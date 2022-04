İngilizce Reported Speech (Dolaylı Anlatım) Nedir? Reported Speech Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Reported speech dolaylı anlatım şeklinde İngilizce üzerinden önemli bir dil bilgisidir. Aslına bakılırsa kurulum ve yapısı ile beraber Türkçeye benzeyen bir konu olduğunu ifade etmek mümkün. Üstelik taşımış olduğu anlam eşliğinde günlük yaşamda da önemli bir yere sahiptir. Adından da anlaşıldığı gibi herhangi bir işi veya durumu dolaylı şekilde anlatan cümleler olduğunu ifade etmek mümkün.

İngilizce Reported Speech (Dolaylı Anlatım) Nedir?

İngilizce üzerinden basit cümleleri öğrendikten sonra karşı tarafa pek çok durumu anlatma şansı bulunur. Böylece kişi kendi kişisel isteklerini ve arzuları ile duygu ve düşüncelerini aktarır. Ancak birinin söylediği herhangi bir şeyi başkasına aktarma gibi bir durumu da bilmek gerekir. İşte böyle bir duruma gerçekleştirebilmek için ise reported speech, yani dolaylı anlatım konusu öne çıkar. Bazı diyalogları ve konuşmaları başkasına aktarmak için kullanılan dil bilgisi yapısı reported speech olarak ifade edilir.

Haberin Devamı

Bu doğrultuda herhangi bir zaman dilimi içerisinde kurulmuş olan cümlenin, dolaylı yoldan başka birine anlatma şekli reported speech olarak öne çıkar. Bu durum geçmiş, şimdiki ve gelecek gibi pek çok zaman üzerinden ele alınarak değerlendirilebilir. Bu konuda bazı örnekler ele almak suretiyle dolaylı anlatım daha doğru biçimde öğrenilebilir;

Jack said that he was going to her friends party (Jack arkadaşının partisine gideceğini söyledi.)

Görüldüğü gibi burada bir kişinin ne ifade ettiği ya da ne söyledi dolaylı yoldan dile getirilir. Böylece durumu anlatan kişi dolaylı yoldan konuyu ele almış olur. Bu anlatım reported speech ya da indirect speech olarak değerlendirilmektedir. Her iki anlam üzerinden de ele alınabilir.

Reported Speech Örnekleri ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Reported speech Türkçe üzerinden dolaylı anlatım şeklinde ifade edilir. Böylece herhangi bir zaman diliminde kurumuş olan cümle, başkalarını dolaylı biçimde anlatım imkanı tanır. Yani herhangi bir kişinin dile getirdiği durum başka biri tarafından dolaylı biçimde ifade edilir. Özellikle zaman dilimi fark etmeksizin geçmiş ya da şimdiki ve gelecek zaman üzerinden kullanılabilir. Tabii bunu kullanırken mutlaka zamana bağlı olarak ele alınmasına dikkat edilmesi gerekir. Böylece dolaylı yoldan anlatacak olan bir durumun geçmişte ya da gelecekte yapılabileceği ifade edilebilir.

Haberin Devamı

She said that she worked a market (O markette çalıştığını söyledi.)

Örneğin yukarıdaki cümle ele alındığı vakit geçmişte söylenen bir durum dolaylı olarak ifade edilmektedir. Geçmişte halihazırda zaten markette çalıştığını söyleyen kişinin dile getirdiği bu durum, bir başkası tarafından dolaylı olarak aktarılır.

He said that he would call him later (O sonra arayacağını söyledi.)

Bu şekilde görüldüğü gibi her ne kadar durum geçmişte yapılsa bile, anlatılan durumun gelecekte olacağına dair dolaylı bir anlatım ele alır. Böylece geçmiş ve gelecek arasında birçok farklı zaman dilimi üzerinden dolaylı anlatıma kullanmak mümkün. Bununla birlikte birçok farklı örnek üzerinden yine reported speech konuları ele alınabilir.

Haberin Devamı

Mum says that lunch is ready (Annem yemeğin hazır olduğunu söyler)

He said that he could write a letter to us (O, bize bir mektup yazabileceğini söyledi.)

Görüldüğü gibi bu şekilde daha birçok farklı örnek ile beraber eported speech dil bilgisi konusunu İngilizce üzerine ele almak mümkün.