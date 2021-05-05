İngilizce seviyeleri neler? İngilizce dil seviye tespit ve ölçme işlemi nasıl yapılır

Seviye tespiti önemlidir. İngilizce konuşma, dinleme, anlama yazma ve okuma gibi birçok seviyesi test edilmelidir. Ancak bu şekilde kişinin gerçek dil seviyesi anlaşılmaktadır. Dil seviyesini bilen kişi kendini diğer insanlara göre daha kolay geliştirir.

İngilizce Seviyeleri Nelerdir?

l A1– Başlangıç (Beginner): Bu İngilizce öğrenen insanlar için ilk aşamadır. Bu seviyedeki insanların İngilizcesi daha çok temel düzeydedir ve dil becerisi azdır. Sadece temel bir şekilde bir şeyler anlatabilir. Günlük olarak kullanılan bilgilere sahiptir. Kendilerini basit bir şekilde tanıtmak veya en çok kullanılan kelimelerin anlamını bilmek gibi. Ancak karşılarından onlarla konuşan kişi yavaş, basit ve tane tane konuşursa belli bir seviye anlarlar. İletişim kurma becerisi oldukça zayıftır.

l A2- Temel (Elementary): Başlangıç seviyesine kıyasla kelime bilgileri daha fazladır. A1 seviyesine kıyasla özgüvenleri ve öğrenme hevesi daha yüksektir. Yavaş yavaş basit gramer konularını öğrenmeye başlanılan seviyedir. İlgi alanlarını, günleri, aile üyelerini tanıtabilecek durumdadırlar.

l B1- Orta seviye öncesi (Pre-Intermediate): Kişi kendini çok daha iyi ifade etmeye başlar. Bir çok yabancı kaynaktaki basit düzeydeki konuşları anlayabilirler. Bildikleri ve gördükleri yerdeki sesleri ve yazıları anlayabilirler. Çok basit bir düzeyde günlük işlerini, hayatlarını ve kendilerini kolaylıkla anlatırlar. Ve artık konuşurken çok daha fazla yeni kelimeye ihtiyaç duyulur. Yaşadığı olayı ve duygularını kolayca dile getirirler. Özetle artık günlük hayat ve tecrübelerin daha kolay dile getirilmesi sağlanır.

l B2- Orta seviye (Intermediate): Orta seviye anlamına gelen B1 seviyesi artık kişinin ben İngilizce konuşabiliyorum dediği yerdir. Bir şekilde ana dili İngilizce olan kişilerle iletişim kurmayı başarabilirler. Günlük konuşmalarda anlaşılırdır. A1 ve A2 seviyesine göre daha detaylı gramer konularına girmeye başlarlar. Intermediate aşmasındaki kişiler, daha çok kelime bildikleri için kelime öğrenmekten öte aksana önem vermeye başlar. Bu noktada kelimelerin doğru telaffuzlarını iyi kavramak gerek. Birçok konuda anlaşılır bir şekilde ve içinde ayrıntılara da yer vererek metinler yazabilir.

Özetle; B2 düzeyine sahipseniz özgüvenli bir şekilde ‘’Ben İngilizce konuşabiliyorum.’’ diyebilirsiniz.

l C1- Orta seviyenin üstü (Upper-Indermediate): Bu seviyeye gelmiş kişinin İngilizcesi artık tatmin edici bir düzeydedir. Orta aşamadan daha iyidir. Günlük olarak kendini istediği gibi ifade edebilirler. Düşündükleri ve hissettikleri her şeyi çok rahat bir şekilde dile getirebilirler. Buna ek olarak ana dili yabancı olan insanlarla iletişimleri çok rahattır. Çok farklı aksanları daha kolay anlarlar. Buna ek olarak yabancı kaynakları okuyup, dinleyebilirler. Uzun konuşma ve tartışmalarda bile bulunurlar. Altyazısız bir film veya dizi rahatça takip edebilirler. Aynı zamanda günlük hayatta yurtdışına çıktıklarında zorlanmazlar.

l C2- İleri (Advanced): Bu dil öğrenme seviyelerinin son aşamasıdır. Artık C2 seviyesine gelmiş kişi kendini istediği gibi ayrıntılı ifade edebilir. İngilizce dizi film izlemenin ötesinde İngilizce uzun metinler bile kolaylıkla yazabilirler. Yurtdışında yaşanabilir hatta rahatlıkla orda çalışabilirler. Farklı aksanları, hızlı konuşmaları hatta yanlış cümleleri bile anlayabilirler.

İngilizce Dil Seviye Tespit ve Ölçme İşlemi Nasıl Yapılır?

İngilizce dil seviyesini ölçmek çok önemlidir. Çünkü kişi bu seviye ile kendini geliştirip yükseltmelidir. Ayrıca herhangi bir iş görüşmesinde bu seviye durumları doğru bir şekilde istenmektedir. İngilizce dil seviyesini ölçmek için tek bir yol uygulanmamaktadır. Kişinin dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri göz önünde bulundurularak seviye tespiti yapılır.