İngilizce Yer Edatları (In, On, At) Kullanımı Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

On kelimesi, üstünde anlamına gelir. On the coffee table - Sehpanın üstünde

At ise -de, da eki olarak kullanılır. Örnekler: 1- At the wall - Duvarda.

2- At the kitchen - Mutfakta.

İngilizce yer edatları (In, On, At) Kullanımı, Örnekleri ve Cümleleri

A- IN

İngilizcede en çok kullanılan edatlardan biri olan in, içinde, içerisinde ve içeriye doğru demektir. Bu kelime bazı cümlelerde, at gibi, -de, -da anlamında kullanılır.

Örnek Kelimeler:

In the terrrace - Terasta

in the factory - Fabrikada

in the garden - Bahçede

Örnek Cümleler:

1- When I came back, there was no one in home.

Geri döndüğümde evin içinde kimse yoktu.

2- We heard someone screaming in the apartment,

Apartmanda birinin çığlığını duyduk.

3- Did you change the place of the things in my room?

Odamdaki eşyaların yerini sen mi değiştirdin?

4- I thought I had the ticket in my pocket, but it wasn't.

Ben bileti cebimde sanıyordum oysa değilmiş.

5- There are many beautiful words and poems in this book.

Bu kitabın içinde çok güzel sözler ve şiirler var.

B- On

Örnek Cümleler:

1- Can you remove the stains on the mirror?

Aynanın üstündeki lekeleri çıkarabilir misin?

2- Can you take the clothes on the chair to your room?

Sandalyenin üstündeki giysileri odana götürür müsün?

3- Did you draw the picture on the wall?

Duvardaki resmi sen mi çizdin?

4- Can you remove the cups on the table?

Masanın üstündeki fincanları kaldırır mısın?

5- I put the bills on top of the drawer.

Faturaları çekmecenin üstüne koydum.

C- AT

Örnek Cümleler:

1- Two men were arguing loudly at the entrance of the villa.

Villanın girişinde iki adam yüksek sesle tartışıyordu.

2- I'm so tired because we played a match at the astroturf.

Halı sahada maç yaptığımız için çok yoruldum.

3- How many books and magazines are at your room!

Odanda ne kadar çok kitap ve dergi varmış.

4- We'll meet at the library tomorrow afternoon at noon.

Yarın öğlen öğleden sonra kütüphanede buluşacağız.

5- Can you help me a little at the garden today?

Bana bugün bahçede biraz yardım eder misin?

6- At her new school I haven't made friends with anyone yet.

Yeni okulumda henüz hiç kimseyle arkadaşlık kuramadım.

At Edatının Saatlerde Kullanımı

At edatı sadece mekanlarda değil saatlerde de kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- We'll see you tomorrow at five o'clock in the schoolyard

Yarın saat beşte okul bahçesinde görüşmek üzere.

2- Cargo reached us at 3 o'clock.

Kargo bize saat üçte ulaştı.

3- I saw her with someone else at two o'clock yesterday.

Dün saat ikide onu bir başkasıyla gördüm.

4- The math exam is tomorrow at 11 o'clock.

Matematik sınavı yarın saat 11'de.

5- I could only get the hospital appointment for 10 o'clock.

Hastane randevusunu saat 10'a alabildim.