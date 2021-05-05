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Haber Giriş: 05.05.2021 - 04:52 | Son Güncelleme:

İngilizce soyadlar - İngilizce en güzel soyadlar ve anlamları

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İngilizce soyadlar - İngilizce en güzel soyadlar ve anlamları

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de birçok soy isim, şehir ve mekan adlarından alınmıştır. Teksas eyaletinin en büyük şehirlerinden biri olan Richardson, buna örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte birçok soy ad, meslek, lakap ve unvanlardan seçilmiştir. İngilizce en güzel soy adlar ve anlamları nelerdir? İşte, tüm detaylar.

İngiltere, Amerika ve Kanada gibi resmi dili İngilizce olan ülkelerde en çok kullanılan soy isimleri şunlardır Bell (Çan / Zil), Deep (Derin) ve Fox (Kurnaz / Akıllı)

 İngilizce En Güzel Soy Adları ve Anlamları

 1- Brown - Kahverengi

 2- Dean - En Kıdemli

 3- Thought - Düşünce / Fikir

 4- Black - Siyah

 5- Wizard - Büyüleyici

 6- Honest - Onurlu

 7- Dainty - Zarif / Kibar / Centilmen

 8- White - Beyaz

 10- Pride - Gurur / Onur

 11- Nice - Hoş / Güzel

 12- Carney - Festival / Kutlama

 13- Glory - Zafer

 14- North - Kuzey

 15- Grey - Gri

 16- Bean - Arkadaş / Dost

 17- Beck - Nehir / Irmak

 18- Day - Gün / Zaman / Çağ

 19- Diamond - Mücevher / Elmas

 20- Lively - Neşeli / Hayat Dolu

 21- Hope - Umut

 22- Haven - Liman

 23- Hill - Tepe / Yüce

 24- Power - Güç / Kudret

 25- Clean - Temiz / Masum

 Mesleklerden Alınmış İngilizce Soy Adları

 1- Carpenter - Marangoz

 2- Smith - Demir yapan ve satan kimse.

 3- Barber - Kuaför / Berber

 4- Wright - Sanatçı / İşçi / Zanaatkar

 5- Driver - Şoför

 6- Baker - Fırıncı

 7- Cook - Aşçı

 8- Foreman - Ustabaşı

 9- Tailor - Terzi

 10- Worker - İşçi

 11- Cox - Kaptan

 12- Miller- Değirmenci

 13- Forester - Ormancı

 14- Ringer - Çan çalan kişi.

 15- Fisher

 Unvan ve Lakaplardan Alınmış İngilizce Soy Adlar

 1- Freeman - Özgür Adam

 2- King - Kral / Hükümdar

 3- Best - En İyisi

 4- Brave - Cesur

 5- Artman / Sanatçı Kişilik

 6- Goodman - İyi Adam

 Şehir ve Yerleşim Yerlerinden Alınmış İngilizce Soy Adlar

 1- Clark - Missouri eyaletinde bir şehrin adı.

 2- Richardson - Teksas'ta bir şehir.

 3- London - İngiltere'nin başkenti.

 4- Davis - Batı Virginia eyaletinde bir şehir.

 5- Amsterdam - Hollanda'nın başkenti.

 6- Anderson - Kanada'nın kuzey bölgesindeki nehrin adı.

 7- Connell - Amerika'nın başkenti Washington'daki bir şehir.

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