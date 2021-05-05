İngilizce soyadlar - İngilizce en güzel soyadlar ve anlamları
Türkçede olduğu gibi İngilizcede de birçok soy isim, şehir ve mekan adlarından alınmıştır. Teksas eyaletinin en büyük şehirlerinden biri olan Richardson, buna örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte birçok soy ad, meslek, lakap ve unvanlardan seçilmiştir. İngilizce en güzel soy adlar ve anlamları nelerdir? İşte, tüm detaylar.
İngiltere, Amerika ve Kanada gibi resmi dili İngilizce olan ülkelerde en çok kullanılan soy isimleri şunlardır Bell (Çan / Zil), Deep (Derin) ve Fox (Kurnaz / Akıllı)
İngilizce En Güzel Soy Adları ve Anlamları
1- Brown - Kahverengi
2- Dean - En Kıdemli
3- Thought - Düşünce / Fikir
4- Black - Siyah
5- Wizard - Büyüleyici
6- Honest - Onurlu
7- Dainty - Zarif / Kibar / Centilmen
8- White - Beyaz
10- Pride - Gurur / Onur
11- Nice - Hoş / Güzel
12- Carney - Festival / Kutlama
13- Glory - Zafer
14- North - Kuzey
15- Grey - Gri
16- Bean - Arkadaş / Dost
17- Beck - Nehir / Irmak
18- Day - Gün / Zaman / Çağ
19- Diamond - Mücevher / Elmas
20- Lively - Neşeli / Hayat Dolu
21- Hope - Umut
22- Haven - Liman
23- Hill - Tepe / Yüce
24- Power - Güç / Kudret
25- Clean - Temiz / Masum
Mesleklerden Alınmış İngilizce Soy Adları
1- Carpenter - Marangoz
2- Smith - Demir yapan ve satan kimse.
3- Barber - Kuaför / Berber
4- Wright - Sanatçı / İşçi / Zanaatkar
5- Driver - Şoför
6- Baker - Fırıncı
7- Cook - Aşçı
8- Foreman - Ustabaşı
9- Tailor - Terzi
10- Worker - İşçi
11- Cox - Kaptan
12- Miller- Değirmenci
13- Forester - Ormancı
14- Ringer - Çan çalan kişi.
15- Fisher
Unvan ve Lakaplardan Alınmış İngilizce Soy Adlar
1- Freeman - Özgür Adam
2- King - Kral / Hükümdar
3- Best - En İyisi
4- Brave - Cesur
5- Artman / Sanatçı Kişilik
6- Goodman - İyi Adam
Şehir ve Yerleşim Yerlerinden Alınmış İngilizce Soy Adlar
1- Clark - Missouri eyaletinde bir şehrin adı.
2- Richardson - Teksas'ta bir şehir.
3- London - İngiltere'nin başkenti.
4- Davis - Batı Virginia eyaletinde bir şehir.
5- Amsterdam - Hollanda'nın başkenti.
6- Anderson - Kanada'nın kuzey bölgesindeki nehrin adı.
7- Connell - Amerika'nın başkenti Washington'daki bir şehir.