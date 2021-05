İngilizce zaman zarfları - İngilizce adverb of time anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

İngilizcede en çok kullanılan diğer zaman zarfları şunlardır: Ago, in this summer / winter, at the time, often, usually ve normally.

İngilizce Adverb of Time ve Anlamları

1- Belirsiz Zaman Zarfları:

Eylemin bir süre önce gerçekleştiğini ya da bir süreden beri gerçekleşmekte olduğunu bildiren zarflardır. Tam tarih belli olmadığı için bu ''belirsiz'' olarak nitelendirilir.

At Last / Finally

En sonunda, nihayetinde, sonuç olarak anlamlarında kullanılan zaman zarfıdır.

Örnek Cümleler:

1- We were able to complete the journey and reach Istanbul at last.

Sonunda yolculuğu tamamlayıp İstanbul'a ulaşabildik.

2- I finally got a job.

Sonunda iş bulabildim.

Another Day / Another Time

Başka Bir Gün / Zaman anlamına gelir. Net bir tarih vermediği için belirsiz zaman zarflarından biridir.

Örnek Cümleler:

1- I'll accompany you for another day.

Ben size başka bir gün eşlik ederim.

2- I have to stay at home and tidy my room, we go to the cinema another day.

Evde kalıp odamı toplamalıyım, başka bir gün sinemaya gideriz.

Yet:

Türkçe karşılığı ''henüz'' olan Yet, İngilizcede en sık kullanılan zaman zarfları arasında yer alıyor. ''Not Yet'' ise henüz değil anlamına gelir.

1- Official institutions have not made a statement on the issue yet.

Resmi kurumlar konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

2- Did you finish your homework? (Ödevlerini bitirdin mi?)

Not yet. (Henüz değil)

Just:

Biraz evvel, az önce anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

1- Hasan just said goodbye to all of us and got in her car.

Hasan az önce hepimizle vedalaştı ve arabasına binip gitti.

2- The movie just ended.

Film biraz önce sona verdi.

Already / Still

Her iki zarf da halen devam eden ama ne zaman başladığı belli olmayan eylemleri anlatmak için kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- There is still silence in the house.

Evde halen sessizlik hakim.

2- She hasn't arrived yet, and we are still waiting to hear from her.

Daha gelmedi, biz de hala ondan haber bekliyoruz.

2- Belirli Zaman Zarfları:

Bir eylemin tam olarak ne zaman başladığını ya da bittiğini bildiren zaman zarflarına verilen genel isimdir.

Usually / Normall / Generally

Her üç kelimenin de Türkçe karşılığı genellikledir. Sık sık ya da düzenli aralıklarla gerçekleştirilen eylemleri anlatmak için kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- We usually go to Bursa or Balıkesir for a holiday with my family.

Ailemle tatil için genellikle Bursa ya da Balıkesir'e gideriz.

2- We generally follow the news on the internet, not on television.

Haberleri genelde televizyondan değil internetten takip ediyoruz.

Yesterday / Today / Tomorrow

Yesterday: Dün, Bir Önceki Gün

Today: Bugün

Tomorrow: Yarın, Bir Sonraki Gün

1- Those who were not in school yesterday raise your finger.

Dün okulda olmayanlar parmağını kaldırsın.

2- Today we covered adverb of time limits at school.

Bugün okulda zaman zarfları konusunu işledik.

3- We meet in front of the park at three tomorrow.

Yarın üçte parkın önünde buluşuruz.