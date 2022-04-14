İngilizce When / While Kullanımı Örnekleri-Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

While bağlacı, genellikle Past Continuous cümlelerinde kullanılır. Örneğin:
''While descending the stairs she started coughing.'' (Merdivenlerden inerken birden öksürmeye başladı)
İngilizce When / While Kullanımı Örnekleri ve Cümleleri
A- When Kelimesinin Olumlu Cümlelerde Kullanımı
1- When I finished the book, he was still study lesson.
Kitabı bitirdiğimde o hala ders çalışıyordu.
2- When he turned on the TV, he saw that the movie hadn't started yet.
Televizyonu açtığında filmin hala başlamadığını gördü.
3- Whenever I saw him, he was either reading a book or writing something in his notebook.
Onu ne zaman görsem ya kitap okuyor ya defterine bir şeyler yazıyor.
4- When I saw him at the last time he was arguing with a big guy.
Onu en son gördüğümde iri yarı biriyle tartışıyordu.
5- When I tried to learn something about her, I always faced obstacles.
Onunla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalıştığımda karşıma hep engeller çıktı.
B- When Kelimesinin Olumsuz Cümlelerde Kullanımı
1- When I left the house, he hadn't woken up yet.
Ben evden çıkarken o daha uyanmamıştı.
2- When he got angry with someone, he usually didn't show his anger.
Birine kızdığında öfkesini genellikle belli etmezdi.
3- When I first came to this city, I was not such a brave person.
Bu şehre ilk geldiğimde bu kadar cesur biri değildim.
4- When you asked him questions, he couldn't answer any of them.
Ona sorular sorduğun zaman hiçbirine cevap veremedi.
C- When Kelimesinin Soru Cümlelerinde Kullanımı
1- When will this kid get smarter?
Ne zaman akıllanacak bu çocuk?
2- Roughly when will we be there?
Tahminen ne zaman orada oluruz?
3- When will you graduate from school?
Okuldan ne zaman mezun olacaksın?
4- When will you stop being stubborn?
İnat etmeyi ne zaman bırakacaksın?
5- When will you make these walls grow?
Bu duvarları ne zaman boyatacaksın?
6- When will they move from this city?
Bu şehirden ne zaman taşınıyorlar?
Not: When kelimesi diğer soru kelimeleriyle birlikte kullanılabilir.
Örnek Cümle:
When and where did you two meet?
Siz ikiniz nerede ve ne zaman tanıştınız?
D- While Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
While bağlacı, When bağlacından farklı olarak, zamana yayılarak yapılan fiillerin yer aldığı (yürümek, konuşmak, koşmak gibi) cümlelerde kullanılır.
Örnek Cümleler:
1- While I was clearing a table, my mother brewed the tea and.
Ben sofrayı toplarken annem de çayı demledi.
2- While I was walking with my friends, two men suddenly appeared before us.
Arkadaşlarımla yürürken birden karşımıza iki adam çıktı.
3-It started raining while we went out.
Dışarı çıktığımızda yağmur başladı.
4- While we were talking amongst ourselves, she suddenly fell into words.
Biz kendi aramızda konuşurken birden lafa daldı.
5- While it was sunny, the temperature suddenly dropped by 10 degrees.
Hava güneşliyken hava sıcaklığı birden 10 derece düştü.