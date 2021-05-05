İngilizce soyadlar - İngilizce en güzel soyadlar ve anlamları

İngiltere, Amerika ve Kanada gibi resmi dili İngilizce olan ülkelerde en çok kullanılan soy isimleri şunlardır Bell (Çan / Zil), Deep (Derin) ve Fox (Kurnaz / Akıllı)

İngilizce En Güzel Soy Adları ve Anlamları

1- Brown - Kahverengi

2- Dean - En Kıdemli

3- Thought - Düşünce / Fikir

4- Black - Siyah

5- Wizard - Büyüleyici

6- Honest - Onurlu

7- Dainty - Zarif / Kibar / Centilmen

8- White - Beyaz

10- Pride - Gurur / Onur

11- Nice - Hoş / Güzel

12- Carney - Festival / Kutlama

13- Glory - Zafer

14- North - Kuzey

15- Grey - Gri

16- Bean - Arkadaş / Dost

17- Beck - Nehir / Irmak

18- Day - Gün / Zaman / Çağ

19- Diamond - Mücevher / Elmas

20- Lively - Neşeli / Hayat Dolu

21- Hope - Umut

22- Haven - Liman

23- Hill - Tepe / Yüce

24- Power - Güç / Kudret

25- Clean - Temiz / Masum

Mesleklerden Alınmış İngilizce Soy Adları

1- Carpenter - Marangoz

2- Smith - Demir yapan ve satan kimse.

3- Barber - Kuaför / Berber

4- Wright - Sanatçı / İşçi / Zanaatkar

5- Driver - Şoför

6- Baker - Fırıncı

7- Cook - Aşçı

8- Foreman - Ustabaşı

9- Tailor - Terzi

10- Worker - İşçi

11- Cox - Kaptan

12- Miller- Değirmenci

13- Forester - Ormancı

14- Ringer - Çan çalan kişi.

15- Fisher

Unvan ve Lakaplardan Alınmış İngilizce Soy Adlar

1- Freeman - Özgür Adam

2- King - Kral / Hükümdar

3- Best - En İyisi

4- Brave - Cesur

5- Artman / Sanatçı Kişilik

6- Goodman - İyi Adam

Şehir ve Yerleşim Yerlerinden Alınmış İngilizce Soy Adlar

1- Clark - Missouri eyaletinde bir şehrin adı.

2- Richardson - Teksas'ta bir şehir.

3- London - İngiltere'nin başkenti.

4- Davis - Batı Virginia eyaletinde bir şehir.

5- Amsterdam - Hollanda'nın başkenti.

6- Anderson - Kanada'nın kuzey bölgesindeki nehrin adı.

7- Connell - Amerika'nın başkenti Washington'daki bir şehir.