İngilizce saatler - İngilizce saatlerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

İngilizcede saat kavramlarını öğrenmek ve konulabilmek için çok yönlü çalışma sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Bu kavramları başlangıç seviyesinden itibaren öğrenmek her konuda işinizi kolaylaştıracaktır.

İngilizcede Zaman ve Saat Kavramları

İngilizce konuşurken en çok ihtiyaç duyduğumuz kelimeler zaman ve saat kavramlarıdır. Zaman söz konusu olduğunda akla ilk gelen saatler, dakikalar ve saniyelerdir. Bu kavramlar sırasıyla;

l Saat - hour

l Dakika - minute

l Saniye – second şeklindedir.

Tüm bu kavramların kullanım temeli ise "time" kelimesidir. Bu kelime "zaman" anlamına gelmektedir. Kelime kullanımında çoğu kez çoğulluk içerebilir. Fakat yine de "time" kullanımı aynı şekildedir. Örneğin;

l She has'nt seen his children for a long time (times) - Çocuklarını uzun süredir görmüyor.

İngilizcede Saat Sormak

İngilizce konuşurken, şu an saatin kaç olduğunu öğrenmek için yaygın şekilde kullanılan cümle “What time is it?”dir. Ayrıca, saati öğrenmek adına farklı soru kalıpları ile de karşılaşabilirsiniz. Bu kalıplar;

l What’s the time? - Saat kaç?

l What time do you have? - Saatiniz kaç?

l Have you got the time? - Saatiniz var mı? Saat kaç?

Bu kalıplar genel olarak kullanılır. Daha pek çok saat sorma cümlesi olmasına rağmen öğrenimin başında yalnızca bunları bilmeniz yeterli olacaktır. Zaten konuşmalar içerisinde kullanılan ve yine yazı dilinde en çok rastlanan cümle "What time is it?" olmakla beraber, bu cümleyi iyice kavramanızda fayda vardır.

İngilizcede Saatlerin Okunuşu

İngilizce söz konusu olduğunda saatlerin okunuşu bizim dilimizden daha farklıdır. Dijital saatlerin kullanımında saat ve ardından dakika söylenir. Diğer yandan belirli zaman kalıpları doğrultusunda dile getirilmektedir. Herhangi birine saat sorduğunuzda;

l What time is it? – Saat kaç?

l It is seven o'clock – Saat 7

Direkt olarak saatin söylenmesi durumunda ise; 08:35: eight thirty five" ya da 12'lik zaman dilimine göre "18:20 – twenty past six" şeklinde ifade edilir.

Tam Saatlerin Yazılışı ve Okunuşu

İngilizcede zaman ifadesi "it" öznesi kullanılarak ifade edilir. Bu yüzden tam saatler söylendiğinde "It is" kullanılmaktadır.

l 10:00 – It’s ten o’clock - Saat 10

Gece ya da öğlenin başlamasını ifade eden saatler ise farklı bir şekilde ifade edilir.

l 24:00 (00:00) It’s midnight - Gece yarısı

l 12:00 - It’s midday - Öğlen

Yarım Saatlerin Yazılışı ve Okunuşu

Türkçede buçuk olarak kullandığımız kalıplar İngilizcede half past olarak geçmektedir. Bu kalıbı kullanırken ilk önce yarım ifade edilir daha sonra saat okunur.

l 06:30 – It’s half past six - Saat altı buçuk

Yarımdan Önceki Saatlerin Yazılışı ve Okunuşu

Türkçede "saat yediyi on geçiyor" şeklinde kullandığımız ifadenin İngilizcede karşılığı "past" ile ifade edilir. Bu kavram çeyrek saatlerin dışında kullanılmaktadır.

l 10:10 - It’s ten past ten - Saat onu on geçiyor.

Diğer yandan beşin katları olmayan saatler için "minutes" kullanılmaktadır.

l 02:16 – It is sixteen minutes past two - Saat ikiyi onaltı geçiyor.

Çeyrek Saatlerin Yazılışı ve Okunuşu

Çeyrek saatler söz konusu olduğunda İngilizce de "quarter past" kullanılmaktadır.

l 04:15 – It’s quarter past four - Saat üçü çeyrek geçiyor.

l 11:45 – It’s quarter to twelve - Saat onikiye çeyrek var.

Gece ve Gündüz Saati Ayrımı

İngilizcede genelde A.M ve P.M olmak üzere 12'lik saat dilimi kullanılmaktadır. Bunlar gece ve gündüz kavramlarıdır. Saat 00:00 ve 12:00 arasındaki saatler a.m ve 12:00 ile 00:00 arasındaki saatler p.m olarak ifade edilir.