İngilizce zamanlar - İngilizce tensler ve isimleri konu anlatımı

İngilizcede yer alan diğer zaman sırasıyla şunlardır. Present Continous Tense (Şimdiki Zaman) ve Simple Future (Gelecek Zaman).

İngilizce Tensler ve İsimleri

Simple Past Tense:

Geçmiş zaman cümlelerinde ''is'' ve ''are'' yardımcı fiilleri ''was'' ve ''were'' olarak kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- I was a student at this university.

Ben eskiden bu üniversitede öğrenciydim.

2- They were officers in this institution.

Onlar bu kurumda memurdu.

Geçmiş zamanlı cümleler kurarken yesterday ve ago başta olmak üzere birçok aman zarfı kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Yesterday I called her many times but could not reach her.

Dün onu defalarca aradım ama ulaşamadım.

2- Years ago, I wanted to be a writer like you.

Yıllar önce ben de senin gibi yazar olmak istiyordum.

Not: İngilizcede fiiller kendi içerisinde ''düzenli'' ve ''düzensiz'' olmak üzere ikiye ayrılır. Düzensiz fiiller geçmiş zamanlı cümlelerde -ed eki almaz.

Örnek Cümleler:

1- Did you really do all of this? (Do - Did)

Bunların hepsini sen mi yaptın gerçekten?

2- Last week we all went to a picnic.(Go - Went)

Geçen hafta hep birlikte pikniğe gittik.

3- I thought a lot about this topic. (Think - Thougt)

Bu konu hakkında uzun uzun düşündüm.

Simple Present Tense:

Geniş zamanlı cümlelere Simple Present Tense adı verilir. Every day, usually, often, generally ve normally gibi zaman zarfları, geniş zamanlı cümlelerde kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- I generally enjoy watching horror and thriller movies.

Genelde korku ve gerilim filmleri izlemekten hoşlanırım.

2- My older sister exercises for an hour every day.

Ablam her gün bir saat egzersiz yapar.

3- I often visit my relatives.

Akrabalarımı sık sık ziyaret ediyorum.

Not: Genelde gerçekleşen - tekrarlanan şeyleri belirtmek için de geniş zamanlı cümleler kurulur.

Örnek Cümleler:

1- The most rainy region of our country is the Black Sea Region.

Ülkemizin en yağışlı bölgesi Karadeniz Bölgesidir.

2- The most populous countries in the world are China and India.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri Çin ve Hindistan'dır.

Simple Future Tense

Türkçe karşılığı gelecek zaman olan Sİmple Future Tense'de gerçekleşmesi istenen, planlanan ve hayal edilen eylemler anlatılır. ''Are'' ve ''Is'' yardımcı fiillerinin yerine ''will'' kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- This summer we will go to Edremit with my classmates.

Bu yaz sınıf arkadaşlarımla birlikte Edremit'e gideceğiz.

2- My best friend Selma will move to Hungary next year.

En yakın arkadaşım Selma, seneye Macaristan'a taşınacak.

Not: Soru cümlesi kurarken ''Will'' başa getirilir.

Örnek Cümleler:

1- Will you coming to Samet's birthday party?

Samet'in doğum günü partisine gelecek misiniz?

2- Will you help me with this?

Bu konuda bana yardımcı olacak mısın?

Present Continous Tense

O esnada yapılmakta olan ve halen devam eden eylemleri anlatmak için Present Continous Tense kullanılır. Şimdiki zamanlı cümlelerde fiillerin sonuna ''ing'' eki getirilir.

Örnek Cümleler:

1- I'm studying now, can I call you later?

Şu an ders çalışıyorum, seni sonra arasam olur mu?

2- I've been tidying my room for two hours.

İki saattir odamı topluyorum.