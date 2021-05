İngilizce ülkeler - İngilizce ülkelerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

Counties Geography kelimesinin Türkçe karşılığı Ülkeler Coğrafyasıdır. Ülkeler ile ilgili diğer kelimeler ve söz grupları şunlardır: Neighboring Countries (Komşu Ülkeler), National Territory (Kara Ülkesi) ve Developing Countrys (Gelişmekte Olan Ülkeler)

İngilizce Ülkelerin İsimleri ve Yazılışı

Avrupa Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Yazılışı

1- Turkey - Türkiye

2- Belgium - Belçika

3- Denmark - Danimarka

4- Greece - Yunanistan

5- Bulgaria - Bulgaristan

6- Germany - Almanya

7- France - Fransa

8- Netherlands - Hollanda

9- Italy - İtalya

10- Spanish - İspanya

11- Romania - Romanya

12- Sweden - İsveç

13- England - İngiltere (Büyük Britanya)

14- Austria - Avusturya

15- Portugal - Portekiz

Örnek Cümleler:

1.A- Which European countries do you want to see the most?

En çok hangi Avrupa ülkelerini görmek istiyorsun?

1.B- I want to see Italy and Sweden the most.

En çok İtalya ve İsveç'i görmek istiyorum.

1.C- Turkey's territory has both the Asian and European continents.

Türkiye'nin hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları vardır.

Avrupa Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Okunuşu

1- Turkey - Tör-ki

2- Belgium - Bel-cüm

3- Denmark - Den-mark

4- Greece - Gı-ris

5- Bulgaria - Bul-ga-ri

6- Germany - Cör-me-ni

7- France - Fi-renç

8- Netherlands - Ned-her-lıns

9- Italy - İ-ta-li

10- Spanish - Sı-pa-niş

11- Romania - Ro-men-ya

12- Sweden - Sı-vi-dın

13- England - Enk-lınt

14- Austria - as-tur-ya

15- Portugal - Por-cı-gıl

Asya Ülkelerinin İsimleri ve Yazılışı

1- Japan - Japonya

2- China - Çin

3- Iraq - Irak

4- Azerbaijan - Azerbaycan

5- Tajikistan - Tacikistan

6- India - Hindistan

7- Uzbekistan - Özbekistan

8- Nepal - Nepal

9- Thailand - Tayland

10- Sri Lanka - Sri Lanka

Örnek Cümle:

China and India are the most populous countries in the world.

Çin ve Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkeleridir.

Asya Ülkelerinin İsimleri ve Okunuşu

1- Japan - Ca-pan

2- China - Çay-na

3- Iraq - Irak

4- Azerbaijan - Azerbaycan

5- Tajikistan - Tacikistan

6- India - İn-di-a

7- Uzbekistan - Üzbekistan

8- Nepal - Nepal

9- Thailand - Tayland

10- Sri Lanka - Sri Lanka

Amerika Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Yazılışı

1- United States of America - Amerika Birleşik Devletleri

2- Mexico - Meksika

3- Chile - Şili

4- Bolivia - Bolivya

5- Argentina - Arjantin

6- Brazil - Brazilya

7- Suriname - Surinam

8- Ekvador - Ekvador

9- Kanada - Canada

10- Colombia - Kolombiya

Amerika Ülkelerinin İsimleri ve Okunuşu

1- United States of America - Yu-nay-tıt Sı-tets of Amerika

2- Mexico - Mek-si-ko

3- Chile - Şi-şi

4- Bolivia - Bo-liv-ya

5- Argentina - Ar-jen-ti-na

6- Brazil - Bı-ra-zil

7- Suriname - Su-ri-nam

8- Ekvador - Ekvador

9- Canada - Kanada

10- Colombia - Kolombiya

Afrika Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Yazılışı

1- Algeria - Cezayir

2- Burkina Faso - Burkina Faso

3- Ethiopia - Etiyopya

4- Djibouti - Cibuti

5- Namibia - Namibya

6- Ivory Coast - Fildişi Sahili

7- Cape Verde Islands - Yeşil Burun Adaları

8- Egypt - Mısır

9- Morocco - Fas

10- Central Africa Republic - Orta Afrika Cumhuriyeti

Afrika Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Okunuşu

1- Algeria - Al-cir-ya

2- Burkina Faso - Bur-ki-na Fa-so

3- Ethiopia - E-ti-yop-ya

4- Djibouti - Ci-bu-ti

5- Namibia - Na-mib-ya

6- Ivory Coast - İ-vort Kost

7- Cape Verde Islands - Kip Vört Aylınts

8- Egypt - İ-cıpt

9- Morocco - Mo-rok-ko

10- Central Africa Republic - Sen-tı-rıl Afrika Re-pap-lik