İngilizce sebzeler - İngilizce sebzelerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

Sebzeler ile ilgili diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Vegetable Garden (Sebze Bahçesi), Greengrocer (Manav) ve Vegetable Bowl (Sebzelik)

İngilizce Sebzelerin İsimleri, Yazılışı ve Okunuşu

Yaz Sebzelerinin İsimleri ve Yazılışı

1- Pea / Black Eyed Pea - Börülce

2-Long Green Pepper - Sivri Biber

3- Gombo ya da Okra - Bamya

4- Fresh Garlic - Taze Sarımsak

5- Globe Artichoke - Enginar

6- Tomato - Domates

7- Cucumber - Salatalık

8- Aubergine - Eggplant - Patlıcan

9- Lamb's Lettuce - Semiz Otu

10- Green Beans - Taze Fasulye

11- Pumpkin ya da Squash - Kabak

12- Green Pepper - Yeşil Biber (Dolmalık Biber)

13- Sorrel - Kuzu Kulağı

Yaz Sebzelerinin İsimleri ve Okunuşu

1- Pea / Black Eyed Pea - Pi / Bi-lek A-yıd Pi

2-Long Green Pepper - Lonk Gı-rin Pep-pır

3- Gombo ya da Okra - Gombo / Okra

4- Fresh Garlic - Fı-reş Gar-lik

5- Globe Artichoke - Gı-lob Arti-kok

6- Tomato - To-m-to

7- Cucumber - Kü-kam-bır

8- Aubergine - Eggplant - O-bır-cin / Ek-pi-lent

9- Lamb's Lettuce - Lemps Letıs

10- Green Beans - Gı-rin Biins

11- Pumpkin ya da Squash - Pamp-kin / Su-ku-aş

12- Green Pepper - Gı-rin Pep-per

13- Sorrel - Sor-rel

Sonbahar Sebzelerinin İsimleri ve Yazılışı

1- Red Pepper - Kırmızı Biber

2- Mantar - Mushroom

3- Leek - Pırasa

4- Turnip a da Radish - Turp

5- Brassica oleracea botrytis - Karnabahar

6- Chard - Pazı

7- Carrot / Core - Havuç

8- Spinach - Ispanak

Sonbahar Sebzelerinin İsimleri ve Okunuşu

1- Red Pepper - Ret Pep-pır

2- Mantar - Maş-rum

3- Leek - Lik

4- Turnip a da Radish - Tör-nip / Ra-diş

5- Brassica oleracea botrytis - Bıras-sika O-le-reus Bot-ris

6- Chard - Çart

7- Carrot / Core - Ke-rıt / Kor

8- Spinach - Ispanak - Si-pi-niç

Kış Sebzelerinin İsimleri ve Yazılışı

1- Broccoli - Brokoli

2- Celery Root ya da Celerac - Kereviz

3- Brussell Supraut - Brüksel Lahanası

4- Cabbage - Lahana

5- Red Beet - Pancar

6- Potato - Patates

Kış Sebzelerinin İsimleri ve Okunuşu

1- Broccoli - Bı-ro-ko-li

2- Celery Root ya da Celerac - Se-le-riy Rut / Se-le-rak

3- Brussell Supraut - Bü-rük-sel Sup-ra - u

4- Cabbage - Keb-beç

5- Red Beet - Ret Bit

6- Potato - Po-te-to

İlkbahar Sebzelerinin İsimleri ve Yazılışı

1- Asparagus - Kuşkonmaz

2- Bulb ya da Onion - Soğan

3- Broad Bean - Bakla

4- Lettuce - Marul

5- Chercil - Pharsley - Maydanoz

6- Reddish Shell Bean - Barbunya

7- Green Pea - Bezelye

8- Rocket - Roka

İlkbahar Sebzelerinin İsimleri ve Okunuşu

1- Asparagus - As-par-gus

2- Bulb ya da Onion - Bulp / On-yon

3- Broad Bean - Bu-rut Biin

4- Lettuce - Letıs

5- Chercil - Pharsley - Şer-şil / Pers-li

6- Reddish Shell Bean - Ret-tiş Şel Biin

7- Green Pea - Gırin Pii

8- Rocket - Rakıt