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Sözlük
Haber Giriş: 05.05.2021 - 04:59 | Son Güncelleme:

İngilizce ülkeler - İngilizce ülkelerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

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İngilizce ülkeler - İngilizce ülkelerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

İngilizcede ''Country'' ve ''Nation'' ülke anlamına gelir. Dünyada 7 kıta ve 206 ülke bulunmaktadır. Bu kıtaların isimleri sırasıyla Asia (Asya), Europe (Avrupa), Africa (Afrika), South America (Güney Amerika), North America (Kuzey Amerika, Australia (Avustralya) ve Antarctica'dır. (Antartika). İngilizce ülkelerin isimleri nelerdir, yazılışları ve okunuşları nasıl? İşte, tüm detaylar.

Counties Geography kelimesinin Türkçe karşılığı Ülkeler Coğrafyasıdır. Ülkeler ile ilgili diğer kelimeler ve söz grupları şunlardır: Neighboring Countries (Komşu Ülkeler), National Territory (Kara Ülkesi) ve Developing Countrys (Gelişmekte Olan Ülkeler)

 İngilizce Ülkelerin İsimleri ve Yazılışı

 Avrupa Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Yazılışı

 1- Turkey - Türkiye

 2- Belgium - Belçika

 3- Denmark - Danimarka

 4- Greece - Yunanistan

 5- Bulgaria - Bulgaristan

 6- Germany - Almanya

 7- France - Fransa

 8- Netherlands - Hollanda

 9- Italy - İtalya

 10- Spanish - İspanya

 11- Romania - Romanya

 12- Sweden - İsveç

 13- England - İngiltere (Büyük Britanya)

 14- Austria - Avusturya

 15- Portugal - Portekiz

 Örnek Cümleler:

 1.A- Which European countries do you want to see the most?

 En çok hangi Avrupa ülkelerini görmek istiyorsun?

 1.B- I want to see Italy and Sweden the most.

 En çok İtalya ve İsveç'i görmek istiyorum.

 1.C- Turkey's territory has both the Asian and European continents.

 Türkiye'nin hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları vardır.

 Avrupa Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Okunuşu

 1- Turkey - Tör-ki

 2- Belgium - Bel-cüm

 3- Denmark - Den-mark

 4- Greece - Gı-ris

 5- Bulgaria - Bul-ga-ri

 6- Germany - Cör-me-ni

 7- France - Fi-renç

 8- Netherlands - Ned-her-lıns

 9- Italy - İ-ta-li

 10- Spanish - Sı-pa-niş

 11- Romania - Ro-men-ya

 12- Sweden - Sı-vi-dın

 13- England - Enk-lınt

 14- Austria - as-tur-ya

 15- Portugal - Por-cı-gıl

 Asya Ülkelerinin İsimleri ve Yazılışı

 1- Japan - Japonya

 2- China - Çin

 3- Iraq - Irak

 4- Azerbaijan - Azerbaycan

 5- Tajikistan - Tacikistan

 6- India - Hindistan

 7- Uzbekistan - Özbekistan

 8- Nepal - Nepal

 9- Thailand - Tayland

 10- Sri Lanka - Sri Lanka

 Örnek Cümle:

 China and India are the most populous countries in the world.

 Çin ve Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkeleridir.

 Asya Ülkelerinin İsimleri ve Okunuşu

 1- Japan - Ca-pan

 2- China - Çay-na

 3- Iraq - Irak

 4- Azerbaijan - Azerbaycan

 5- Tajikistan - Tacikistan

 6- India - İn-di-a

 7- Uzbekistan - Üzbekistan

 8- Nepal - Nepal

 9- Thailand - Tayland

 10- Sri Lanka - Sri Lanka

 Amerika Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Yazılışı

 1- United States of America - Amerika Birleşik Devletleri

 2- Mexico - Meksika

 3- Chile - Şili

 4- Bolivia - Bolivya

 5- Argentina - Arjantin

 6- Brazil - Brazilya

 7- Suriname - Surinam

 8- Ekvador - Ekvador

 9- Kanada - Canada

 10- Colombia - Kolombiya

 Amerika Ülkelerinin İsimleri ve Okunuşu

 1- United States of America - Yu-nay-tıt Sı-tets of Amerika

 2- Mexico - Mek-si-ko

 3- Chile - Şi-şi

 4- Bolivia - Bo-liv-ya

 5- Argentina - Ar-jen-ti-na

 6- Brazil - Bı-ra-zil

 7- Suriname - Su-ri-nam

 8- Ekvador - Ekvador

 9- Canada - Kanada

 10- Colombia - Kolombiya

 Afrika Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Yazılışı

 1- Algeria - Cezayir

 2- Burkina Faso - Burkina Faso

 3- Ethiopia - Etiyopya

 4- Djibouti - Cibuti

 5- Namibia - Namibya

 6- Ivory Coast - Fildişi Sahili

 7- Cape Verde Islands - Yeşil Burun Adaları

 8- Egypt - Mısır

 9- Morocco - Fas

 10- Central Africa Republic - Orta Afrika Cumhuriyeti

 Afrika Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Okunuşu

 1- Algeria - Al-cir-ya

 2- Burkina Faso - Bur-ki-na Fa-so

 3- Ethiopia - E-ti-yop-ya

 4- Djibouti - Ci-bu-ti

 5- Namibia - Na-mib-ya

 6- Ivory Coast - İ-vort Kost

 7- Cape Verde Islands - Kip Vört Aylınts

 8- Egypt - İ-cıpt

 9- Morocco - Mo-rok-ko

 10- Central Africa Republic - Sen-tı-rıl Afrika Re-pap-lik

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