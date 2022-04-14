İngilizce Regular Verbs (Düzenli Fiiller) Nedir? Listesi Ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede -ed takısı almayan tüm fiiller irregular verbs olarak nitelendirilir.
Örnekler 1- See - Saw 2- Go - went 3- Begin - Began 4- Come - Came
İngilizce Regular Verbs (Düzenli Filler Nelerdir?
Geçmiş zaman cümlelerinde -ed eki alan tüm fiiller, düzenli fiildir.
Örnekler:
Ask - Sormak
Connect - Bağlantı Kurmak
Doubt -Kuşkulanmak
Düzenli Fiiller Listesi ve Örnekleri ile Konu Anlatımı
1- Scare - Korkmak, endişe duymak, paniğe kapılmak
I very scared that they would do something bad to you.
Onların sana kötü bir şey yapmalarından çok korktum.
2- Hope - Ummak, ümit bağlamak
I hoped the movie would be much better.
Filmin çok daha güzel olacağını ummuştum.
3- Follow - Birini ya da bir şeyi takip etmek, takipçisi olmak
We have followed the works of this author for a long time.
Bu yazarın eserlerini uzun bir süre takip etmiştik.
4- Ask - Sormak, sorgulamak, rica etmek
She asked me many questions that I could never answer.
Bana asla cevap veremeyeceğim birçok soru yöneltti.
5- Watch - İzlemek, seyirci kalmak, tanıklık etmek
Instead of an intervention skirt, they just watched what was going on.
Müdahale etek yerine olup biteni sadece izlediler.
6- Complete - Tamamlamak, sona erdirmek, noktalamak
I have finally completed the detective novel that I started to write two years ago.
İki yıl önce yazmaya başladığım polisiye türündeki romanı nihayet tamamladım.
7- Heat - Isıtmak, sıcak tutmak
I had heated the house before you came.
Siz gelmeden önce evi ısıtmıştım.
8- Invent - Daha önce bir benzeri olmayan bir şeyi üretmek, icat etmek, keşfetmek.
The first pin was invented in Ancient Egypt.
İlk toplu iğne Antik Mısır döneminde icat edilmiştir.
9- Learn - Daha önce bilinmeyen bir şeyi öğretmen, bilgi sahibi olmak
Today I learned something new about Franz Kafka and her novel The Castle.
Bugün Franz Kafka ve Şato romanı hakkında yeni şeyler öğrendim.
10- Listen - Kulak vermek, dinlemek
Unfortunately, we have listened to the bullshit she threw for many years.
Maalesef uzun yıllar boyunca attığı palavraları dinlemişiz.
11- Pack - Paketlemek, ambalajlamak
We packed all the new products that came to the shop in two hours.
Dükkana yeni gelen ürünlerin hepsini iki saatte paketledik.
NOT: Bir cümlede birden fazla düzenli fiil yer alabilir:
Örneğin:
Offer - Teklif ve tavsiye etmek, önermek
Refus - Kabul etmemek, karşı çıkmak, reddetmek
I offered her to work for me, but she refused.
Ona yanımda çalışmasını teklif ettim ama kabul etmedi.