İngilizce yol tarifi nasıl yapılır? İngilizce'de yol tarif etme

İngilizce’ de yabancı bir ülkeye gittiğimiz zaman bir adresi nasıl sorabileceğimizi öğreneceğiz. Adres sorabilmenin alternatiflerini, adres soracakken kullanılacak olan cümle yapılarını, cümle kalıplarını birlikte öğrenelim. Öncelikle nasıl soru soracağımızı öğrenmeliyiz. Ardından adres tarifinde kullanılan cümlelerin neler olduğunu öğrenmemiz gerekir. Şimdi sırasıyla sizlere İngilizce’de yol tarifi nasıl alınır sorusunun cevabını öğreteceğim. Hadi başlayalım.

İngilizce’ de Adres Tarifi

Öncelikle yolda birini durdurup adres sormak istediğimiz için özür dileyerek cümleye başlarız. Şimdi sizler için adres sormanın dört alternatifini göstereceğim. Dört alternatifi de görmeniz hem sizin başka bir ülkeye gittiğinizde kullanmanız açısından hem de farklı ülkeden birinin size bir adres sorduğunda anlamanız açısından önemlidir.

l Excuse me, how can go to the museum? (Afedersiniz, müzeye nasıl gidebilirim?)

l Excuse me, how can get to the train station? (Afedersiniz, tren istasyonuna nasıl ulaşabilirim?)

l Sorry, where is the hospital, please? (Üzgünüm, hastane nerede lütfen?)

l Sorry, where is the nearest pharmacy? (Üzgünüm, en yakın eczane nerede?)

İngilizce Yol Tarifinde Kullanılacak Olan Bazı Kelimeler ve İfadeler

l Go straight / go straight ahead. (Düz git.)

l Go along this Street. (Bu cadde boyunca.)

l Turn right at the first Street. (ilk sokaktan sağa dön.)

l Turn left at the second Street. (İkinci sokaktan sola dön.)

l Take the first Street on the right. (Sağdaki ilk sokağı dön.)

l Take the second Street on the left. (Soldaki ikinci sokaktan dön.)

l It’s on the right/ left. (O sağda / solda kalacaktır.)

l Turn left / right at the roundabout. (Döner kavşaktan sola/ sağa dön.)

l Cross the Street. (Sokaktan karşıya geç.)

l Between: Arasında

l Opposite: Karşısında

l İn front of: Önünde

l Behind: Arkasında

l Near: Yakınında

l Next to: Bitişiğinde

l At the corner of: Köşesinde

Adres Sorarken Kullanılabilecek Cümleler

l Is it far? (Uzak mı?)

l İs it near? (Yakın mı?)

l How far is it? (Ne kadar uzaklıkta?)

l How far is the nearest ATM? (En yakın ATM ne kadar uzaklıkta?)

l It is five minutes on foot. (Yürüyerek 5 dakikadır.)

l İt is ten minutes by bus. (Otobüs ile on dakika.)

Alıştırmalar

Şimdi bir konuşmayı inceleyelim.

l A: Excuse me? (Afedersiniz?)

l B: Yes? (Evet?)

l A: How do you I get to the post Office? (Postaneye nasıl gidebilirim.)

l B: Go post the hotel and turn left onto Main Street. Go one block and turn right. It’s across from the train station. (Oteli geç, ana caddeye sola dön. Bir blok git, sonra da sağa dönün. Tren istasyonunun karşısında.)

l A: Thank you. (Teşekkürler.)

Bir başka diyalog ile devam edelim.

l A: Sorry, where is the süpermarket? (Afedersiniz, süper market nerede?)

l B: It’s easy. Turn left at the corner onto Apple Street. Go one block. The süpermarket is on the corner of First Avenue and Apple Street, next to the police station. (Kolay bu. Köşeden Apple Street’e sola dönün. Bir blokk gidin, Fist Avanue ve Apple Street köşesinde, polis istasyonunun bitişiğinde.)

l A: Thank you.

l B: No problem.