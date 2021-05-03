İngilizce uçak ne demek? Uçak kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Uçak kelimesinin İngilizcesi genelde zor okunabiliyor. Çünkü ana dili Türkçe olan herkes yazıldığı gibi okumaya alışmış durumda. Bu tarzda olmayan bir kelime ile karşılaşınca okumak biraz daha zor bir hal alabiliyor. Uçak kelimesinin İngilizcesi de bu şekilde. Tamamen farklı bir okunuşu var.

İngilizce Uçak Ne Demek?

Uçak kelimesinin İngilizce karşılığı ''plane''dir. Plane denilmesine rağmen uçağın farklı çeşitleri vardır. Daha geniş yolcu kapasitesine sahip olan uçaklara airplane de denilmektedir. Genel olarak sadece laf arasında uçaktan bahsediliyor ise plane demek yeterli olacaktır.

Uçak Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Uçak kelimesi yazılışı 'plane' şeklindedir. Türkçede p ve l harflerinin yan yana geldiği bir kelime bulunmuyor. Bu yüzden bu kelimeyi yazmak biraz kafa karıştırıcı olabilmektedir. Plane kelimesi özel isim olmadığından küçük harfle yazılır. Cümle başında olmadığı her zaman küçük harf kullanılır.

Uçak Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Plane kelimesini telaffuz etmek oldukça kolaydır. Okunuşu 'pleyn' şeklindedir. Baştaki p sesi net bir şekilde söylenmelidir. Airplane kelimesinin telaffuzu ise 'ayır pleyn' şeklindedir. Genelde arada duraksama olmaz.

Uçak Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Uçak kelimesinin telaffuzu da kolaydır. Tek zor kısım kelimenin başında olan pl sesidir. Airplane kelimesinde ise işler biraz daha zordur. Air diye yazılmasına rağmen kelimeyi okumaya ey ile başlanır. R sesi de çok sert olarak vurgulanmamalıdır. R sesini yeni öğrenmeye başlayanlar vurgular.