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Haber Giriş: 03.05.2021 - 04:53 | Son Güncelleme:

İngilizce şubat ne demek? Şubat kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

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İngilizce şubat ne demek? Şubat kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce dili herkesin merak ettiği ve hevesle öğrenmek istediği dillerden birisidir. Diğer dillere göre konuşma alanı fazla olduğu için popüler bir dil olmayı başarmıştır. Önemli konulardan biriside ayların İngilizce yazımı, okunuşu ve söylenişidir. Sizler için İngilizce Şubat ne demek? Şubat kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi ile ilgili merak edilenleri derledik.

İngilizce kendi kuralları olan ve her yaştan insanın öğrenebileceği bir dildir. Önemli olan azimli bir şekilde İngilizce konularına çalışmaktır. İngilizce çalışmaya başlamadan önce bolca kelime ezberlemeniz gerekmektedir. Anlamını öğrendiğiniz kelimelerin okunuşlarına da mutlaka bakmayı ihmal etmeyin.

 İngilizce Şubat Ne Demek?

 İngilizcede ayları merak edenler için Şubat ayını ele alarak paylaştık. Şubat ayının İngilizce anlamı February olarak söylenmektedir. Karşınıza February kelimesi çıkarsa bunun Şubat ayı olduğunu sakın unutmayın. İçinde Şubat ayı geçen bir şeyi İngilizceye çevirmek isterseniz eğer February olarak yazabilirsiniz. Aynı şekilde okuduğunuz İngilizce metnin içerisinde February kelimesi geçerse Şubat ayı aklınıza gelsin.

 Şubat Kelimesinin İngilizce Yazılışı

 Şubat kelimesi İngilizcede February şeklinde yazılmaktadır. Başka hiçbir şekilde yazılmaz ve sadece bu şekilde yazılmaktadır. İngilizce kelimelerin yazılışlarında değişiklik yoktur. Yani bir kelime hep aynı şekilde yazılır. Telaffuzları ise farklı şekilde yapılmaktadır.

 Şubat Kelimesinin İngilizce Okunuşu

 İngilizce kelimelerin yazılışları ile okunuşları farklılık gösterebilir. Türkçede olduğu gibi yazılan kelime aynı şekilde okunmaz. Bunun in February kelimesi okurken fehbıyohre şeklinde okuyabilirsiniz. Yani İngilizce kelimenin yazıldığı gibi okunması söz konusu değildir. Buna mutlaka dikkat etmeniz gerekir.

 Şubat Kelimesinin İngilizce Söylenişi

 Şubat ayı February şeklinde yazılmaktadır. Söylenişi ise feh-byoo-uh-ree şeklindedir. Bu şekilde telaffuz edebilirsiniz.

 Şubat kelimesi ile ilgili örnek cümle:

 İngilizcesi : This year February was very cold.

 Türkçe Anlamı : Bu yıl Şubat ayı çok soğuk geçti. 

 

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