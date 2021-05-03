İngilizce sonbahar ne demek? Sonbahar kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi
İngilizce çok küçük yaşlardan itibaren hayatımıza giren bir dil. Türkiye'de hemen hemen herkes İngilizce bilmese dahi, pek çok kelimeye aşinadır. İngilizcede bazı kelimelerin tek bir anlamı bulunurken, bazı kelimelerin ise birden fazla anlamı olabilir. Aynı şekilde herhangi bir Türkçe kelimeye birden fazla İngilizce karşılık gelebilir. Peki İngilizce sonbahar ne demektir? Sonbahar kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi nasıldır? İşte bu konu hakkında tüm bilmeniz gerekenler.
Sonbahar kelimesi İngilizcede Autumn olarak bilinse de, aslında bu genel kullanımıdır. Hem genel kullanımda, hem de diğer kullanımlarda sonbahar kelimesine başka İngilizce kelimeler karşılık gelebilir.
İngilizce Sonbahar Ne Demek?
İngilizcede sonbahar kelimesine karşılık olarak en yaygın olarak tercih edilen iki kelime bulunur. Bunlar autumn ve fall kelimeleridir.
Sonbahar Kelimesinin İngilizce Yazılışı
İngilizcede sonbahar kelimesine karşılık gelebilecek başka kelimeler de bulunmakadır. Bu kelimeleri ve kullanım alanlarını da şöyle listeleyebiliriz:
Yaygın Kullanım: Autumn ve Fall
Genel Kullanım: Herbst ve Autumnal
Gastronomideki Kullanımı: Autumn
Meteorolojideki Kullanımı: Autumn
Eğer siz sadece sonbahar demek değil, "sonbahar mevsimi" demek istiyorsanız, bunun için de "season of autumn"u kullanabilirsiniz.
Sonbahar Kelimesinin İngilizce Okunuşu
Sonbahar kelimesine karşılık gelen İngilizce kelimelerin okunuşları şu şekildedir:
Autumn: Aodım
Fall: Fool
Sonbahar Kelimesinin İngilizce Söylenişi
İngilizce kelimelerin söylenişleri farklı aksanlara göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin Amerikan İngilizcesinde, İngiliz İngilizcesinde ve Avustralya İngilizcesinde herhangi bir kelime söylenirken, vurgu ve tonlamalar farklılık gösterebilir. Örneğin autumn kelimesinin farklı aksanlarda nasıl söylendiğini şu şekilde listeleyelim:
Amerikan İngilizcesi: Aodım
İngiliz İngilizcesi: Uğtım
Avustralya İngilizcesi: Oğtım
Bu söylenişler yine farklı aksanlara göre değişkenlik gösterebilirler. Fakat genel hatlarıyla bakıldığı zaman söz konusu aksanlarda söyleniş biçimleri bu şekildedir ve genelde değişmez.