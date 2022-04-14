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İngilizce Yer Edatları (In, On, At) Kullanımı Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce Yer Edatları (In, On, At) Kullanımı Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Yer edatları, cümle içerisindeki fiilin nerede yapıldığını bildirir. İngilizce cümlelerde bu edatları bulmak için Where (Nerede) sorusu sorulur. Örneğin: Where did you find it? (Onu nerede buldun?) - In Street. (Sokakta). On ve At, ''in'' ile birlikte en çok kullanılan yer edatlarıdır. (In, On, At) kullanımını örnek cümlelerle detaylı olarak derledik.

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 On kelimesi, üstünde anlamına gelir. On the coffee table - Sehpanın üstünde

 At ise -de, da eki olarak kullanılır. Örnekler: 1- At the wall - Duvarda.

 2- At the kitchen - Mutfakta.

 İngilizce yer edatları (In, On, At) Kullanımı, Örnekleri ve Cümleleri 

 A- IN 

 İngilizcede en çok kullanılan edatlardan biri olan in, içinde, içerisinde ve içeriye doğru demektir. Bu kelime bazı cümlelerde, at gibi, -de, -da anlamında kullanılır.

 Örnek Kelimeler: 

 In the terrrace - Terasta

 in the factory - Fabrikada

 in the garden - Bahçede 

 Örnek Cümleler: 

 1- When I came back, there was no one in home.

 Geri döndüğümde evin içinde kimse yoktu. 

 2- We heard someone screaming in the apartment,

 Apartmanda birinin çığlığını duyduk. 

 3- Did you change the place of the things in my room?

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 Odamdaki eşyaların yerini sen mi değiştirdin? 

 4- I thought I had the ticket in my pocket, but it wasn't.

 Ben bileti cebimde sanıyordum oysa değilmiş. 

 5- There are many beautiful words and poems in this book.

 Bu kitabın içinde çok güzel sözler ve şiirler var.

 B- On

 

 Örnek Cümleler:

 

 1- Can you remove the stains on the mirror?

 Aynanın üstündeki lekeleri çıkarabilir misin?

 

 2- Can you take the clothes on the chair to your room?

 Sandalyenin üstündeki giysileri odana götürür müsün?

 

 3- Did you draw the picture on the wall?

 Duvardaki resmi sen mi çizdin?

 

 4- Can you remove the cups on the table?

 Masanın üstündeki fincanları kaldırır mısın?

 

 5- I put the bills on top of the drawer.

 Faturaları çekmecenin üstüne koydum.

 

 C- AT

 

 Örnek Cümleler:

 

 1- Two men were arguing loudly at the entrance of the villa.

 Villanın girişinde iki adam yüksek sesle tartışıyordu.

 

 2- I'm so tired because we played a match at the astroturf.

 Halı sahada maç yaptığımız için çok yoruldum.

 

 3- How many books and magazines are at your room!

 Odanda ne kadar çok kitap ve dergi varmış.

 

 4- We'll meet at the library tomorrow afternoon at noon.

 Yarın öğlen öğleden sonra kütüphanede buluşacağız.

 

 5- Can you help me a little at the garden today?

 Bana bugün bahçede biraz yardım eder misin?

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 6- At her new school I haven't made friends with anyone yet.

 Yeni okulumda henüz hiç kimseyle arkadaşlık kuramadım.

 

 At Edatının Saatlerde Kullanımı

 

 At edatı sadece mekanlarda değil saatlerde de kullanılır.

 

 Örnek Cümleler:

 

 1- We'll see you tomorrow at five o'clock in the schoolyard

 Yarın saat beşte okul bahçesinde görüşmek üzere.

 

 2- Cargo reached us at 3 o'clock.

 Kargo bize saat üçte ulaştı.

 

 3- I saw her with someone else at two o'clock yesterday.

 Dün saat ikide onu bir başkasıyla gördüm.

 

 4- The math exam is tomorrow at 11 o'clock.

 Matematik sınavı yarın saat 11'de.

 

 5- I could only get the hospital appointment for 10 o'clock.

 Hastane randevusunu saat 10'a alabildim.

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