İngilizce saygılarımla ne demek? Saygılarımla kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizcede saygılarımla kelimesi bazı durumlarda kullanılmaktadır. Özellikle resmi ve iş için kullanılmakta olan İngilizcede sıklıkla rastlanmaktadır. İngilizce dilekçelerin sonuna bu kalıp yazılmaktadır. İş için atılan mailler de de bu kalıp kullanılmaktadır. Ve daha buna benzer birçok resmi olan yazışmalar da yazı sonuna bu kalıp eklenmektedir. Günümüzde İngilizce yazışmalara oldukça maruz kalmaktayız. Bunun için bu yaygın olan kalıbı detaylı bir şekilde inceleyip, öğrenelim.

İngilizce Saygılarımla Ne Demek?

İngilizce de saygılarımla demek için "best regards" kalıbı kullanılmaktadır. Best regards demek saygılarımla demek anlamına karşılık gelmektedir. Saygılarımla İngilizcede birçok farklı şekilde söylenebilmektedir. Kullanıldığı yere göre kullanılan kalıp da değişiklik gösterebilir. Biz en yaygın olan "Best Regards" kalıbını inceleyeceğiz.

Saygılarımla Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Saygılarımla İngilizcede nasıl yazılır bakalım. İngilizce olarak saygılarımla yazmak için iki kelimeden oluşan "best regards" kalıbı yazılır. Bu iki kelimeden oluşan best regards kalıbını kullanarak saygılarımla yazabiliriz.

Saygılarımla Kelimesinin İngilizce Okunuşu

İngilizce karşılığı "best regards" olan saygılarımla kelimesi nasıl okunur, nasıl telaffuz edilir bakalım. İki kelimeden oluşan best regards kalıbı şu şekilde okunur; best rigards. İlk kelime aynı yazıldığı gibi okunur, regards kelimesi de rigards olarak okunur.

Saygılarımla Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Best regards İngilizcede nasıl söylenir inceleyelim. Saygılar anlamına karşılık gelen best regards İngilizce olarak şu şekilde telaffuz edilmektedir; best rigards. Söylenişi oldukça basittir, herhangi bir zorluğu bulunmamaktadır.