İngilizce'de ç harfi var mıdır? İngilizce'de ç yerine ne kullanılır

İngilizcede en çok merak edilen kelimelerden biri olarak, ‘Ç’ harfi öne çıkıyor. Bu kelimenin İngiliz alfabesi içerisinde olup olmadığı İngilizceyi öğrenirken çok önemlidir. Zira Latin alfabesi içerisinde her dil adına belli başlı bazı harfler bulunur ya da bulunmaz. Şimdi gelin beraber bu alfabenin olup olmadığına bakalım.

İngilizcede Ç Harfi Var mıdır?

İngilizce içerisinde ‘Ç’ harfi bulunmaz. Genel olarak Bunun yerine ‘C’ harfi değerlendirilmektedir. Öyle ki İngilizce alfabesini ele aldığımız vakit kelimelerde ‘Ç’ harfinin olmadığını görürüz. Yani kelimeler içerisinde ‘Ç’ harfini ihtiyaç yoktur. Aslında bunun başka bir nedeni ise okunuşudur. Biliyorsunuz ki İngilizcede kelimeler yazılış ve okunuş bakımından farklılık gösterir. Mesela İngilizcede Ç harfi yerine C harfini ele aldığımızda bu harf, ‘si’ şeklinde okunur.

İngilizcede Ç Yerine Ne Kullanılır?

İngilizce öğrenirken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri şüphesiz alfabelerdir. Mutlaka alfabe içerisindeki bütün kelimeleri ele alarak öğrenmemiz gerekir. Bunlar içerisinde öğrenmemiz gereken hususlardan biri ‘Ç’ harfinin bulunmamasıdır. Bu harf Türk alfabesinde bulunur ancak İngiliz alfabesinde yer almaz. O yüzden İngilizce kelimeleri ele aldığımız vakit bu harfi yerine daha çok ‘C’ harfi kullanılır.

Yani İngiliz alfabesi sırasıyla şöyle gider; A, B, C, D… Gördüğümüz gibi bu şekilde sırası ile giderken ‘Ç’ harfi yerine ‘C’ kullanılmaktadır. Aynı zamanda okunuşunu da öğrenmemiz büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda İngiliz alfabesi içerisinde ‘C’ harfi için, ‘si’ okunuşunu ele alabilir ve kelime içerisinde kullanarak telaffuz edebiliriz.