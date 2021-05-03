İngilizce timsah ne demek? Timsah kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Her İngilizce öğrenmeye başlayan kişi belirli konularla dil öğrenim sürecine başlar. Bunların başında hayvanlar alemi yer alır. Timsah (crocodile) ilk İngilizce eğitime başlandığında kişinin öğrendiği İngilizce kelimelerinden biridir. Türkiye'de pek sık olmasa da dünya üzerinde bu kelime sıkça kullanılır.

İngilizce Timsah Ne Demek?

Hayvanlar alemindeki canlıların isimlerinin çoğu İngilizce öğrenmeye başlayanların çoğu tarafından öğrenilmektedir. Bunların başında kedi, köpek, kuş, uğur böceği, balık ve timsah almaktadır. Timsah kelimesinin İngilizcesi ise crocodile olarak karşımıza çıkıyor.

Timsah Kelimesinin İngilizce Yazılışı Nasıldır?

İngilizce yazı yazmak ve öğrenilen her kelimenin okunuşu kadar yazılışını da bilmek gerekir. Bu şekilde daha hızlı İngilizce öğrenilmiş olunur. Timsah kelimesinin yazılışı 'crocodile', timsahlar kelimesinin yazılışı ise 'crocodiles' dır.

Timsah Kelimesinin İngilizce Okunuşu Nasıldır?

İngilizce hayvanlar konusu çok fazla üzerinde durulan bir konudur. Bu yüzden çoğu hayvan cinsinin okunuşu bilinmelidir. Timsah da bunlardan biridir. Timsah kelimesinin İngilizcesi crocodile ise

ˈkräkəˌdīl şeklinde okunur. Fonetik harfleri bilmek şu noktada kişinin en çok işine yarayacak şeydir.

Timsah Kelimesinin İngilizce Söylenişi Nasıldır?

Timsah kelimesinin okunuşu başta pek kolay gelmeyebilir. Çünkü Türkçe kelimelerden farklı bir yazı dizilimine sahiptir. Timsah kelimesinin İngilizcesi olan crocodile ise kro·kuh·dail şeklinde okunmaktadır. Yani c harflerini k olarak okumalısınız.