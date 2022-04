İngilizce Would Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Would kelimesi sadece geçmiş zaman değil şimdiki zaman cümlelerinde de kullanılır. Would, şimdiki zaman cümlelerinde rica, teklif ve öneri anlamına gelir.

Örnekler:

1- Would you like an apple cookie with your tea? (Çayın yanına biraz daha elmalı kurabiye ister misin?)

2- What gift would you like for your birthday? (Doğum günü için nasıl bir hediye ister?)

İngilizce Would kullanımı Örnekleri,

A- Olumlu Cümlelerde Would Kullanımı

1- I would like to improve myself in this field.

Bu alanda kendini geliştirmek isterdim.

2- I would like to get a good education like you.

Ben de senin gibi iyi bir eğitim almak isterdim.

3- H would like to be a much more free individual.

Daha özgür biri olmayı çok isterdi.

4- We would love to leave this city and go

Haberin Devamı

Bu şehri bırakıp gitmeyi çok isterdik.

5- I would love to work in a more stress-free work environment.

Daha stressiz bir iş ortamında çalışmayı çok isterdim.

B- Olumsuz Cümlelerde Would Kullanımı

1- I assure you you wouldn't want to be in her place.

Seni temin ederim Onun yerinde olmak istemezdin.

2- I would never want to work with someone as angry as him.

Onun gibi sinirli biri ile çalışmayı hiç istemezdim.

3- I wouldn't want to be here.

Burada bulunmak istemezdim.

4- He would never want to break your heart,

Senin kalbini kırmayı hiç istemezdi.

5- I wouldn't want to get into an argument like that with her.

Onunla böyle bir tartışmaya girmek istemezdim.

C- Soru cümlelerinde Would Kullanımı

1- Would you like to a salad with the rice?

Pilavın yanına salata ister misin?

2- Would you like to eat something aperitif?

Önden aperatif bir şeyler yemek ister misin?

3- Would you like to take a walk in that store?

Şu mağazada biraz dolaşmak ister misin?

4- Would you mind if I ask you a few questions about subject?

Sana konuyla ilgili birkaç soru sormamın sakıncası var mı?

5- Would you like to get some rest?

Biraz dinlenmek ister misin?

D- Şart Cümlelerinde Would Kullanımı

1- If you were as smart as you, I would read the numerical part too

Haberin Devamı

Senin kadar zeki olsaydım ben de sayısal bölümünü okurdum

2- If we had been as lucky as they were, we would be in a much better position right now.

Onlar kadar şanslı olsaydık şu an çok daha iyi bir konumda olabilirdik.

3- If you had come with us, you would have watched this beautiful game from the front rows.

Bizimle gelseydin Sen de bu güzel oyunu en ön sıralardan izlerdin.

4- If she had trusted me, our relationship would have been different.

Bana güvenseydi ilişkimiz bambaşka olurdu.

5- If he had been a little frugal, he wouldn't have been on the brink of bankruptcy now.

Biraz tutumlu olsaydı şimdi iflasın eşiğine gelmezdi.