İngilizce tarihler - İngilizce tarih yazımı konu anlatımı

İngilizcede tarih sorarken ya da söylerken bazı kalıplar kullanılmaktadır. İngilizce olarak tarihin nasıl sorulacağı ve nasıl söyleneceği bu kalıplar doğrultusunda gerçekleşir.

İngilizcede Tarih Nasıl Sorulur?

İngilizce öğrenme sürecinde en çok zorlanılan konulardan biri de tarih konusudur. Fakat bunun basit bir mantığı olduğunu belirtmek isteriz. Her ne kadar üstün seviyede İngilizce bilen biri dahi, bazı konularda sadelikten yana olmalıdır. Yani İngilizce konuşurken, tıpkı Türk dilinde olduğu gibi net ve kısa cümleler kurmak en iyisidir. Tarih söz konusu olduğunda genel olarak bugünün tarihi sorulmaktadır. Bugünün ya da yarının tarihini sormak için;

l What day is today? - Bugün günlerden ne?

l What day is it tomorrow? - Yarın günlerden ne?

Bu tip sorulara cevap vermek için de kalıplar bellidir. Örneğin;

l It is Monday - Bugün günlerden Pazartesi

Belirli bir günün tarihini sormak için de bazı kolay kalıplar vardır. Genel olarak Türkçede "Yarın ayın kaçı?" ya da "Bugün ayın kaçı?" diye soracağınız bu cümlelerin İngilizcesi ise;

l What is the date tomorrow? ya da What day of the month tomorrow? - Yarın ayın kaçı?

l What is today’s date? ya da What date is today? - Bugün ayın kaçı?

Sorulan bu iki sorununda yanıtında ayın kaçı olduğu söylenmelidir. Bu yüzden de sayıları çok iyi bilmek gerekmektedir.

l Tomorrow is the second - Yarın ayın ikisi

l It is Sunday the second - Pazarın ikisi

İngilizce Yılların Okunuşu

İngilizce öğrenenlerin kafasını karıştıran başka bir durum da tarihlerin okunuşudur. Aslında mantığı çok basit olsa da Türkçedeki gibi tümden okunmaz. Örneğin;

l 1910 - nineteen ten (on dokuz on) bin dokuz yüz on

l 1412 - fourteen twelve (on dört on iki) bin dört yüz on iki

l 1111 – eleven eleven (on bir on bir) bin yüz on bir

İngilizcede sayılar tek seferde değil sanki iki farklı sayı okunuyormuş gibi ifade edilmektedir. Türkçeden biraz farklı olsa da aslında bir bakıma daha kolaydır. Bütün bir sayı sistemini ezberlemek yerine yalnızca 1’den 100’e kadar ezberlemek yeterli olacaktır.

Diğer yandan bu durum 2000'li yıllarla 2010 yılları arasında geçerli değildir. Fakat yinede bu sisteme alışkın olmayanlar aynı kalıpta okuyabilmektedir. Ayrıca, 2010 yılından sonra yine ikili bölümlere ayrılarak okunur. Örneğin;

l 2001 - two thousand one (ikibin bir)

l 2016 - twenty sixteen (yirmi on altı) iki bin on altı

İngilizce Yüzyılların Okunuşu

İngilizcede yüzyıllar okunurken yine numara kalıpları kullanılmaktadır. Örneğin;

l The 16th century (sixteen) - 16. yüzyıl

l The 13th century (thirteen) – 13.yüzyıl

l The twentieth century (20) - 20. Yüzyıl

AD ve BC Kalıplarının Kullanımı

İngilizce söz konusu olduğunda tarihlerde AD ve BC gibi kalıplarla karşılaşmış olmanız normaldir. Bu ifadelerin kullanım amacı;

l Anno Domini (AB) - İsa'dan sonra

l Before Christ (BC) - İsa'dan önce olarak tabir edilirler.

Yani bizim dilimizde MÖ. Milattan önce ve MS. Milattan sonra gibi bir anlama sahiplerdir. Bu tip ifadelere yer verilirken her zaman belirtilen yıldan sonra yazılmalıdır. Örneğin;

l 410 BC - İsa'dan önce 410 yılı

l 610 AD - İsa'dan sonra 610 yılı şeklinde yazılmalıdır.