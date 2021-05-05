İngilizce sayılar - İngilizce 1'den 100'e kadar sayıların yazılışı, okunuşu ve telaffuzları konu anlatımı
İngilizce öğrenmek istiyorsanız ilk olarak hayatın içinde önemli yeri olan konulara odaklanmanız gerekmektedir. Sayılar da bu konular içerisinde yer alır. İngilizce konuşurken yaşınızı, saati, vereceğiniz siparişi ya da herhangi bir şeyi anlatırken konuşma esnasında sayıların geçmesi olası bir durumdur. Bu yüzden İngilizce sayıların yazılışı, okunuşu ve telaffuzuna dair detayları derledik.
İngilizce dili, belirli bir ritme ve sisteme sahip olan ayrıntılı bir dildir. Bizim dilimizde olduğu gibi yazılan bir sözcük, yazıldığı gibi okunmaz. İngilizce dilinde telaffuz hakim olunması gereken bir noktadır.
İngilizce Sayıların Öğrenme Kolaylığı
Herhangi bir yabancı dili en baştan öğrenmek kolay değildir. İlk kez duyduğunuz kelimeler sizin için hiçbir anlam ifade etmez. Her dilin kendine has sesi, yapısı ve kuralları vardır. Aynı zamanda her dil belli başlı prensipler üzerine inşa edilmiştir. Bu prensiplere dikkat edildiğinde dili öğrenmekte oldukça basite indirgenecektir.
Hiçbir dil bütünüyle kuralsız değildir. Bu yüzden o dile dair temel konuşma ve yazma ilkelerini kavrama öğrenmeye başlamanın en ideal yoludur. İngilizce konuşurken kurumsal ya da bireysel fark etmeksizin sayılarla karşılaşırsınız. Hayata dair her alanda sayıların bir yeri vardır. Bu sayıların eksik ya da hatalı bilinmesi ve kullanımı karışıklıklara sebebiyet verebilir. Telaffuz söz konusu olduğunda ise düzeltmek için çalışmak gerekmektedir. Aynı zamanda bu durum ezberiniz için de yararlı olur.
İngilizce sayılar belirli bir sistemle ilerlemektedir. Mantığını kavradığınız zaman kısa sürede ezberleyeceğinizden emin olabilirsiniz. Sayıları öğrenirken ilk hedefiniz 0 ve 1'den ilk 12 sayıyı iyice ezberlemek olmalıdır. İlk etapta bu sayıları ezberlemek İngilizce rakamları iyice oturtmanıza yardımcı olacaktır. İkinci adımda ise 10'un katlarını ezberlemelisiniz. Böylece geri kalan sayıları ezberlemenize dahi gerek kalmadan, ufak bir mantık analizi yaparak hatırlamanız yeterlidir.
İngilizce Sayıların Yazılışları ve Türkçe Okunuşları
İngilizce sayıların 0’dan başlayarak 12’ye kadar okunuşu bizlere henüz İngilizce derslerine başladığımız ilkokul 4.sınıfta öğretilmektedir. En çok kullanılan bu sayıları bilmek ve ezberlemek diğer sayıların kullanımında da etkili olacaktır. İngilizcede sayılar, Türkçe diline yakın bir sistemle okunmaktadır. Bu yüzden ilk 12 sayıyı ve 10’un katlarını öğrenmek yeterli olacaktır.
0’dan 12’ye kadar İngilizce Sayılar; yazımı ve okunuşu;
0 ve ilk 12 sayıyı öğrendikten ve telaffuzunu geliştirmek için tekrarladıktan sonra sıra geldi 10’un katlarına,
10’un katlarında fark ettiğiniz gibi sayılar ilk 10 sayı ile neredeyse aynıdır. Sadece dilimizdeki gibi ek alır ve oldukça basittir. Örneğin; 4 sayısı four diye yazılıyorsa 40 sayısı da forty diye yazılmaktadır. Şimdi ilk 12 sayıyı ezberlemenin ne kadar önemli olduğunu fark etmişsinizdir.
10’un katlarını ezberlemek de diğer sayıları hatırlamak için önemlidir. Çünkü İngilizce bu konuda bizim dilimize benzerdir. Bizim dilimizle, İngilizce dilini karşılaştıralım;
3 rakamı “üç” diye okunur, 30 rakamı ise “otuz”, doğal olarak 33 rakamı da “otuz - üç” şeklinde okunmaktadır.
İngilizcede ise;
3 rakamı “three” diye okunur, 30 rakamı ise “thirty” olarak okunur, fakat 33 rakamı “thirty – three” şeklinde okunmaktadır.
Bu sistem yalnızca 13 rakamı ile 19 rakamı arasında farklıdır. Her on basamaklı sayıda önce onluk sonra birlik basamak okunurken, 13 ve 19 sayıları dahil olmak üzere arada kalan sayılarda önce birlik basamak sonra onluk basamak okunur.
