İngilizce Relative Clauses (Who, Which, That) Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Her ne kadar zor görünse bile relative clause dil bilgisi konusu öğrenildikten sonra oldukça keyiflidir. Amaca uygun olarak farklı durumları betimlemesi ile beraber, cümlede yardımcı şekilde değerlendirildiğini ifade etmek mümkün. Zaten bu sebepten dolayı Türkçe üzerinden çevrildiğinde cümlecik olarak da bir karşılığı bulunur. Tabii bu konuyu öğrenebilmek için mutlaka who, Which ve that örneklerini ayrı şekilde ele almak gerekir.

İngilizce Relative Clauses Who Örnekleri ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Genel olarak relative clause Türkçe üzerinden sıfat tümleciği olarak bilinmektedir. Bununla birlikte cümlecik olarak da ifade edildiğini söylemek mümkündür. Böylece sıfat içeren bir cümle olduğu anlaşılması ile beraber, belli durumları birleştiren bir yapıya sahiptir. Genelde soru üzerinden kullanılan who yardımcısı, aynı zamanda cümlecik olarak da değerlendirilir ve kişiyi belirtir.

The boy who took the prize is my son (Ödülü alan çocuk benim oğlumdur.)

Görüldüğü gibi burada isimden önce gelmesi ile beraber bir kişiyi belirtmektedir. Yani bu kişi belirtmesi ile beraber kişinin içinde bulunmuş olduğu durumu ifade eder. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, who yardımcı yapısı cansız varlıklar ile hayvanlar için kullanılmaz.

İngilizce Relative Clauses Which Örnekleri ve Cümleleri ile Konu Anlatımı

Özne ve nesne yerine kullanılması ile beraber cümle içerisinde which yardımcısı gelir. Aynı zamanda yaygın ve önemli relative clause dilbilgisi kuralları içerisinde yer alır. Bu Yapı için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, which yardımcısının sadece cansız varlıklar için kullanılması gelir. Böylece bu konuda dikkat etmek suretiyle ele alınacak örneklerden durumu daha iyi anlamak mümkün;

I bought a TV which is very expensive (Çok pahalı olan bir televizyon aldım.)

Görüldüğü gibi nesneden sonra gelmesi ile beraber Which sözcüğü, cümle tamamlama imkanı verir. Böylece nesneyi tanımlaması ve belirtmesi ile beraber, aynı zamanda duruma anlatma imkanı tanımaktadır.

İngilizce Relative Clauses That Örnekleri ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Özellikle İngilizce üzerinden relative clauses konusu içerisinde en çok kullanılan yapı that olarak öne çıkar. Aynı zamanda oldukça kapsamlı ve geniş bir yapıda ele alınır. Bu doğrultuda who, which ve whom yerine kullanım imkanı verdiğini ifade etmek mümkün. Böylece kişiler, canlı ve cansız varlıklar ile beraber nesneler adına genel olarak kullanım imkanı verir.

I have lots of car that may interest you (Senin ilgini çekecek birçok arabam var.)

I bought a tv that is very cheap (Çok ucuz bir tv aldım.)

Görüldüğü gibi yukarıda verilen iki farklı örnek ile beraber cümle içerisinde amaca uygun olarak değerlendirmek mümkün. Özellikle günlük yaşamda diğer relative clause örneklerine nazaran daha fazla öne çıktığını ve değerlendirildiğini de ifade etmek gerekir. Bu da günlük yaşamda cümle kurarken herhangi bir duruma anlatma noktasında daha büyük kolaylık sağlar.

İngilizce Relative Clauses (Who, Which, That) Nerelerde Kullanılır?

Amaca bağlı olarak İngilizce açısından relative clause örnekleri birçok farklı yerde kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde kişi, nesne ya da yer ile beraber canlı ve cansız varlıklar adına değerlendirilir. Tabii burada hangisinin canlı hangisi ise cansız ya da nesnelerde kullanıldığına çok dikkat etmek gerekmektedir.