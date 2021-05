İngilizce selam ne demek? Selam kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce kelimelerin günümüzde ki kullanım oranları giderek artmaktadır. Hayatın her alanında kullanılan İngilizce kelimelerin ne anlama geldiğini bilmek ve hatta kullanabilmek oldukça büyük kolaylık sağlayacaktır. Konuşma dili içerisinde en fazla kullanılan kelimelerden birisi de selam olmaktadır.

İngilizce Selam Ne Demek?

İngilizce kelimeler içerisinde en fazla kullanılan sözcüklerden birisi de elbette selam olarak ifade edilebilir. İngilizce olarak selam farklı şekillerde söylenebilmektedir. İngilizcede selam kelimesi '' hi '' şeklinde söylenebileceği gibi '' hello '' şeklinde de kullanılabilir. İngilizcede genel olarak selam anlamına gelmekte olan hi konuşma dilinde kullanılır iken hello ise genellikle yazı dilinde kullanılmaktadır. Siz de istediğiniz birini seçerek selamlaşma esnasında kullanabilirsiniz.

Selam Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Selam kelimesinin İngilizce olarak yazılış şekli de hello olarak söylenebilir. Hello şeklinde yazılmakta olan kelimenin anlamı Türkçe de selam anlamına gelmektedir. Hi şeklinde yazılan kelime ise yine Türkçe de selam manasına gelmektedir.

Selam Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Selam manasında kullanılan İngilizce kelimeler farklılık gösterebilmektedir. En fazla kullanılmakta olan selam anlamına gelen kelimelerden birisi olan Hi kelimesi hay olarak okunmaktadır. Hello kelimesi ise helo şeklinde okunmaktadır. Kelimelerin söylenişlerini ve okunuşlarını dinlediğiniz takdir de daha kolay ve akılda kalıcı bir şekilde kelimenin telaffuz edilişini öğrenebilirsiniz.

Selam Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Selam kelimesinin İngilizce olarak söylenişi genel olarak Hi şeklinde yazılan ve hay biçiminde okunan biçimi ile bilinmektedir. Aslında hangisinin kullanılacağına dair kesin bir seçim yapmanız gerekmemektedir. Siz de istediğiniz selam verme kelimesini seçerek kullanabilirsiniz. Selam kelimesi için tercih edebileceğiniz İngilizce kelime Hi olabileceği gibi Hello şeklinde de olabilir. İstediğiniz kelimeyi seçerek kullanmanız da uygun olacaktır.