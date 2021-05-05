İngilizce zaman zarfları - İngilizce Adverbs Of Frequency anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı
İngilizcede zaman zarfları Türkçede olduğu gibi cümledeki eylemin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini bildirir. Zarfların gerekli yerlerde kullanılmaması ise anlam düşmesine neden olur. İngilizcedeki karşılığı ''Adverbs of time'' ya da ''Adverbs of Frequency'' olan zaman zarfları, geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman zarfları olmak üzere üçe ayrılır. İngilizce Adverbs of Frequency anlamları nelerdir? Sizin için örnek cümlelerle detaylı bir şekilde derledik.
Zaman zarfları ''belirli'' ve ''belirsiz'' olarak da ikiye ayrılır. Bazı zarflar net bir tarih belirtirken, bazılarının kullanıldığı cümlelerde eylemin ne zaman gerçekleştiği belli değildir. Örneğin: Another Time - Başka Bir Zaman.
Adverbs of Frequency Anlamları, Kullanımları ve Örnek Cümleleri
1- Geçmiş Zaman Zarfları:
Last Year:
Geçen yıl demektir. ''Last Years'' şeklinde kullanıldığında ''geçtiğimiz yıllarda'' anlamına gelir.
Örnek Cümle:
Last year we went to Hungary with my sisters.
Geçen yıl ablamlarla birlikte Macaristan'a gitmiştik.
Yesterday:
Sözlük anlamı dündür.
Örnek Cümleler:
1.A- Fulya forgot her scarf at school yesterday.
Fulya dün atkısını okulda unutmuş.
1.B- The weather was better yesterday than today.
Dün hava bugüne göre daha güzeldi.
Ago:
Önce anlamına gelen ''ago'' birçok farklı kalıpta kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A- We saw Hasan a few hours ago in the schoolyard.
Hasan'ı birkaç saat önce okul bahçesinde gördük.
1.B- Hülya said goodbye to this city four years ago.
Hülya bu şehre dört yıl önce veda etti.
2- Şimdiki Zaman Zarfları:
At The Present Time:
Şu anda, günümüzde, şimdi anlamına gelir.
Örnek Cümle:
People talk to each other much less at the present.
Günümüzde artık insanlar birbirleri ile çok daha az konuşuyor.
Nowadays:
At the present time ile eş anlamlıdır.
Örnek Cümle:
I feel very energetic and strong these days.
Bu günlerde kendimi çok dana enerjik ve güçlü hissediyorum.
Today:
Gün içerisinde yapılan eylemleri anlatmak için ''Today'' kelimesi kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A- The weather today is above seasonal normal.
Bugün hava mevsim normallerinin üstünde.
1.B- Today was more beautiful than I expected.
Bugün hiç ummadığım kadar güzel geçti.
3- Gelecek Zaman Zarfları:
In Jully / In August
Gelecek ayların birinde gerçekleşecek eylemler için önce ''in'' sonra ayın adı yazılır.
Örnek Cümleler:
1.A- We will go to Muğla for a holiday for 2 weeks in Jully.
Temmuz ayında tatil için 2 haftalığına Muğla'ya gideceğiz.
1.B- They will move out of this house in November.
Kasım'da bu evden taşınacaklar.
This Summer:
Bu yaz anlamına gelen ''This Summer'' sık kullanılan gelecek zaman kiplerinden biridir. ''This Winter'' (Bu Kış) ve ''This Autumn'' şeklinde de kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1.A- This summer, I want to try many things I haven't done before.
Bu yaz, daha önce yapmadığım birçok şeyi denemek istiyorum.
1.B- I want to read all the books I postponed this winter.
Bu kış ertelediğim tüm kitapları okumak istiyorum.
Tomorrow:
Yarın anlamına gelen Tomorrow, gelecek zaman cümlelerinde en çok kullanılan zaman zarfıdır.
Örnek Cümle:
Are you excited to see your grandfather tomorrow?
Yarın dedeni göreceğin için heyecanlı mısın?
Belirsiz Zaman Zarfları
1- Just: Biraz Önce
Ekrem has just left with his classmates.
Ekrem sınıf arkadaşlarıyla birlikte biraz önce buradan ayrıldı.
2- Yet: Henüz
Nobody is visible yet.
Henüz ortalarda kimseler görünmüyor.
3- Another Time: Başka Bir Zaman
Another time we make up for today.
Başka bir zaman bugünü telafi ederiz.