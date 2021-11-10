İnhibitör ne demek, ne anlama gelir? İnhibitör kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Kökeni Fransızca olan inhibitör kelimesi aynı zamanda Türkçede yerleşik bulunan kelimeler içerisinde bulunmaktadır. Taşımış olduğu anlamı kapsamında kimyasal ve biyokimyasal açıdan önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bu anlamı kapsamında sektörel bazda da iş alanında öne çıkar.

İnhibitör Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kelime anlamı üzerinden ele alındığı vakit inhibitör sözcüğü ‘engelleyici’ olarak ifade edilir. Genel anlamı ile kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonları geciktiren, aynı zamanda bunları durduran organik yapıdaki bileşikler şeklinde anlatılmaktadır. Hem eğitim alanında hem de birçok farklı sektörde üzerinden öne çıkan bir anlamı bulunur.

İnhibitör Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit inhibitör kelimesi engelleyici olarak ifade edilir. Bu doğrultuda özellikle kimyasal ve biyokimyasal alanda anlama sahiptir. Bu doğrultuda öne çıkan reaksiyonları geciktiren ya da durduran organik yapıda bileşik şeklinde ifade edilir. Böylece meydana giden reaksiyonları amaca uygun olarak durdurmak için inhibitör yapısı değerlendirilir. Günümüzde birçok farklı alanda önemli bir yere sahip olan yapılar içerisinde geldiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda taşıdığı anlam ile tek başına veya cümle içerisinde farklı yerlerde kullanılabilir.