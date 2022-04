İngilizce Regular Verbs (Düzenli Fiiller) Nedir? Listesi Ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İngilizcede -ed takısı almayan tüm fiiller irregular verbs olarak nitelendirilir.

Örnekler 1- See - Saw 2- Go - went 3- Begin - Began 4- Come - Came

İngilizce Regular Verbs (Düzenli Filler Nelerdir?

Geçmiş zaman cümlelerinde -ed eki alan tüm fiiller, düzenli fiildir.

Örnekler:

Ask - Sormak

Hali - I asked - Sordum Hali - We asked - Sormuştuk

Connect - Bağlantı Kurmak

Hali - I connected - Bağlantı kurdum Hali - They connected - Bağlantı kurmuşlardı

Doubt -Kuşkulanmak

Hali - You doubted from me - Benden kuşkulanmıştın Hali - I doubted from their - Onlardan kuşkulanmıştım

Düzenli Fiiller Listesi ve Örnekleri ile Konu Anlatımı

1- Scare - Korkmak, endişe duymak, paniğe kapılmak

I very scared that they would do something bad to you.

Onların sana kötü bir şey yapmalarından çok korktum.

2- Hope - Ummak, ümit bağlamak

I hoped the movie would be much better.

Filmin çok daha güzel olacağını ummuştum.

3- Follow - Birini ya da bir şeyi takip etmek, takipçisi olmak

We have followed the works of this author for a long time.

Bu yazarın eserlerini uzun bir süre takip etmiştik.

4- Ask - Sormak, sorgulamak, rica etmek

She asked me many questions that I could never answer.

Bana asla cevap veremeyeceğim birçok soru yöneltti.

5- Watch - İzlemek, seyirci kalmak, tanıklık etmek

Instead of an intervention skirt, they just watched what was going on.

Müdahale etek yerine olup biteni sadece izlediler.

6- Complete - Tamamlamak, sona erdirmek, noktalamak

I have finally completed the detective novel that I started to write two years ago.

İki yıl önce yazmaya başladığım polisiye türündeki romanı nihayet tamamladım.

7- Heat - Isıtmak, sıcak tutmak

I had heated the house before you came.

Siz gelmeden önce evi ısıtmıştım.

8- Invent - Daha önce bir benzeri olmayan bir şeyi üretmek, icat etmek, keşfetmek.

The first pin was invented in Ancient Egypt.

İlk toplu iğne Antik Mısır döneminde icat edilmiştir.

9- Learn - Daha önce bilinmeyen bir şeyi öğretmen, bilgi sahibi olmak

Today I learned something new about Franz Kafka and her novel The Castle.

Bugün Franz Kafka ve Şato romanı hakkında yeni şeyler öğrendim.

10- Listen - Kulak vermek, dinlemek

Unfortunately, we have listened to the bullshit she threw for many years.

Maalesef uzun yıllar boyunca attığı palavraları dinlemişiz.

11- Pack - Paketlemek, ambalajlamak

We packed all the new products that came to the shop in two hours.

Dükkana yeni gelen ürünlerin hepsini iki saatte paketledik.

NOT: Bir cümlede birden fazla düzenli fiil yer alabilir:

Örneğin:

Offer - Teklif ve tavsiye etmek, önermek

Refus - Kabul etmemek, karşı çıkmak, reddetmek

I offered her to work for me, but she refused.

Ona yanımda çalışmasını teklif ettim ama kabul etmedi.