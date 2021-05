İngilizce soru kalıpları - Gündelik hayatta kullanabileceğiniz basit İngilizce soru cümleleri

Peki, gündelik hayatta kullanabileceğiniz basit İngilizce soru cümleleri nelerdir? Konuyla ilgili kolaylıkla öğrenebileceğiniz soru cümlelerini sizler için bir araya getirdik.

Sık Kullanılan Basit İngilizce Soru Cümleleri

Günlük hayatta en sık kullanılan İngilizce soru cümleleri arasında öncelikli olarak selamlaşma ve sohbete başlangıç kalıplarına yer vereceğiz;

“How’s everything?” veya “How’s it going?” şeklindeki cümlesiyle karşınızdaki kişiye “Nasıl gidiyor?” “Her şey yolunda mı?” anlamında bir soru yöneltmektesiniz. Genellikle “How are you?” olarak bilinen cümlenin karşılığı olan bu soru cümlesi günlük yaşamda pek kullanılmadığı için ilgili şekillerde yöneltilmektedir. Bu sorunun yanıtı olarak verilen karşılıklar “Not bad, thanks.” veya “I’m doing fine, thanks.” şeklindedir.

Karşınızdaki kişiye hafta sonunun nasıl geçtiğini sormak istiyorsanız “How was your weekend? veya “How did your weekend go?” şeklinde bir soru yöneltebilirsiniz. Karşılık olarak “Pretty good, thanks.” veya “Not bad, thank you” şeklinde karşılık almanız mümkündür.

Gündelik Yaşamda Yer Bulma

Sık sorulan sorulardan biri de nesnelere yöneliktir. Eğer kaybettiğiniz bir eşyanın yerini arıyorsanız karşınızdaki kişiye şu şekilde bir soru cümlesi yöneltebilirsiniz;

“Where can i find the …?” (Noktalı alana ilgili nesnenin adı gelmelidir.)

Katılmayı planladığınız bir toplantı veya konferans için sık kullanılan soru cümlesi; “Where are we meeting?” olarak bilinmektedir. Bu cümle “Toplantı nerede?” anlamı taşır.

Sahip olduğunuz bir eşyanın nereye konulacağını bilmediğiniz durumlar için; “Where can i leave this?” soru cümlesini karşınızdaki kişiye sorabilirsiniz. Bu cümlenin anlamı “Bunu nereye bırakabilirim?” şeklindedir.

Kısa Sohbetler İçin Kalıp Cümleler

Karşılıklı sohbette sık kullanılan kalıp cümleler akıcı ve etkili bir iletişim için önem taşır. Genellikle en sık kullanılan kısa sohbet cümleleri aşağıdaki gibidir;

“So what do you do here?” cümlesiyle karşınızdaki kişiye “Burada ne iş yapıyorsun?” “Burada ne yapıyorsun?” sorusunu yöneltmiş olursunuz. Ağırlıklı olarak sohbet başlangıçlarında kullanılan bir kalıp cümledir.

“I love your jacket (veya farklı bir nesne) Where did you get it/get them?” olarak yöneltilen soru kalıbı “Ceketini beğendim. Nereden aldın?” anlamına gelen bir cümledir. Günlük ilişkilerde oldukça sık kullanılır.

Özellikle yeme-içme için tercih edilen soru cümlelerinden biri de “Want to order out?” olarak bilinir. Bu cümle ikili ilişkilerde “Dışarıdan bir şey söylemek ister misin?” anlamı taşır.

Anlaşılmayan Durumlar İçin Basit Soru Cümleleri

Konuşma sırasında kimi zaman karşınızdaki kişiyi veya konuyu anlamadığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlar için şu soru cümlesini sormanız uygun olacaktır;

“I don’t understand. Can you explain it please?” Cümlenin anlamı, “Bunu anlamadım, lütfen açıklar mısın?” şeklindedir.

Eğer yapacağınız işle ilgili anlaşılmayan bir durum söz konusuysa şu soru kalıbını karşınızdaki kişiye yöneltebilirsiniz; “I’m having trouble with… (Bu alana karşılaştığınız soruna dair bir şey gelir) Do you know who can help me?” Cümlenin anlamı “Bir sorunum var, bana kimin yardım edeceğini biliyor musun?” anlamı taşır.

Kurallara bağlı nedenlerle anlaşılmayan durumlar için şu soruyu sorabilirsiniz; “Are there any rules, i should know about?” Bu cümle ile “Bununla/Bu konuyla ilgili olarak bilmem gereken herhangi bir kural var mı?” sorusunu yöneltmeniz mümkündür.