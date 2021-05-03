İngilizce rica ederim ne demek? Rica ederim kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce çok fazla kullanılmakta olan bir dil olarak az da olsa hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. İngilizce dilini konuşabilmek için öncesinde günlük hayat içerisinde en fazla kullanılmakta olan kelimeleri araştırmak gerekir. Rica ederim kelimesi de günlük konuşma dili içerisinde en fazla kullanılan kelimelerin arasında yer almaktadır.

Türkçe olan kelimelerin İngilizce olarak karşılıklarına baktığınız zaman bir kelimenin birden fazla anlamının olduğunu görebilirsiniz. Ancak bazı durumlara göre hangi kelimenin kullanıldığı değişiklik gösterebilmektedir. İngilizce olarak kelimelerin okunuşları, yazılışları ve söylenişleri farklılık gösterebilmektedir. Hepsini bilmeniz ise sizin için fayda sağlayacaktır ve kolaylık sunacaktır.

İngilizce Rica Ederim Ne Demek?

İngilizce olarak rica ederim anlamına gelmekte olan kelime '' You're welcome '' olarak ifade edilebilir. Günlük yaşantı içerisinde çok fazla kullanılmakta ve tercih edilmekte olan kelimelerden birisi olma özelliğine sahiptir. Rica ederim kelimesinin İngilizce karşılığını öğrenerek siz de konuşmalarınız da kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Rica Ederim Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Rica ederim kelimesinin İngilizce olarak yazılışı You're welcome şeklinde olmaktadır.

Rica Ederim Kelimesinin İngilizce Okunuşu

You're welcome kelimesinin, İngilizce olarak okunuşu '' yur welkım '' şeklinde olmaktadır. En iyi şekilde okuyabilmek için kelimelerin okunuşu ile ilgili olan egzersizlere ağırlık verebilirsiniz.

Rica Ederim Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Kelimenin İngilizce olarak söylenişi yur welkım olarak ifade edilebilir. Siz de kelimenin söylenişini dinleyerek en doğru şekilde telaffuz edebilirsiniz.