İngilizce Yer Edatları (In, On, At) Kullanımı Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

On kelimesi, üstünde anlamına gelir. On the coffee table - Sehpanın üstünde
At ise -de, da eki olarak kullanılır. Örnekler: 1- At the wall - Duvarda.
2- At the kitchen - Mutfakta.
İngilizce yer edatları (In, On, At) Kullanımı, Örnekleri ve Cümleleri
A- IN
İngilizcede en çok kullanılan edatlardan biri olan in, içinde, içerisinde ve içeriye doğru demektir. Bu kelime bazı cümlelerde, at gibi, -de, -da anlamında kullanılır.
Örnek Kelimeler:
In the terrrace - Terasta
in the factory - Fabrikada
in the garden - Bahçede
Örnek Cümleler:
1- When I came back, there was no one in home.
Geri döndüğümde evin içinde kimse yoktu.
2- We heard someone screaming in the apartment,
Apartmanda birinin çığlığını duyduk.
3- Did you change the place of the things in my room?
Odamdaki eşyaların yerini sen mi değiştirdin?
4- I thought I had the ticket in my pocket, but it wasn't.
Ben bileti cebimde sanıyordum oysa değilmiş.
5- There are many beautiful words and poems in this book.
Bu kitabın içinde çok güzel sözler ve şiirler var.
B- On
Örnek Cümleler:
1- Can you remove the stains on the mirror?
Aynanın üstündeki lekeleri çıkarabilir misin?
2- Can you take the clothes on the chair to your room?
Sandalyenin üstündeki giysileri odana götürür müsün?
3- Did you draw the picture on the wall?
Duvardaki resmi sen mi çizdin?
4- Can you remove the cups on the table?
Masanın üstündeki fincanları kaldırır mısın?
5- I put the bills on top of the drawer.
Faturaları çekmecenin üstüne koydum.
C- AT
Örnek Cümleler:
1- Two men were arguing loudly at the entrance of the villa.
Villanın girişinde iki adam yüksek sesle tartışıyordu.
2- I'm so tired because we played a match at the astroturf.
Halı sahada maç yaptığımız için çok yoruldum.
3- How many books and magazines are at your room!
Odanda ne kadar çok kitap ve dergi varmış.
4- We'll meet at the library tomorrow afternoon at noon.
Yarın öğlen öğleden sonra kütüphanede buluşacağız.
5- Can you help me a little at the garden today?
Bana bugün bahçede biraz yardım eder misin?
6- At her new school I haven't made friends with anyone yet.
Yeni okulumda henüz hiç kimseyle arkadaşlık kuramadım.
At Edatının Saatlerde Kullanımı
At edatı sadece mekanlarda değil saatlerde de kullanılır.
Örnek Cümleler:
1- We'll see you tomorrow at five o'clock in the schoolyard
Yarın saat beşte okul bahçesinde görüşmek üzere.
2- Cargo reached us at 3 o'clock.
Kargo bize saat üçte ulaştı.
3- I saw her with someone else at two o'clock yesterday.
Dün saat ikide onu bir başkasıyla gördüm.
4- The math exam is tomorrow at 11 o'clock.
Matematik sınavı yarın saat 11'de.
5- I could only get the hospital appointment for 10 o'clock.
Hastane randevusunu saat 10'a alabildim.