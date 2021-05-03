İngilizce sonbahar ne demek? Sonbahar kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Sonbahar kelimesi İngilizcede Autumn olarak bilinse de, aslında bu genel kullanımıdır. Hem genel kullanımda, hem de diğer kullanımlarda sonbahar kelimesine başka İngilizce kelimeler karşılık gelebilir.

İngilizce Sonbahar Ne Demek?

İngilizcede sonbahar kelimesine karşılık olarak en yaygın olarak tercih edilen iki kelime bulunur. Bunlar autumn ve fall kelimeleridir. ​​​​​​

Sonbahar Kelimesinin İngilizce Yazılışı

İngilizcede sonbahar kelimesine karşılık gelebilecek başka kelimeler de bulunmakadır. Bu kelimeleri ve kullanım alanlarını da şöyle listeleyebiliriz:

Yaygın Kullanım: Autumn ve Fall

Genel Kullanım: Herbst ve Autumnal

Gastronomideki Kullanımı: Autumn

Meteorolojideki Kullanımı: Autumn

Eğer siz sadece sonbahar demek değil, "sonbahar mevsimi" demek istiyorsanız, bunun için de "season of autumn"u kullanabilirsiniz.

Sonbahar Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Sonbahar kelimesine karşılık gelen İngilizce kelimelerin okunuşları şu şekildedir:

Autumn: Aodım

Fall: Fool

Sonbahar Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizce kelimelerin söylenişleri farklı aksanlara göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin Amerikan İngilizcesinde, İngiliz İngilizcesinde ve Avustralya İngilizcesinde herhangi bir kelime söylenirken, vurgu ve tonlamalar farklılık gösterebilir. Örneğin autumn kelimesinin farklı aksanlarda nasıl söylendiğini şu şekilde listeleyelim:

Amerikan İngilizcesi: Aodım

İngiliz İngilizcesi: Uğtım

Avustralya İngilizcesi: Oğtım

Bu söylenişler yine farklı aksanlara göre değişkenlik gösterebilirler. Fakat genel hatlarıyla bakıldığı zaman söz konusu aksanlarda söyleniş biçimleri bu şekildedir ve genelde değişmez.