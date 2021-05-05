İngilizce zamirler - İngilizce Adverbs anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı
Zamir, cümle içerisinde ismin yerine kullanılır. Örneğin Ayla yerine ''She'', ya da ''Mustafa'' yerine ''He'' zamiri kullanılabilir. İngilizcede Pronoun, zamir demektir. En çok kullanılan zamirler ise şunlardır: Öznenin yerine kullanılan Şahıs Zamirleri (Personal Pronouns) ve Nesne Zamirleri (Object Pronouns). İngilizce zamirlerin anlamları ve kullanım şekilleri nasıldır? İşte, tüm detaylar.
Diğer zamir türleri ve İngilizce karşılıkları şu şekilde sıralanabilir: Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri) - Relative Pronouns (İlgi Zamirleri) ve Reflexive Pronouns (Dönüşlü - Yansıma Zamirleri)
İngilizce Zamirlerin Anlamları ve Kullanımları
1- Nesne Zamirleri:
Me:
Hem ''bana'' hem de ''beni'' anlamında kullanılan nesne zamiridir. Hangi manada kullanıldığı, cümlenin yapısına ve anlamına göre bulunabilir:
Örnek Cümleler:
1.A- These cold weather made me sick. (Me - Beni)
Beni bu soğuk havalar hasta etti.
1.B- Can you give me those books? (Me - Bana)
Şu kitapları bana verebilir misin?
You:
Seni / Sana / Size / Sizi
Örnek Cümleler:
1.A- I seem to remember you somewhere. (You - Sizi)
Sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim.
1.B - I gave you the file yesterday. (You - Size)
Dosyayı dün size vermiştim.
Us:
Bizi / Bize
1.A- Please stop by us. (Us - Bize)
Bize de uğrayın lütfen.
1.B- She acted as if she had never seen us before.
Bizi sanki daha önce hiç görmemiş gibi davrandı.
Diğer Nesne Zamirleri ve Örnek Cümleler
Him - Her / Onu / Ona
Them / Onları / Onlara
It / Onu / Ona
1.A- She knows how much she loves her.
Onu ne kadar çok sevdiği O da biliyor.
1.B- I saw them last week.
Onları en son geçen hafta gördüm.
2- Kişi / Şahıs Zamirleri
I - Ben
You - Sen - Siz
He - She - It - Ot
They - Onlar
We - Biz
Örnek Cümleler:
1.A- I've talked to her a lot, but she doesn't listen.
Ben onunla çok konuştum ama laf dinlemiyor.
1.B- We definitely go to my grandfather's farm every year.
Biz her yıl dedemin çiftliğine mutlaka gideriz.
1.C- He is one of the most hard-working and intelligent people I have ever met.
O tanıdığım en çalışkan ve zeki insanlardan biri.
3- Sahiplik / İyelik Zamirleri:
My - Benim
Its- Onun
Their - Onların
Örnek Cümleler:
1.A- My room is larger than other rooms.
Benim odam diğer odalardan daha geniş.
1.B- What is your nickname in this game?
Senin bu oyundaki nickin ne?
Diğer İyelik Zamirleri ve Cümle İçinde Kullanımları
His - Her / Onun
Our - Bizim
1.A- Our house is not that big.
Bizim evimiz bu kadar büyük değil.
1.B.- These were her last words.
Bunlar onun son sözleri oldu.
4- İlgi Zamirleri
Mine - Benimki
Ours - Bizimki
Örnek Cümleler:
1.A - Your eyes are more beautiful than mine.
Senin gözlerin benimkilerden daha güzel.
1.B- Your cat is very good, ours is very naughty.
Sizin kediniz çok uslu, bizimki ise çok yaramaz.
Diğer İlgi Zamirleri ve Cümle İçinde Kullanımları
His - Hers - Its - Onunki
Theirs - Onlarınki
Yours - Seninki / Sizinki
1.A- This is not his clothing. His was green.
Bu onun giysisi değil. Onunki yeşildi.
1.B- My name is Funda. What about yours?
Benim adım Funda. Ya sizinki?