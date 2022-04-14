Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

İngilizce Sus Ne Demek? İngilizce'de Sus Nasıl Söylenir

İngilizce Sus Ne Demek İngilizcede Sus Nasıl Söylenir

İngilizce dilini öğrenmek isteyen çok fazla sayıda kişi bulunuyor: Bireyler Türkçe dilinde çok kullanılan sus kelimesinin İngilizce karşılıklarını öğrenmek istiyor. İngilizce dilinde sus sözcüğünün nasıl söylenildiği İngilizce dilini öğrenmek isteyen kişilerin araştırdığı bir bilgidir. Bireyler sus sözcüğünün İngilizce karşılığını oldukça merak ediyor. İngilizce sus ne demek? İngilizcede sus nasıl söylenir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 İngilizce dilini öğrenmek isteyenler, bazı Türkçe kelimelerin karşılığını araştırabiliyor. Türkçe dilinde kullanılan sus sözcüğünün İngilizce karşılığı, shut up şeklindedir. Shut up, İngilizce dilinde sus anlamına geliyor.

  İngilizce Sus Ne Demek? 

 Yabancı dile ilgisi olan ve sürekli kelime araştıran kişiler, sözlüklere başvurabiliyor. Merak edilen Türkçe sözcüklerin İngilizce karşılıkları bireyler tarafından araştırılıyor. Günümüzde kullanılan sus sözcüğünün İngilizce dilinde nasıl söylenildiği merak ediliyor. Sus sözcüğünün İngilizce karşılığı, shut up olarak biliniyor. 

 İngilizcede Sus Nasıl Söylenir? 

 Türkçe dilinde çok kullanılan sus sözcüğünün günümüzde bazı anlamları bulunuyor. Sus sözcüğünün İngilizce dilinde nasıl söylenildiği bireylerin önemli bulduğu konular arasındadır. Shut up sözcüğü, İngilizce sus anlamında kullanılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı