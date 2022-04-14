İngilizce Sus Ne Demek? İngilizce'de Sus Nasıl Söylenir

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İngilizce dilini öğrenmek isteyenler, bazı Türkçe kelimelerin karşılığını araştırabiliyor. Türkçe dilinde kullanılan sus sözcüğünün İngilizce karşılığı, shut up şeklindedir. Shut up, İngilizce dilinde sus anlamına geliyor.

İngilizce Sus Ne Demek?

Yabancı dile ilgisi olan ve sürekli kelime araştıran kişiler, sözlüklere başvurabiliyor. Merak edilen Türkçe sözcüklerin İngilizce karşılıkları bireyler tarafından araştırılıyor. Günümüzde kullanılan sus sözcüğünün İngilizce dilinde nasıl söylenildiği merak ediliyor. Sus sözcüğünün İngilizce karşılığı, shut up olarak biliniyor.

İngilizcede Sus Nasıl Söylenir?

Türkçe dilinde çok kullanılan sus sözcüğünün günümüzde bazı anlamları bulunuyor. Sus sözcüğünün İngilizce dilinde nasıl söylenildiği bireylerin önemli bulduğu konular arasındadır. Shut up sözcüğü, İngilizce sus anlamında kullanılıyor.