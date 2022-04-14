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İngilizce Will Be Going To Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce Will Be Going To Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede gelecek zaman cümlelerine Simple Future Tense denir. Bir eylemin gelecekte gerçekleşeceğini bildiren bu cümlelerde hem ''will'' hem de ''be going to'' yardımcı fiilleri kullanılır. Simple Future Tense cümlelerinde zaman zarfı olarak kullanılan kelimeler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Tomorrow – Yarın 2- Next Year - Önümüzdeki yıl 3- This Summer - Bu yaz 4- Next Week - Haftaya Will be going to yardımcı fiilinin olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki kullanımını örneklerle derledik.

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 Gözlem ve deney sonucu yakın tarihte gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan olaylar için be going to kullanılır. Örnek Cümleler:

 1- ''According to the meteorology, it is going to rainy tomorrow.

 (Meteorolojiye göre yarın hava yağışlı olacak.) 

 2- .Many animals are going to become extinct in the next 10 years.

 Önümüzdeki 10 yıl içinde birçok hayvanın nesli tükenecek. 

 İngilizce Will - Be Going To Kullanımı Örnekleri, 

 A- Olumlu Cümlelerde Will Kullanımı 

 Yakın ya da uzak gelecekte gerçekleşmesi beklenen ya da istenen şeyler için ''will'' kullanılır. 

 1- We will go to Antalya with my family next week.

 Önümüzdeki hafta ailemle birlikte Antalya'ya gideceğiz. 

 2- It's late now, I will text him tomorrow.

 Şimdi geç oldu, ona yarın mesaj atacağım. 

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 3- Tomorrow we will complain about those who carried out this attack,

 Yarın bu saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi olacağız. 

 4- They will accompany us later.

 Onlar bize daha sonra eşlik edecek. 

 B- Olumsuz Cümlelerde Will Kullanımı 

 Olumsuz cümlelerde wiil, ''won't'' ve ''will never'' şeklinde yazılır. 

 1- I will never forget the events of the last days.

 Şu son günlerde yaşadığım olayları hiçbir zaman unutmayacağım. 

 2- I won't talk to again with a disrespectful person like her unfortunately

 Onun gibi saygısız biriyle bir daha asla konuşmayacağım.

 

 3- I won't be able to attend the party tomorrow because I'm sick.

 Maalesef Hasta olduğum için yarınki partiye katılamayacağım.

 

 C- Soru Cümlelerinde Will Kullanımı

 

 1- Will you come to the play with us tomorrow?

 Yarın sen de bizimle tiyatro oyununa gelir misin?

 

 2- Will they visit us too?

 Onlar da bizi ziyaret edecek mi?

 

 3- Do you think he will get used to this situation?

 Sence o bu duruma alışacak mı?

 

 D- Olumlu Cümlelerde Be Going To Kullanımı

 

 Uzun uzadıya planlanan ve gerçekleşmesi için ön hazırlık yapılan şeyler için be going to yardımcı fiili kullanılır.

 

 Örnek Cümleler:

 

 1- I bought my ticket. I'm going to leave tomorrow at 2 o'clock.

 Bileti aldım. Yarın saat ikide yola çıkacağım.

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 2- The meeting will be held at 2:00 on Wednesday.

 Toplantı Çarşamba günü saat 2'de yapılacak.

 

 3- We have made all the preparations, everything will go as we wish.

 Biz tüm hazırlıkları yaptık her şey istediğimiz gibi gidecek.

 

 E- Olumsuz Cümlelerde Be Going To Kullanımı

 

 1- According to the director's statements, the sequel of the film is not going to shot.

 Yönetmenin açıklamalarına göre filmin devamı çekilmeyecek.

 

 2- According to the weather forecast, it is not going to rain tomorrow.

 Hava durumuna göre yarın yağmur yağmayacak.

 

 F- Soru Cümlelerde Be Going To Kullanımı

 

 1- Are you going to finish the report today?

 Raporu bugün bitirecek misin?

 

 2- Are you going to interwiev them?

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