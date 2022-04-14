Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

İngilizce Wh Questions (Question Words).kullanımı Örnekleri Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce Wh Questions (Question Words).kullanımı Örnekleri Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede yer alan kelime kalıplarından biri de soru kelimeleri olarak belirtilmektedir. Soru kelimelerinin birçoğu '' Wh '' harfleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bu harfler kullanılarak oluşturulan soru tipleri bilgi edinme soruları olarak ifade edilmektedir. Peki, İngilizce WH Questions nedir? Kullanımı örnekleri ve soru cümleleri ile konu anlatımı nasıl olmaktadır? İşte, İngilizce WH Questions hakkında bilgi edinmek isteyenler için gerekli olan hususlar.

Haberin Devamı

 İngilizcede sık kullanılan soru kalıpları genellikle bir sorunun cevabını buldurmaya yönelik olmaktadır. Bu sorular karşıdaki kişinin ya da herhangi bir şeyin tanınmasını sağlamakta ve o şey hakkında bilgi vermektedir. 

 İngilizce WH (Questions Words) Kullanımı 

 İngilizcede soru kalıpları ikiye ayrılarak ifade edilmektedir. Bunlardan biri cevabı Yes ya da No olan soru kalıpları iken diğeri ise WH Questions soru kalıplarından oluşmaktadır. WH Questions soru kalıbı da bunlardan en sık kullanılanı olarak belirtilmektedir. WH Questions soru kalıplarını şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır: Who, Whose, Which, Where, What, Why, When, How olmak üzere 8'e ayrılmaktadır. Bu soru kelimelerine evet ya da hayır diyerek cevap vermek yerine açıklama yapılması gerekmektedir. Çünkü bu soru ifadeleri bilgi almaya yönelik olmaktadır.

Haberin Devamı

 İngilizce WH Questions Örnekleri ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı 

 İngilizcede fazlaca kullanılan WH Questions soru kalıplarını şu örneklerle belirtmek mümkün olmaktadır:

 - What

 Ne? sorusu sorulmak istenildiği durumlarda kullanılmaktadır.

 - What is your favorite traditional English food?

 My favorite traditional English food is sandwich.

 - What did you do last winter?

 We Went to İstanbul to visitour relatşves last winter.

 

 What kelimesinden sonra bir isim gelirse o cümleye ''hangi'' anlamı kattığı belirtilmektedir.

 - What color is your?

 My color is green.

 

 What kelimesinden sonra Time kelimesi gelirse o cümlede '' ne zaman'' anlamı olmaktadır.

 -What time is your bus arriving at the school ?

 - What tme is your father coming from work?

 

 - Why

 Neden ? sorusuna cevap veren bir soru kalıbı olmaktadır.

 - Why did he eat my meal?

 - Why did you come to office late?

 

 When

 When, ne zaman sorusuna cevap veren bir kalıp olarak ifade edilmektedir.

 - When will you go on home?

 - When will you finish the schol

 

 Who

 Who “kim ?” sorusuna cevap olmaktadır.

 - Who is going to be our music teacher next year?

 - Who is your best brother?

 

 Whose

 Whose “kimin?” sorusu sorulmak istenildiği zaman kullanılan bir soru kalıbı olarak ifade edilmektedir.

 

 Whose father is an engineer?

 (Kimin babası mühendistir?)

Haberin Devamı

 Celine’s father is an engineer.

 (Celine’nin babası mühendistir.)

 Whose mobile phone is red?

 (Kimin cep telefonu kırmızıdır?)

 

 Which

 

 Which “hangi” sorusunu sormak istediğimizde kullanılır.

 Which one do you prefer?

 (Hangisini tercih edersin?)

 I prefer the grey one.

 (Yeşil olanını tercih ederim.)

 

 Where

 Where sorusunun Türkçe karşılığı ''nerede'' olmaktadır.

 

 - Where did you spend your holiday last year with your friends?

 (Geçen yıl arkadaşınla tatilinizi nerede geçirdiniz?)

 Where were you during the conference monday?

 (Pazartesi konferans sırasında neredeydin?)

 

 How

 How “nasıl” sorusunu sormak istediğimizde kullandığımız bir soru kalıbıdır.

 How do you go to cinema?

 (sinemaya nasıl gidiyorsun?)

Haberin Devamı

 I take the bus with number 16G to go to school.

 (Okula gitmek için 16G numaralı otobüse biniyorum.)

 How did you make that cookie?

 (O kurabiyeyi nasıl yaptın?)

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı