İngilizce sincap ne demek? Sincap kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce sincap anlamına gelen squirrel kelimesinin kökenine baktığımızda Yunancada "gölge kuyruk" anlamına gelen "skiorous" kelimesinden geldiğini görmekteyiz. İngilizcede hayvan isimleri karıştırılan bir konu olabiliyor. Evrensel bir dil olan İngilizceyi bilmek ve anlamak hayatımıza büyük katkı sağlayacaktır. Hayvan isimlerini es geçmemek gerekir. Belgesel izlerken rahat bir şekilde takip edebiliriz. Hayvan isimleri de bu bakımdan önemli bir konudur.

İngilizce hayvan isimleri karıştırılan bir konudur. Belirli hayvanların isimleri bilinir fakat bazı hayvanlar çok fazla kullanılmadığından bilinemeye biliyor. Birçok kişi iyi bir İngilizceye sahip olsa bile hayvan isimlerinde eksiklik yaşayabiliyor. Hayvanları kategorilere ayırarak öğrenmek kolaylık sağlayacaktır. Çok sevimli, minik ve iri gözlü bir hayvan olan sincabın İngilizcesine bakalım. Sincap kelimesinin İngilizcedeki karşılığı, yazılışı, okunuşu ve söylenişi nasıl inceleyelim. Sincap kelimesini her bakımdan ele alalım.

İngilizce Sincap Ne Demek?

Sincabın İngilizcesi "squirrel" dir. Squirrel İngilizcede sincap anlamına gelmektedir. Squirrel sincap demektir.

Sincap Kelimesinin İngilizce Yazılışı:

Sincap İngilizcede sekiz harften oluşan squirrel şeklinde yazılır. Sincap İngilizcede s, q, u, i, r, r, e, l harflerinden oluşan squirrel olarak yazılır.

Sincap Kelimesinin İngilizce Okunuşu:

Sincap kelimesinin İngilizce okunuşu oldukça basittir. İngilizce sincap anlamına gelen squirrel kelimesi "skivırıl" şeklinde okunur.

Sincap Kelimesinin İngilizce Söylenişi:

İngilizcede sincap skivırıl olarak söylenir. Squirrel kelimesini söylemek zor gibi dursa da söylenişi oldukça basittir. Skivırıl olarak telaffuz edilir.