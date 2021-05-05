İngilizce sebzeler - İngilizce sebzelerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı
Vegetable, İngilizce sebze demektir. Vegetable kadar yaygın kullanılmayan Esculent ve Veggie kelimelerinin Türkçe karşılığı da sebzedir. Tıpkı meyveler gibi sebzeler de yetiştiği mevsime göre isimlendirilir. Örneğin Winter Vegetables (Kış Sebzeleri) ya da Summer Vegetables (Yaz Sebzeleri). İngilizce sebzelerin isimleri nelerdir, yazılışları ve telaffuzları nasıl? Sizin için mevsimlerine göre derledik.
Sebzeler ile ilgili diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Vegetable Garden (Sebze Bahçesi), Greengrocer (Manav) ve Vegetable Bowl (Sebzelik)
İngilizce Sebzelerin İsimleri, Yazılışı ve Okunuşu
Yaz Sebzelerinin İsimleri ve Yazılışı
1- Pea / Black Eyed Pea - Börülce
2-Long Green Pepper - Sivri Biber
3- Gombo ya da Okra - Bamya
4- Fresh Garlic - Taze Sarımsak
5- Globe Artichoke - Enginar
6- Tomato - Domates
7- Cucumber - Salatalık
8- Aubergine - Eggplant - Patlıcan
9- Lamb's Lettuce - Semiz Otu
10- Green Beans - Taze Fasulye
11- Pumpkin ya da Squash - Kabak
12- Green Pepper - Yeşil Biber (Dolmalık Biber)
13- Sorrel - Kuzu Kulağı
Yaz Sebzelerinin İsimleri ve Okunuşu
1- Pea / Black Eyed Pea - Pi / Bi-lek A-yıd Pi
2-Long Green Pepper - Lonk Gı-rin Pep-pır
3- Gombo ya da Okra - Gombo / Okra
4- Fresh Garlic - Fı-reş Gar-lik
5- Globe Artichoke - Gı-lob Arti-kok
6- Tomato - To-m-to
7- Cucumber - Kü-kam-bır
8- Aubergine - Eggplant - O-bır-cin / Ek-pi-lent
9- Lamb's Lettuce - Lemps Letıs
10- Green Beans - Gı-rin Biins
11- Pumpkin ya da Squash - Pamp-kin / Su-ku-aş
12- Green Pepper - Gı-rin Pep-per
13- Sorrel - Sor-rel
Sonbahar Sebzelerinin İsimleri ve Yazılışı
1- Red Pepper - Kırmızı Biber
2- Mantar - Mushroom
3- Leek - Pırasa
4- Turnip a da Radish - Turp
5- Brassica oleracea botrytis - Karnabahar
6- Chard - Pazı
7- Carrot / Core - Havuç
8- Spinach - Ispanak
Sonbahar Sebzelerinin İsimleri ve Okunuşu
1- Red Pepper - Ret Pep-pır
2- Mantar - Maş-rum
3- Leek - Lik
4- Turnip a da Radish - Tör-nip / Ra-diş
5- Brassica oleracea botrytis - Bıras-sika O-le-reus Bot-ris
6- Chard - Çart
7- Carrot / Core - Ke-rıt / Kor
8- Spinach - Ispanak - Si-pi-niç
Kış Sebzelerinin İsimleri ve Yazılışı
1- Broccoli - Brokoli
2- Celery Root ya da Celerac - Kereviz
3- Brussell Supraut - Brüksel Lahanası
4- Cabbage - Lahana
5- Red Beet - Pancar
6- Potato - Patates
Kış Sebzelerinin İsimleri ve Okunuşu
1- Broccoli - Bı-ro-ko-li
2- Celery Root ya da Celerac - Se-le-riy Rut / Se-le-rak
3- Brussell Supraut - Bü-rük-sel Sup-ra - u
4- Cabbage - Keb-beç
5- Red Beet - Ret Bit
6- Potato - Po-te-to
İlkbahar Sebzelerinin İsimleri ve Yazılışı
1- Asparagus - Kuşkonmaz
2- Bulb ya da Onion - Soğan
3- Broad Bean - Bakla
4- Lettuce - Marul
5- Chercil - Pharsley - Maydanoz
6- Reddish Shell Bean - Barbunya
7- Green Pea - Bezelye
8- Rocket - Roka
İlkbahar Sebzelerinin İsimleri ve Okunuşu
1- Asparagus - As-par-gus
2- Bulb ya da Onion - Bulp / On-yon
3- Broad Bean - Bu-rut Biin
4- Lettuce - Letıs
5- Chercil - Pharsley - Şer-şil / Pers-li
6- Reddish Shell Bean - Ret-tiş Şel Biin
7- Green Pea - Gırin Pii
8- Rocket - Rakıt