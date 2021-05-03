İngilizce zebra ne demek? Zebra kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Zebra, gövdelerinin tamamının siyah beyaz çizgilerle kaplı olduğu bir hayvan türüdür. Tüm zebraların çizgisi, sayısı ve çizgi şekli birbirinden farklıdır. Bu çizgiler nedeniyle insanlar tarafından çok tanınan ve ayırt edici özelliğe sahip olmuşlardır. Varlıkları tehlike altında iken quaqqa adlı alt türünün soyu 19. yüzyıl sonlarında 20. yüzyıl başlarında tükenmiştir.

İngilizce Zebra Ne Demek?

İngilizcede zebra 3 farklı kategoriye ayrılmaktadır Bunlardan ilki, genel olan yani Türkçe karşılığı hayvan olan zebradır. İkinci kategori zooloji -hayvan bilimi- olarak kullanılan zebradır. Üçüncü kategoride ise spor olarak oynanan basketbol oyununda, oyunu yöneten hakemlere verilen addır.

Bunların dışında teknik kategorisinde zebra çatı olarak kullanılan adı da vardır. Bunların dışında deniz kategorisinde yer alan balık türü( zebra balığı), hayvan biliminde yer alan zebra, bitki olarak kullanılan zebra orkidesi, sürüngenlerde zebra uyruklu kertenkele yani callisaurus da yer alır.

Zebra İngilizce Yazılışı ve Okunuşu/Söylenişi

Bu kelimenin İngilizce'de yazılışı "zebra" şeklindedir. Okunuşu ise "zibra" şeklindedir. Zebra çatı ise "zebra roof" olarak yazılır "zibra ruf" şeklinde okunur. Zebra balığı "zebrafish" şeklinde yazılır, "zibrafiş" şeklinde okunur. Bir diğer anlama gelen "zebra danio" ise "zibra daniyo" şeklinde okunmaktadır. Zebra ispinozu "zebra finch" olarak yazılıp "zibra finç" olarak okunur. Bunların yanı sıra zebra bitkisi, "zebra plant" olarak yazılır, "zibra pilent" olarak okunur. Zebra orkidesi, "zebra orcihd" olarak yazılır ve "zibra orçid" olarak okunur.