İnhibitör ne demek, ne anlama gelir? İnhibitör kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji uyarmıştı Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründü#Kar
Taşlar yerinden oynayacak Bir devirsona eriyor... Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...Taşlar yerinden oynayacak! Bir devirsona eriyor... Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...#Manchester United
DSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yoldaDSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yolda! #DSÖ
Malatyada çöken bina... Soruşturmada flaş gelişmeMalatya'da çöken bina... Soruşturmada flaş gelişme!#Malatya
MHPli kadın milletvekillerinden Türkkana tepki Akşenerin tutumu da eleştirildiMHP'li kadın milletvekillerinden Türkkan'a tepki! Akşener'in tutumu da eleştirildi#Lütfü Türkkan
Türkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesiTürkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesi!#Başak Cengiz
Erdoğandan CHPye büyükelçilere mektup tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardıErdoğan'dan CHP'ye 'büyükelçilere mektup' tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor... İşte günün kazandıran sektörüBorsa İstanbul rekorlara doymuyor... İşte günün kazandıran sektörü#Borsa İstanbul
Aboubakar depremi Ayrılık haberini duyurdularAboubakar depremi! Ayrılık haberini duyurdular#Beşiktaş
Bu sözler çok konuşulacak Büyük çöküşün ardındaki sır... Hayalet askerlerBu sözler çok konuşulacak! Büyük çöküşün ardındaki sır... Hayalet askerler #Afganistan
Ziyarete açıldı İlk kez göreceksiniz...Ziyarete açıldı! İlk kez göreceksiniz...#Atatürk
Gerilim tırmanıyor... Tek bir fotoğraf yetti Çin çıldırdıGerilim tırmanıyor... Tek bir fotoğraf yetti Çin çıldırdı! #Çin
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...#Çağla Büyükakçay
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Nur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfenNur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfen!#Hakan Ural
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

İnhibitör ne demek, ne anlama gelir? İnhibitör kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#İnhibitör#Nedir
İnhibitör ne demek, ne anlama gelir İnhibitör kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Çok sık duyulan ancak anlamı tam olarak bilinmeyen kelimeler içerisinde inhibitör gelmektedir. Hem günlük yaşamda hem de eğitim alanında karşı karşıya kalınan bir sözcük olduğunu anlatmak mümkün. Peki, inhibitör ne demek, ne anlama gelir? İnhibitör kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Kökeni Fransızca olan inhibitör kelimesi aynı zamanda Türkçede yerleşik bulunan kelimeler içerisinde bulunmaktadır. Taşımış olduğu anlamı kapsamında kimyasal ve biyokimyasal açıdan önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bu anlamı kapsamında sektörel bazda da iş alanında öne çıkar.

 İnhibitör Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Kelime anlamı üzerinden ele alındığı vakit inhibitör sözcüğü ‘engelleyici’ olarak ifade edilir. Genel anlamı ile kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonları geciktiren, aynı zamanda bunları durduran organik yapıdaki bileşikler şeklinde anlatılmaktadır. Hem eğitim alanında hem de birçok farklı sektörde üzerinden öne çıkan bir anlamı bulunur.

 İnhibitör Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit inhibitör kelimesi engelleyici olarak ifade edilir. Bu doğrultuda özellikle kimyasal ve biyokimyasal alanda anlama sahiptir. Bu doğrultuda öne çıkan reaksiyonları geciktiren ya da durduran organik yapıda bileşik şeklinde ifade edilir. Böylece meydana giden reaksiyonları amaca uygun olarak durdurmak için inhibitör yapısı değerlendirilir. Günümüzde birçok farklı alanda önemli bir yere sahip olan yapılar içerisinde geldiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda taşıdığı anlam ile tek başına veya cümle içerisinde farklı yerlerde kullanılabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#İnhibitör#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç