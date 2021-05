İngilizce sayılar - İngilizce 1'den 100'e kadar sayıların yazılışı, okunuşu ve telaffuzları konu anlatımı

İngilizce dili, belirli bir ritme ve sisteme sahip olan ayrıntılı bir dildir. Bizim dilimizde olduğu gibi yazılan bir sözcük, yazıldığı gibi okunmaz. İngilizce dilinde telaffuz hakim olunması gereken bir noktadır.

İngilizce Sayıların Öğrenme Kolaylığı

Herhangi bir yabancı dili en baştan öğrenmek kolay değildir. İlk kez duyduğunuz kelimeler sizin için hiçbir anlam ifade etmez. Her dilin kendine has sesi, yapısı ve kuralları vardır. Aynı zamanda her dil belli başlı prensipler üzerine inşa edilmiştir. Bu prensiplere dikkat edildiğinde dili öğrenmekte oldukça basite indirgenecektir.

Hiçbir dil bütünüyle kuralsız değildir. Bu yüzden o dile dair temel konuşma ve yazma ilkelerini kavrama öğrenmeye başlamanın en ideal yoludur. İngilizce konuşurken kurumsal ya da bireysel fark etmeksizin sayılarla karşılaşırsınız. Hayata dair her alanda sayıların bir yeri vardır. Bu sayıların eksik ya da hatalı bilinmesi ve kullanımı karışıklıklara sebebiyet verebilir. Telaffuz söz konusu olduğunda ise düzeltmek için çalışmak gerekmektedir. Aynı zamanda bu durum ezberiniz için de yararlı olur.

İngilizce sayılar belirli bir sistemle ilerlemektedir. Mantığını kavradığınız zaman kısa sürede ezberleyeceğinizden emin olabilirsiniz. Sayıları öğrenirken ilk hedefiniz 0 ve 1'den ilk 12 sayıyı iyice ezberlemek olmalıdır. İlk etapta bu sayıları ezberlemek İngilizce rakamları iyice oturtmanıza yardımcı olacaktır. İkinci adımda ise 10'un katlarını ezberlemelisiniz. Böylece geri kalan sayıları ezberlemenize dahi gerek kalmadan, ufak bir mantık analizi yaparak hatırlamanız yeterlidir.

İngilizce Sayıların Yazılışları ve Türkçe Okunuşları

İngilizce sayıların 0’dan başlayarak 12’ye kadar okunuşu bizlere henüz İngilizce derslerine başladığımız ilkokul 4.sınıfta öğretilmektedir. En çok kullanılan bu sayıları bilmek ve ezberlemek diğer sayıların kullanımında da etkili olacaktır. İngilizcede sayılar, Türkçe diline yakın bir sistemle okunmaktadır. Bu yüzden ilk 12 sayıyı ve 10’un katlarını öğrenmek yeterli olacaktır.

0’dan 12’ye kadar İngilizce Sayılar; yazımı ve okunuşu;

0 ve ilk 12 sayıyı öğrendikten ve telaffuzunu geliştirmek için tekrarladıktan sonra sıra geldi 10’un katlarına,

10’un katlarında fark ettiğiniz gibi sayılar ilk 10 sayı ile neredeyse aynıdır. Sadece dilimizdeki gibi ek alır ve oldukça basittir. Örneğin; 4 sayısı four diye yazılıyorsa 40 sayısı da forty diye yazılmaktadır. Şimdi ilk 12 sayıyı ezberlemenin ne kadar önemli olduğunu fark etmişsinizdir.

10’un katlarını ezberlemek de diğer sayıları hatırlamak için önemlidir. Çünkü İngilizce bu konuda bizim dilimize benzerdir. Bizim dilimizle, İngilizce dilini karşılaştıralım;

3 rakamı “üç” diye okunur, 30 rakamı ise “otuz”, doğal olarak 33 rakamı da “otuz - üç” şeklinde okunmaktadır.

İngilizcede ise;

3 rakamı “three” diye okunur, 30 rakamı ise “thirty” olarak okunur, fakat 33 rakamı “thirty – three” şeklinde okunmaktadır.

Bu sistem yalnızca 13 rakamı ile 19 rakamı arasında farklıdır. Her on basamaklı sayıda önce onluk sonra birlik basamak okunurken, 13 ve 19 sayıları dahil olmak üzere arada kalan sayılarda önce birlik basamak sonra onluk basamak okunur.

