İngilizce When / While Kullanımı Örnekleri-Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

While bağlacı, genellikle Past Continuous cümlelerinde kullanılır. Örneğin:

''While descending the stairs she started coughing.'' (Merdivenlerden inerken birden öksürmeye başladı)

İngilizce When / While Kullanımı Örnekleri ve Cümleleri

A- When Kelimesinin Olumlu Cümlelerde Kullanımı

1- When I finished the book, he was still study lesson.

Kitabı bitirdiğimde o hala ders çalışıyordu.

2- When he turned on the TV, he saw that the movie hadn't started yet.

Televizyonu açtığında filmin hala başlamadığını gördü.

3- Whenever I saw him, he was either reading a book or writing something in his notebook.

Onu ne zaman görsem ya kitap okuyor ya defterine bir şeyler yazıyor.

4- When I saw him at the last time he was arguing with a big guy.

Onu en son gördüğümde iri yarı biriyle tartışıyordu.

5- When I tried to learn something about her, I always faced obstacles.

Onunla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalıştığımda karşıma hep engeller çıktı.

B- When Kelimesinin Olumsuz Cümlelerde Kullanımı

1- When I left the house, he hadn't woken up yet.

Ben evden çıkarken o daha uyanmamıştı.

2- When he got angry with someone, he usually didn't show his anger.

Birine kızdığında öfkesini genellikle belli etmezdi.

3- When I first came to this city, I was not such a brave person.

Bu şehre ilk geldiğimde bu kadar cesur biri değildim.

4- When you asked him questions, he couldn't answer any of them.

Ona sorular sorduğun zaman hiçbirine cevap veremedi.

C- When Kelimesinin Soru Cümlelerinde Kullanımı

1- When will this kid get smarter?

Ne zaman akıllanacak bu çocuk?

2- Roughly when will we be there?

Tahminen ne zaman orada oluruz?

3- When will you graduate from school?

Okuldan ne zaman mezun olacaksın?

4- When will you stop being stubborn?

İnat etmeyi ne zaman bırakacaksın?

5- When will you make these walls grow?

Bu duvarları ne zaman boyatacaksın?

6- When will they move from this city?

Bu şehirden ne zaman taşınıyorlar?

Not: When kelimesi diğer soru kelimeleriyle birlikte kullanılabilir.

Örnek Cümle:

When and where did you two meet?

Siz ikiniz nerede ve ne zaman tanıştınız?

D- While Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

While bağlacı, When bağlacından farklı olarak, zamana yayılarak yapılan fiillerin yer aldığı (yürümek, konuşmak, koşmak gibi) cümlelerde kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- While I was clearing a table, my mother brewed the tea and.

Ben sofrayı toplarken annem de çayı demledi.

2- While I was walking with my friends, two men suddenly appeared before us.

Arkadaşlarımla yürürken birden karşımıza iki adam çıktı.

3-It started raining while we went out.

Dışarı çıktığımızda yağmur başladı.

4- While we were talking amongst ourselves, she suddenly fell into words.

Biz kendi aramızda konuşurken birden lafa daldı.

5- While it was sunny, the temperature suddenly dropped by 10 degrees.

Hava güneşliyken hava sıcaklığı birden 10 derece düştü.