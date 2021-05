İngilizce tekerlemeler - İngilizce en çok kullanılan tekerlemeler ve anlamları konu anlatımı

Tekerleme öğrenmek ve sık sık tekrar etmek İngilizcenin çok daha hızlı ve kolay bir şekilde öğrenilmesini sağlar. Her dizenin sonunda birbirleriyle kafiyeli sözcükler kullanıldığı için kelime haznesinin gelişmesine de yardımcı olur. Bu nedenle hem A1 ve A2, hem de B1 ve B2 seviyesinde olanların İngilizce tekerlemeler öğrenmesinde fayda vardır. Tekerlemeler ve özlü sözler, daha kısa sürede C1 (Upper Intermediate) ve C2 (advanced) seviyesine çıkılmasını sağlar.

Tekerleme Kelimesinin İngilizcesi

Tekerleme kelimesinin İngilizcesi ''roll'' ve ''righmarole''dir. İngiltere ve Kanada gibi resmi dili İngilizce olan ülkelerde ''nursery rhyme'' ve ''tongue twister'' kelimeleri de sıklıkla kullanılır.

İngilizce En Çok Kullanılan Tekerlemeler ve Anlamları

1- Can you can a can as a canner can can a can?

Anlamı: Açacak kullanmadan konserve kutusu açabilir misin?

''Can'' takısı bu tekerlemede iki farklı anlamda kullanılmıştır. İlk anlamı yapabilmek / olabilmek manasına gelir ve yetenek / olasılık bildirir. Sözcüğün ikinci anlamı ise bidon ve teneke kutudur.

A1 seviyesindeki bu tekerleme, ilköğretimde okuyan öğrencilerin telaffuz becerilerini geliştirir. Listening derslerinde öğrencilere dinlettirilen bu tekerleme ''can'' takısının daha hızlı bir şekilde öğrenilmesini de sağlar.

2- How many cans can a canner can if a canner can can cans?

Anlamı: Açacak kullanmadan kaç tane konserve kutu açabilirsin?

Aynı tekerlemenin biraz daha zorlaştırılmış versiyonudur. B1 ve B2 seviyesindeki öğrencilerin ezberlediği bu tekerlemede hem ''How many'' soru kalıbı hem de ''can'' takısı kullanılmıştır.

3- Peter Piper picked a peck of pickled peppers.

How many pickled peppers did Peter Piper pick?

İngilizcede en çok kullanılan tekerlemelerden biridir. Orta seviyedeki bu tekerlemeyi tekrar edebilmek için kelimelerin anlamları bilinmelidir.

Peck - Azar azar yemek

Peter - Özel isim - Tekerlemedeki öznenin adı

Pİper - Peter'in soy ismi.

Peppers - Biberler (Tekili - Pepper)

Özellikle İngilizce kelimeleri daha düzgün bir şekilde telaffuz etmek ve diksiyonunu düzeltmek isteyenler bu tekerlemeyi sık sık tekrar edebilir.

4- The sick Sikh’s sixty

Sixth sheep is sick.

Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın olan bir tekerlemedir. Türkçedeki birçok tekerleme gibi bu tekerlemenin de net bir anlamı yoktur. Yazılış ve okunuşları birbirine yakın olan kelimelerin yan yana getirildiği tekerlemenin zorluğu B2 seviyesindedir.

5- Fresh fried fish

Fish fresh fried

Fried fish fresh

Fish fried fresh.

Fresh: Sözlük anlamı taze olan İngilizce sıfat, acemi ve toy manasında da kullanılır.

Fried: Kızartma demektir.

Fish: Bu tekerlemede balık yemeği anlamında kullanılmıştır.

Tekerlemenin Türkçe karşılığı şu şekildedir.

Taze pişti alık

Balık taze pişti

Pişti balık taze

Kelimelerin yerlerini değiştirerek okunan tekerleme, A2 seviyesindeki öğrenciler için uygundur.

6- How much wood would a woodchuck

Chuck if a woodchuck could chuck wood?

How much - Ne Kadar

Wood - Ağaç / Ağaçlık

Would - İstemek / Dilemek

Chuck- Gagalamak / Gagasıyla vurmak

Anlamı:

Bir ağaçkakan ormandaki ağaçları gagalamak isteseydi

Toplamda kaç ağacı gagalayabilirdi?

Üst düzey İngilizce bilenlerin ve telaffuzu kuvvetli öğrencilerin çalışabileceği bu tekerlemenin zorluğu C1 seviyesindedir. Tekerlemede Ağaçkakan anlamına gelen Woodchuck ve telaffuzları birbirine çok yakın olan ''wood'' ve ''would'' kelimeleri yan yana kullanılmıştır.