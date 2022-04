İngilizce Stative Verbs (Durum Fiilleri) Nedir? Listesi Ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

En çok merak edilen ve aynı zamanda bilinmesi gereken konular içerisinde stative verbs gelmektedir. Türkçe üzerinden durum fiilleri olarak bilinen bu yapı, en önemli dilbilgisi kuralları içerisinde gelir. Herhangi bir duruma ek olmadan değerlendirilmesi ile beraber, cümle içerisinde yapı olarak kullanılır.

İngilizce Stative Verbs (Durum Fiilleri) Nedir?

Şimdiki zaman ya da gelecek zaman üzerinden kullanışı farksız olan, -ing eki almayan sözcük türleri durum fiilleri olarak bilinir. Devam eden bir eylemi anlatmak yerine bir durum belirttiği için bu fiiller ek almaz. Böylece Duygu ve düşünce fiilleri, istem dışı fiiller, sahiplik bildiren fiiller gibi farklı yapılar üzerinden ele alınır. Zaman yapısı fark etmeden herhangi bir durumu anlatmak adına ek almadan cümle içerisinde kullanılır.

Herhangi bir fiilin bir eylemden ziyade, bir durum açısından kullanışı stative verbs olarak ifade edilir. Yani Türkçe karşılığı durum fiilleridir. Bu sebepten dolayı durum fiili olarak kullanılması ile beraber sevmek, sahip olmak ya da başlamak gibi fiil süreçlerinin dışında bir yapıda değerlendirilir. Özellikle herhangi bir süreci karşılık gelmediği için de -ing takısı almadan kullanılır. Böylece geniş zaman görünümü üzerinden 1. hali ile beraber kelimeler kullanır. Bunu verilecek bir örnek üzerinden durumu daha iyi anlamak mümkün.

I can’t see you (Seni anlayamıyorum)

Yukarıda verilen örnek durum fiillerine anlatabilecek en doğru seçenekler içerisinde geliyor. Görüldüğü üzere şimdiki yapı üzerinden zaman kipi ile ele alınan bir cümledir. Fakat herhangi bir şekilde şimdiki zamanı ya da farklı zaman dilimini göstermez. Sadece durumu ele alır ve bu durum üzerinden fiile beraber cümlede kullanılır.

İngilizce Stative Verbs (Durum Fiilleri) Listesi

Özellikle İngilizce üzerinden stative verbs dilbilgisi kuralı birçok farklı liste ile ön plana çıkmaktadır. Yani bir durum fiili olarak farklı sözcükler bu konuda değerlendirilir ve cümle içerisinde kullanılır.

- adore

- agree

- be

- believe

- Belong

- Care

- Consist

- Contain

- Depend

- Desever

- Desire

- Dislike

- Doupt

- Expect

- Fear

- Feel

- Fit

- Forget

- Hate

- Have

Bu şekilde yazılabilecek daha oldukça fazla sayıda kelime bulunmaktadır. Özellikle önemli olan bu kelimelerin durum fiilleri üzerinden ek almadan kullanılmasıdır. Yani herhangi bir şekilde -ing takası kullanmadan cümle içerisinde değerlendirilir. Bu da durumu anlatması ile beraber herhangi bir zaman diliminin dışında bir yapı oluşturur.

İngilizce Stative Verbs (Durum Fiilleri) Örnekleri ile Konu Anlatımı

Özellikle durum fiilleri üzerinden İngilizce bilgisi konusunda, yapılacak olan örnekler ile konuyu daha iyi anlamak mümkün.

We agree on this matter (Bu konu hakkında hemfikiriz.)

I believe you (Sana inanıyorum.)

This cell phone belongs to me (Bu cep telefonu bana ait)

That depends on the water (Bu, havaya bağlıdır)

I hate traffic (Trafikten nefret ediyorum)

We love each other (Biz birbirimizi seviyoruz)

Bu şekilde Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi birçok farklı cümle üzerinden durum fiillerine anlatmak mümkün. Özellikle bu konuda İngilizcede oldukça fazla sayıda kelime olduğunu söylemek gerekir. Bu kelimeler üzerinden amaca bağlı olarak durum fiili değerlendirilir. Böylece zaman belirtmesi olmadan ve ek almadan durum belirtilmesi gerçekleşir.