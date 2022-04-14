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İngilizce When / While Kullanımı Örnekleri-Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce When / While Kullanımı Örnekleri-Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

When kelimesi cümle içerisinde bağlaç olarak kullanılır. Örneğin: ''When I got home she was already gone'' (Ben eve geldiğimde o çoktan gitmişti.) Bu kelime soru cümlelerinde kullanıldığında ise ''ne zaman'' anlamına gelir. When did you break up with her? (Onunla ne zaman ayrıldınız?) When / While konusunu örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 While bağlacı, genellikle Past Continuous cümlelerinde kullanılır. Örneğin:

 ''While descending the stairs she started coughing.'' (Merdivenlerden inerken birden öksürmeye başladı) 

 İngilizce When / While Kullanımı Örnekleri ve Cümleleri 

 A- When Kelimesinin Olumlu Cümlelerde Kullanımı 

 1- When I finished the book, he was still study lesson.

 Kitabı bitirdiğimde o hala ders çalışıyordu. 

 2- When he turned on the TV, he saw that the movie hadn't started yet.

 Televizyonu açtığında filmin hala başlamadığını gördü. 

 3- Whenever I saw him, he was either reading a book or writing something in his notebook.

 Onu ne zaman görsem ya kitap okuyor ya defterine bir şeyler yazıyor.

 

 4- When I saw him at the last time he was arguing with a big guy.

 Onu en son gördüğümde iri yarı biriyle tartışıyordu.

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 5- When I tried to learn something about her, I always faced obstacles.

 Onunla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalıştığımda karşıma hep engeller çıktı.

 

 B- When Kelimesinin Olumsuz Cümlelerde Kullanımı

 

 1- When I left the house, he hadn't woken up yet.

 Ben evden çıkarken o daha uyanmamıştı.

 

 2- When he got angry with someone, he usually didn't show his anger.

 Birine kızdığında öfkesini genellikle belli etmezdi.

 

 3- When I first came to this city, I was not such a brave person.

 Bu şehre ilk geldiğimde bu kadar cesur biri değildim.

 

 4- When you asked him questions, he couldn't answer any of them.

 Ona sorular sorduğun zaman hiçbirine cevap veremedi.

 

 C- When Kelimesinin Soru Cümlelerinde Kullanımı

 

 1- When will this kid get smarter?

 Ne zaman akıllanacak bu çocuk?

 

 2- Roughly when will we be there?

 Tahminen ne zaman orada oluruz?

 

 3- When will you graduate from school?

 Okuldan ne zaman mezun olacaksın?

 

 4- When will you stop being stubborn?

 İnat etmeyi ne zaman bırakacaksın?

 

 5- When will you make these walls grow?

 Bu duvarları ne zaman boyatacaksın?

 

 6- When will they move from this city?

 Bu şehirden ne zaman taşınıyorlar?

 

 Not: When kelimesi diğer soru kelimeleriyle birlikte kullanılabilir.

 

 Örnek Cümle: 

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 When and where did you two meet?

 Siz ikiniz nerede ve ne zaman tanıştınız? 

 D- While Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı 

 While bağlacı, When bağlacından farklı olarak, zamana yayılarak yapılan fiillerin yer aldığı (yürümek, konuşmak, koşmak gibi) cümlelerde kullanılır.

 

 Örnek Cümleler: 

 1- While I was clearing a table, my mother brewed the tea and.

 Ben sofrayı toplarken annem de çayı demledi.

 

 2- While I was walking with my friends, two men suddenly appeared before us.

 Arkadaşlarımla yürürken birden karşımıza iki adam çıktı.

 

 3-It started raining while we went out.

 Dışarı çıktığımızda yağmur başladı.

 

 4- While we were talking amongst ourselves, she suddenly fell into words.

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 Biz kendi aramızda konuşurken birden lafa daldı.

 

 5- While it was sunny, the temperature suddenly dropped by 10 degrees.

 Hava güneşliyken hava sıcaklığı birden 10 derece düştü.

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