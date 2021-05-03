İngilizce takvim ne demek? Takvim kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Takvim; kıyam, düzeltmek ve kıymet bilmek gibi anlamlara gelir. Takvim kelimesi Türkçeye Arapçadan giren Arapça kökenli bir kelimedir. Türkçede gündizme ve dallık gibi kelimeler de takvim anlamına gelir. Günümüzde kullanılan takvim anlamı ise kelimenin üçüncü anlamıdır. Güneş, ay ve yıldızlara göre astronomik bilgiler ortaya konulur.

İngilizce Takvim Ne Demek?

Türkçe’ de takvim olarak adlandırdığımız kelime İngilizce dilinde “calendar” demektir. Calendar kelimesi Türkçe dilinde “Takvim” anlamına gelir. İngilizce takvim kelimesi telaffuzu ve yazımı kolay olan İngilizce kelimelerden birisidir.

Takvim Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Türkçede olduğu gibi İngilizce dilinde de takvim kelimesi vardır. İngilizce dilinde takvim kelimesi “Calendar” olarak yazılır. İngilizce takvim yazılışı kolay ve akılda kalıcıdır. Ancak Türkçe dilinde olduğu gibi takvim kelimesi ek aldığında da Calendar kelimesine farklı ekler getirilir.

Takvim Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Takvim kelimesinin İngilizce okunuşu “kelındır” şeklindedir. Yazılırken Calendar olarak yazılan İngilizce takvim, okunurken c harfi k olarak, a harfi e olarak, son hecedeki a harfi ise ı harfi olarak okunur. Ayrıca kelimenin sonundaki “R” harfi çok baskılanmadan yüzeysel söylenir.

Takvim Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Takvim kelimesinin İngilizce söylenişi zor değildir. Calendar olarak yazılırken “kelındır” şeklinde söylenir. Yazılış ve söyleniş diğer birçok İngilizce kelimelerde olduğu gibi farklıdır. ‘C’ harfi söylenişte ‘K’ harfine dönüşürken ilk hecedeki ‘A’ harfi ‘E’ harfine, son hecedeki ‘A’ harfi ise ‘I’ harfine dönüştürülerek söylenir.