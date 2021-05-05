İngilizce ülkeler - İngilizce ülkelerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı
İngilizcede ''Country'' ve ''Nation'' ülke anlamına gelir. Dünyada 7 kıta ve 206 ülke bulunmaktadır. Bu kıtaların isimleri sırasıyla Asia (Asya), Europe (Avrupa), Africa (Afrika), South America (Güney Amerika), North America (Kuzey Amerika, Australia (Avustralya) ve Antarctica'dır. (Antartika). İngilizce ülkelerin isimleri nelerdir, yazılışları ve okunuşları nasıl? İşte, tüm detaylar.
Counties Geography kelimesinin Türkçe karşılığı Ülkeler Coğrafyasıdır. Ülkeler ile ilgili diğer kelimeler ve söz grupları şunlardır: Neighboring Countries (Komşu Ülkeler), National Territory (Kara Ülkesi) ve Developing Countrys (Gelişmekte Olan Ülkeler)
İngilizce Ülkelerin İsimleri ve Yazılışı
Avrupa Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Yazılışı
1- Turkey - Türkiye
2- Belgium - Belçika
3- Denmark - Danimarka
4- Greece - Yunanistan
5- Bulgaria - Bulgaristan
6- Germany - Almanya
7- France - Fransa
8- Netherlands - Hollanda
9- Italy - İtalya
10- Spanish - İspanya
11- Romania - Romanya
12- Sweden - İsveç
13- England - İngiltere (Büyük Britanya)
14- Austria - Avusturya
15- Portugal - Portekiz
Örnek Cümleler:
1.A- Which European countries do you want to see the most?
En çok hangi Avrupa ülkelerini görmek istiyorsun?
1.B- I want to see Italy and Sweden the most.
En çok İtalya ve İsveç'i görmek istiyorum.
1.C- Turkey's territory has both the Asian and European continents.
Türkiye'nin hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları vardır.
Avrupa Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Okunuşu
1- Turkey - Tör-ki
2- Belgium - Bel-cüm
3- Denmark - Den-mark
4- Greece - Gı-ris
5- Bulgaria - Bul-ga-ri
6- Germany - Cör-me-ni
7- France - Fi-renç
8- Netherlands - Ned-her-lıns
9- Italy - İ-ta-li
10- Spanish - Sı-pa-niş
11- Romania - Ro-men-ya
12- Sweden - Sı-vi-dın
13- England - Enk-lınt
14- Austria - as-tur-ya
15- Portugal - Por-cı-gıl
Asya Ülkelerinin İsimleri ve Yazılışı
1- Japan - Japonya
2- China - Çin
3- Iraq - Irak
4- Azerbaijan - Azerbaycan
5- Tajikistan - Tacikistan
6- India - Hindistan
7- Uzbekistan - Özbekistan
8- Nepal - Nepal
9- Thailand - Tayland
10- Sri Lanka - Sri Lanka
Örnek Cümle:
China and India are the most populous countries in the world.
Çin ve Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkeleridir.
Asya Ülkelerinin İsimleri ve Okunuşu
1- Japan - Ca-pan
2- China - Çay-na
3- Iraq - Irak
4- Azerbaijan - Azerbaycan
5- Tajikistan - Tacikistan
6- India - İn-di-a
7- Uzbekistan - Üzbekistan
8- Nepal - Nepal
9- Thailand - Tayland
10- Sri Lanka - Sri Lanka
Amerika Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Yazılışı
1- United States of America - Amerika Birleşik Devletleri
2- Mexico - Meksika
3- Chile - Şili
4- Bolivia - Bolivya
5- Argentina - Arjantin
6- Brazil - Brazilya
7- Suriname - Surinam
8- Ekvador - Ekvador
9- Kanada - Canada
10- Colombia - Kolombiya
Amerika Ülkelerinin İsimleri ve Okunuşu
1- United States of America - Yu-nay-tıt Sı-tets of Amerika
2- Mexico - Mek-si-ko
3- Chile - Şi-şi
4- Bolivia - Bo-liv-ya
5- Argentina - Ar-jen-ti-na
6- Brazil - Bı-ra-zil
7- Suriname - Su-ri-nam
8- Ekvador - Ekvador
9- Canada - Kanada
10- Colombia - Kolombiya
Afrika Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Yazılışı
1- Algeria - Cezayir
2- Burkina Faso - Burkina Faso
3- Ethiopia - Etiyopya
4- Djibouti - Cibuti
5- Namibia - Namibya
6- Ivory Coast - Fildişi Sahili
7- Cape Verde Islands - Yeşil Burun Adaları
8- Egypt - Mısır
9- Morocco - Fas
10- Central Africa Republic - Orta Afrika Cumhuriyeti
Afrika Kıtası Ülkelerinin İsimleri ve Okunuşu
1- Algeria - Al-cir-ya
2- Burkina Faso - Bur-ki-na Fa-so
3- Ethiopia - E-ti-yop-ya
4- Djibouti - Ci-bu-ti
5- Namibia - Na-mib-ya
6- Ivory Coast - İ-vort Kost
7- Cape Verde Islands - Kip Vört Aylınts
8- Egypt - İ-cıpt
9- Morocco - Mo-rok-ko
10- Central Africa Republic - Sen-tı-rıl Afrika Re-pap-lik