İngilizce sayılar kendi içinde 1’den 100’e kadar bir ritme sahiptir. Belirli bir sisteme uygun düzenlenmiştir. Yalnızca 11 ve 12, 13 ve 19’a kadar olan sayılar bu sistemin dışına çıkar. Şimdi 1’den 100’e kadar olan tüm sayıları gözden geçirelim;
- 0 – zero – zirou
- 1 – one – van
- 2 – two – tu
- 3 – three – tıri
- 4 – four – for
- 5 – five – fayf
- 6 – six – siks
- 7 – seven – sevın
- 8 – eight – eyt
- 9 – nine – nayn
- 10 – ten – ten
- 11 – eleven – elevın
- 12 – twelve – twelf
- 13 – thirteen – törtiin
- 14 – fourteen – fortiin
- 15 – fifteen – fiftiin
- 16 – sixteen – sikstiin
- 17 – seventeen – sevıntiin
- 18 – eighteen – eytiin
- 19 – nineteen – nayntiin
- 20 – twenty – tüventi
- 21 – twenty – one – tüventi – van
- 22 – twenty – two – tüventi – tu
- 23 – twenty – three – tüventiy – tırii
- 24 – twenty – four – tüventiy – for
- 25 – twenty – five – tüventiy – fayf
- 26 – twenty – six – tüventiy – siks
- 27 – twenty – seven – tüventiy – sevın
- 28 – twenty – eight – tüventiy – eyt
- 29 – twenty – nine – tüventiy – nayn
- 30 – thirty – törtiy
- 31 – thirty – one – törtiy – van
- 32 – thirty – two – törtiy – tu
- 33 – thirty – three – törtiy – tırii
- 34 – thirty – four – törtiy – for
- 35 – thirty – five – törtiy – fayf
- 36 – thirty – six – törtiy – siks
- 37 – thirty – seven – törtiy – sevın
- 38 – thirty – eight – törtiy – eyt
- 39 – thirty – nine – törtiy – nayn
- 40 – forty – fortiy
- 41 – forty – one – fortiy – van
- 42 – forty – two – fortiy – tu
- 43 – forty – three – fortiy – tırii
- 44 – forty – four – fortiy – for
- 45 – forty – five – fortiy – fayf
- 46 – forty – six – fortiy – siks
- 47 – forty – seven – fortiy – sevın
- 48 – forty – eight – fortiy – eyt
- 49 – forty – nine – fortiy – nayn
- 50 – fifty – fiftiy
- 51 – fifty – one – fiftiy – van
- 52 – fifty – two – fiftiy – tu
- 53 – fifty – three – fiftiy – tırii
- 54 – fifty – four – fiftiy – for
- 55 – fifty – five – fiftiy – fayf
- 56 – fifty – six – fiftiy – siks
- 57 – fifty – seven – fiftiy – sevın
- 58 – fifty – eight – fiftiy – eyt
- 59 – fifty – nine – fiftiy – nayn
- 60 – sixty – Siksti
- 61 – sixty – one – Siksti – van
- 62 – sixty – two – Siksti – tu
- 63 – sixty – three – Siksti – tırii
- 64 – sixty – four – Siksti – for
- 65 – sixty – five – Siksti – fayf
- 66 – sixty – six – Siksti – siks
- 67 – sixty – seven – Siksti – sevın
- 68 – sixty – eight – Siksti – eyt
- 69 – sixty – nine – Siksti – nayn
- 70 – seventy – Sevınti
- 71 – seventy – one – Sevınti – van
- 72 – seventy – two – Sevınti – tu
- 73 – seventy – three – Sevınti – tırii
- 74 – seventy – four – Sevınti – for
- 75 – seventy – five – Sevınti – fayf
- 76 – seventy – six – Sevınti – siks
- 77 – seventy – seven – Sevınti – sevın
- 78 – seventy – eight – Sevınti – eyt
- 79 – seventy – nine – Sevınti – nayn
- 80 – eighty – eyti
- 81 – eighty – one – eyti – van
- 82 – eighty – two – eyti – tu
- 83 – eighty – three – eyti – tırii
- 84 – eighty – four – eyti – for
- 85 – eighty – five – eyti – fayf
- 86 – eighty – six – eyti – siks
- 87 – eighty – seven – eyti – sevın
- 88 – eighty – eight – eyti – eyt
- 89 – eighty – nine – eyti – nayn
- 90 – ninety – naynti
- 91 – ninety – one – naynti – van
- 92 – ninety – two – naynti – tu
- 93 – ninety – three – naynti – tırii
- 94 – ninety – four – naynti – for
- 95 – ninety – five – naynti – fayf
- 96 – ninety – six – naynti – siks
- 97 – ninety – seven – naynti – sevın
- 98 – ninety – eight – naynti – eyt
- 99 – ninety – nine – naynti – nayn
- 100 – A – hundred – a – handırid