İngilizce sayılar kendi içinde 1’den 100’e kadar bir ritme sahiptir. Belirli bir sisteme uygun düzenlenmiştir. Yalnızca 11 ve 12, 13 ve 19’a kadar olan sayılar bu sistemin dışına çıkar. Şimdi 1’den 100’e kadar olan tüm sayıları gözden geçirelim;

0 – zero – zirou

1 – one – van

2 – two – tu

3 – three – tıri

4 – four – for

5 – five – fayf

6 – six – siks

7 – seven – sevın

8 – eight – eyt

9 – nine – nayn

10 – ten – ten

11 – eleven – elevın

12 – twelve – twelf

13 – thirteen – törtiin

14 – fourteen – fortiin

15 – fifteen – fiftiin

16 – sixteen – sikstiin

17 – seventeen – sevıntiin

18 – eighteen – eytiin

19 – nineteen – nayntiin

20 – twenty – tüventi

21 – twenty – one – tüventi – van

22 – twenty – two – tüventi – tu

23 – twenty – three – tüventiy – tırii

24 – twenty – four – tüventiy – for

25 – twenty – five – tüventiy – fayf

26 – twenty – six – tüventiy – siks

27 – twenty – seven – tüventiy – sevın

28 – twenty – eight – tüventiy – eyt

29 – twenty – nine – tüventiy – nayn

30 – thirty – törtiy

31 – thirty – one – törtiy – van

32 – thirty – two – törtiy – tu

33 – thirty – three – törtiy – tırii

34 – thirty – four – törtiy – for

35 – thirty – five – törtiy – fayf

36 – thirty – six – törtiy – siks

37 – thirty – seven – törtiy – sevın

38 – thirty – eight – törtiy – eyt

39 – thirty – nine – törtiy – nayn

40 – forty – fortiy

41 – forty – one – fortiy – van

42 – forty – two – fortiy – tu

43 – forty – three – fortiy – tırii

44 – forty – four – fortiy – for

45 – forty – five – fortiy – fayf

46 – forty – six – fortiy – siks

47 – forty – seven – fortiy – sevın

48 – forty – eight – fortiy – eyt

49 – forty – nine – fortiy – nayn

50 – fifty – fiftiy

51 – fifty – one – fiftiy – van

52 – fifty – two – fiftiy – tu

53 – fifty – three – fiftiy – tırii

54 – fifty – four – fiftiy – for

55 – fifty – five – fiftiy – fayf

56 – fifty – six – fiftiy – siks

57 – fifty – seven – fiftiy – sevın

58 – fifty – eight – fiftiy – eyt

59 – fifty – nine – fiftiy – nayn

60 – sixty – Siksti

61 – sixty – one – Siksti – van

62 – sixty – two – Siksti – tu

63 – sixty – three – Siksti – tırii

64 – sixty – four – Siksti – for

65 – sixty – five – Siksti – fayf

66 – sixty – six – Siksti – siks

67 – sixty – seven – Siksti – sevın

68 – sixty – eight – Siksti – eyt

69 – sixty – nine – Siksti – nayn

70 – seventy – Sevınti

71 – seventy – one – Sevınti – van

72 – seventy – two – Sevınti – tu

73 – seventy – three – Sevınti – tırii

74 – seventy – four – Sevınti – for

75 – seventy – five – Sevınti – fayf

76 – seventy – six – Sevınti – siks

77 – seventy – seven – Sevınti – sevın

78 – seventy – eight – Sevınti – eyt

79 – seventy – nine – Sevınti – nayn

80 – eighty – eyti

81 – eighty – one – eyti – van

82 – eighty – two – eyti – tu

83 – eighty – three – eyti – tırii

84 – eighty – four – eyti – for

85 – eighty – five – eyti – fayf

86 – eighty – six – eyti – siks

87 – eighty – seven – eyti – sevın

88 – eighty – eight – eyti – eyt

89 – eighty – nine – eyti – nayn

90 – ninety – naynti

91 – ninety – one – naynti – van

92 – ninety – two – naynti – tu

93 – ninety – three – naynti – tırii

94 – ninety – four – naynti – for

95 – ninety – five – naynti – fayf

96 – ninety – six – naynti – siks

97 – ninety – seven – naynti – sevın

98 – ninety – eight – naynti – eyt

99 – ninety – nine – naynti – nayn