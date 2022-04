İngilizce Wh Questions (Question Words).kullanımı Örnekleri Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İngilizcede sık kullanılan soru kalıpları genellikle bir sorunun cevabını buldurmaya yönelik olmaktadır. Bu sorular karşıdaki kişinin ya da herhangi bir şeyin tanınmasını sağlamakta ve o şey hakkında bilgi vermektedir.

İngilizce WH (Questions Words) Kullanımı

İngilizcede soru kalıpları ikiye ayrılarak ifade edilmektedir. Bunlardan biri cevabı Yes ya da No olan soru kalıpları iken diğeri ise WH Questions soru kalıplarından oluşmaktadır. WH Questions soru kalıbı da bunlardan en sık kullanılanı olarak belirtilmektedir. WH Questions soru kalıplarını şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır: Who, Whose, Which, Where, What, Why, When, How olmak üzere 8'e ayrılmaktadır. Bu soru kelimelerine evet ya da hayır diyerek cevap vermek yerine açıklama yapılması gerekmektedir. Çünkü bu soru ifadeleri bilgi almaya yönelik olmaktadır.

İngilizce WH Questions Örnekleri ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede fazlaca kullanılan WH Questions soru kalıplarını şu örneklerle belirtmek mümkün olmaktadır:

- What

Ne? sorusu sorulmak istenildiği durumlarda kullanılmaktadır.

- What is your favorite traditional English food?

My favorite traditional English food is sandwich.

- What did you do last winter?

We Went to İstanbul to visitour relatşves last winter.

What kelimesinden sonra bir isim gelirse o cümleye ''hangi'' anlamı kattığı belirtilmektedir.

- What color is your?

My color is green.

What kelimesinden sonra Time kelimesi gelirse o cümlede '' ne zaman'' anlamı olmaktadır.

-What time is your bus arriving at the school ?

- What tme is your father coming from work?

- Why

Neden ? sorusuna cevap veren bir soru kalıbı olmaktadır.

- Why did he eat my meal?

- Why did you come to office late?

When

When, ne zaman sorusuna cevap veren bir kalıp olarak ifade edilmektedir.

- When will you go on home?

- When will you finish the schol

Who

Who “kim ?” sorusuna cevap olmaktadır.

- Who is going to be our music teacher next year?

- Who is your best brother?

Whose

Whose “kimin?” sorusu sorulmak istenildiği zaman kullanılan bir soru kalıbı olarak ifade edilmektedir.

Whose father is an engineer?

(Kimin babası mühendistir?)

Celine’s father is an engineer.

(Celine’nin babası mühendistir.)

Whose mobile phone is red?

(Kimin cep telefonu kırmızıdır?)

Which

Which “hangi” sorusunu sormak istediğimizde kullanılır.

Which one do you prefer?

(Hangisini tercih edersin?)

I prefer the grey one.

(Yeşil olanını tercih ederim.)

Where

Where sorusunun Türkçe karşılığı ''nerede'' olmaktadır.

- Where did you spend your holiday last year with your friends?

(Geçen yıl arkadaşınla tatilinizi nerede geçirdiniz?)

Where were you during the conference monday?

(Pazartesi konferans sırasında neredeydin?)

How

How “nasıl” sorusunu sormak istediğimizde kullandığımız bir soru kalıbıdır.

How do you go to cinema?

(sinemaya nasıl gidiyorsun?)

I take the bus with number 16G to go to school.

(Okula gitmek için 16G numaralı otobüse biniyorum.)

How did you make that cookie?

(O kurabiyeyi nasıl yaptın?)