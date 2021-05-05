MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleriİngilizce sebzeler - İngilizce sebzelerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı
GeriSözlük İngilizce sebzeler - İngilizce sebzelerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözlük
Haber Giriş: 05.05.2021 - 03:50 | Son Güncelleme:

İngilizce sebzeler - İngilizce sebzelerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngilizce sebzeler - İngilizce sebzelerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

Vegetable, İngilizce sebze demektir. Vegetable kadar yaygın kullanılmayan Esculent ve Veggie kelimelerinin Türkçe karşılığı da sebzedir. Tıpkı meyveler gibi sebzeler de yetiştiği mevsime göre isimlendirilir. Örneğin Winter Vegetables (Kış Sebzeleri) ya da Summer Vegetables (Yaz Sebzeleri). İngilizce sebzelerin isimleri nelerdir, yazılışları ve telaffuzları nasıl? Sizin için mevsimlerine göre derledik.

Sebzeler ile ilgili diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Vegetable Garden (Sebze Bahçesi), Greengrocer (Manav) ve Vegetable Bowl (Sebzelik)

 İngilizce Sebzelerin İsimleri, Yazılışı ve Okunuşu

 Yaz Sebzelerinin İsimleri ve Yazılışı

 1- Pea / Black Eyed Pea - Börülce

 2-Long Green Pepper - Sivri Biber

 3- Gombo ya da Okra - Bamya

 4- Fresh Garlic - Taze Sarımsak

 5- Globe Artichoke - Enginar

 6- Tomato - Domates

 7- Cucumber - Salatalık

 8- Aubergine - Eggplant - Patlıcan

 9- Lamb's Lettuce - Semiz Otu

 10- Green Beans - Taze Fasulye

 11- Pumpkin ya da Squash - Kabak

 12- Green Pepper - Yeşil Biber (Dolmalık Biber)

 13- Sorrel - Kuzu Kulağı

 

 Yaz Sebzelerinin İsimleri ve Okunuşu

 

 1- Pea / Black Eyed Pea - Pi / Bi-lek A-yıd Pi

 2-Long Green Pepper - Lonk Gı-rin Pep-pır

 3- Gombo ya da Okra - Gombo / Okra

 4- Fresh Garlic - Fı-reş Gar-lik

 5- Globe Artichoke - Gı-lob Arti-kok

 6- Tomato - To-m-to

 7- Cucumber - Kü-kam-bır

 8- Aubergine - Eggplant - O-bır-cin / Ek-pi-lent

 9- Lamb's Lettuce - Lemps Letıs

 10- Green Beans - Gı-rin Biins

 11- Pumpkin ya da Squash - Pamp-kin / Su-ku-aş

 12- Green Pepper - Gı-rin Pep-per

 13- Sorrel - Sor-rel

 Sonbahar Sebzelerinin İsimleri ve Yazılışı

 1- Red Pepper - Kırmızı Biber

 2- Mantar - Mushroom

 3- Leek - Pırasa

 4- Turnip a da Radish - Turp

 5- Brassica oleracea botrytis - Karnabahar

 6- Chard - Pazı

 7- Carrot / Core - Havuç

 8- Spinach - Ispanak

 Sonbahar Sebzelerinin İsimleri ve Okunuşu

 1- Red Pepper - Ret Pep-pır

 2- Mantar - Maş-rum

 3- Leek - Lik

 4- Turnip a da Radish - Tör-nip / Ra-diş

 5- Brassica oleracea botrytis - Bıras-sika O-le-reus Bot-ris

 6- Chard - Çart

 7- Carrot / Core - Ke-rıt / Kor

 8- Spinach - Ispanak - Si-pi-niç

 Kış Sebzelerinin İsimleri ve Yazılışı

 1- Broccoli - Brokoli

 2- Celery Root ya da Celerac - Kereviz

 3- Brussell Supraut - Brüksel Lahanası

 4- Cabbage - Lahana

 5- Red Beet - Pancar

 6- Potato - Patates

 Kış Sebzelerinin İsimleri ve Okunuşu

 1- Broccoli - Bı-ro-ko-li

 2- Celery Root ya da Celerac - Se-le-riy Rut / Se-le-rak

 3- Brussell Supraut - Bü-rük-sel Sup-ra - u

 4- Cabbage - Keb-beç

 5- Red Beet - Ret Bit

 6- Potato - Po-te-to

 İlkbahar Sebzelerinin İsimleri ve Yazılışı

1- Asparagus - Kuşkonmaz

 2- Bulb ya da Onion - Soğan

 3- Broad Bean - Bakla

 4- Lettuce - Marul

 5- Chercil - Pharsley - Maydanoz

 6- Reddish Shell Bean - Barbunya

 7- Green Pea - Bezelye

 8- Rocket - Roka

 İlkbahar Sebzelerinin İsimleri ve Okunuşu

1- Asparagus - As-par-gus

 2- Bulb ya da Onion - Bulp / On-yon

 3- Broad Bean - Bu-rut Biin

 4- Lettuce - Letıs

 5- Chercil - Pharsley - Şer-şil / Pers-li

 6- Reddish Shell Bean - Ret-tiş Şel Biin

 7- Green Pea - Gırin Pii

 8- Rocket - Rakıt

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi