İngilizce zamirler - İngilizce Adverbs anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

Diğer zamir türleri ve İngilizce karşılıkları şu şekilde sıralanabilir: Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri) - Relative Pronouns (İlgi Zamirleri) ve Reflexive Pronouns (Dönüşlü - Yansıma Zamirleri)

İngilizce Zamirlerin Anlamları ve Kullanımları

1- Nesne Zamirleri:

Me:

Hem ''bana'' hem de ''beni'' anlamında kullanılan nesne zamiridir. Hangi manada kullanıldığı, cümlenin yapısına ve anlamına göre bulunabilir:

Örnek Cümleler:

1.A- These cold weather made me sick. (Me - Beni)

Beni bu soğuk havalar hasta etti.

1.B- Can you give me those books? (Me - Bana)

Şu kitapları bana verebilir misin?

You:

Seni / Sana / Size / Sizi

Örnek Cümleler:

1.A- I seem to remember you somewhere. (You - Sizi)

Sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim.

1.B - I gave you the file yesterday. (You - Size)

Dosyayı dün size vermiştim.

Us:

Bizi / Bize

1.A- Please stop by us. (Us - Bize)

Bize de uğrayın lütfen.

1.B- She acted as if she had never seen us before.

Bizi sanki daha önce hiç görmemiş gibi davrandı.

Diğer Nesne Zamirleri ve Örnek Cümleler

Him - Her / Onu / Ona

Them / Onları / Onlara

It / Onu / Ona

1.A- She knows how much she loves her.

Onu ne kadar çok sevdiği O da biliyor.

1.B- I saw them last week.

Onları en son geçen hafta gördüm.

2- Kişi / Şahıs Zamirleri

I - Ben

You - Sen - Siz

He - She - It - Ot

They - Onlar

We - Biz

Örnek Cümleler:

1.A- I've talked to her a lot, but she doesn't listen.

Ben onunla çok konuştum ama laf dinlemiyor.

1.B- We definitely go to my grandfather's farm every year.

Biz her yıl dedemin çiftliğine mutlaka gideriz.

1.C- He is one of the most hard-working and intelligent people I have ever met.

O tanıdığım en çalışkan ve zeki insanlardan biri.

3- Sahiplik / İyelik Zamirleri:

My - Benim

Its- Onun

Their - Onların

Örnek Cümleler:

1.A- My room is larger than other rooms.

Benim odam diğer odalardan daha geniş.

1.B- What is your nickname in this game?

Senin bu oyundaki nickin ne?

Diğer İyelik Zamirleri ve Cümle İçinde Kullanımları

His - Her / Onun

Our - Bizim

1.A- Our house is not that big.

Bizim evimiz bu kadar büyük değil.

1.B.- These were her last words.

Bunlar onun son sözleri oldu.

4- İlgi Zamirleri

Mine - Benimki

Ours - Bizimki

Örnek Cümleler:

1.A - Your eyes are more beautiful than mine.

Senin gözlerin benimkilerden daha güzel.

1.B- Your cat is very good, ours is very naughty.

Sizin kediniz çok uslu, bizimki ise çok yaramaz.

Diğer İlgi Zamirleri ve Cümle İçinde Kullanımları

His - Hers - Its - Onunki

Theirs - Onlarınki

Yours - Seninki / Sizinki

1.A- This is not his clothing. His was green.

Bu onun giysisi değil. Onunki yeşildi.

1.B- My name is Funda. What about yours?

Benim adım Funda. Ya sizinki?