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İngilizce Regular Verbs (Düzenli Fiiller) Nedir? Listesi Ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

İngilizce Regular Verbs (Düzenli Fiiller) Nedir Listesi Ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede fiiller regular verbs (düzenli fiiller) ve irregular verbs (düzensiz fiiller) olarak iki ana başlıkta toplanır. Görülen (miş'li) ve duyulan (di'li) geçmiş zaman cümlelerinde, 2. ve 3. hali farklı yazılan kelimelere düzensiz fiil denir. Örneğin sahip olmak ve elinde bulundurmak anlamına gelen have, geçmiş zaman cümlelerinde ''had'' şeklinde yazılır. İngilizce regular verbs (düzenli fiiller) nedir? Örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte derledik.

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 İngilizcede -ed takısı almayan tüm fiiller irregular verbs olarak nitelendirilir.

 Örnekler 1- See - Saw 2- Go - went 3- Begin - Began 4- Come - Came 

 İngilizce Regular Verbs (Düzenli Filler Nelerdir? 

 Geçmiş zaman cümlelerinde -ed eki alan tüm fiiller, düzenli fiildir. 

 Örnekler: 

 Ask - Sormak

  1. Hali - I asked - Sordum
  2. Hali - We asked - Sormuştuk

 

 Connect - Bağlantı Kurmak

  1. Hali - I connected - Bağlantı kurdum
  2. Hali - They connected - Bağlantı kurmuşlardı

 

 Doubt -Kuşkulanmak

 

  1. Hali - You doubted from me - Benden kuşkulanmıştın
  2. Hali - I doubted from their - Onlardan kuşkulanmıştım

 

 Düzenli Fiiller Listesi ve Örnekleri ile Konu Anlatımı

 

 1- Scare - Korkmak, endişe duymak, paniğe kapılmak

 

 I very scared that they would do something bad to you.

 Onların sana kötü bir şey yapmalarından çok korktum.

 

 2- Hope - Ummak, ümit bağlamak

 

 I hoped the movie would be much better.

 Filmin çok daha güzel olacağını ummuştum.

 

 3- Follow - Birini ya da bir şeyi takip etmek, takipçisi olmak

 

 We have followed the works of this author for a long time.

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 Bu yazarın eserlerini uzun bir süre takip etmiştik.

 

 4- Ask - Sormak, sorgulamak, rica etmek

 

 She asked me many questions that I could never answer.

 Bana asla cevap veremeyeceğim birçok soru yöneltti.

 

 5- Watch - İzlemek, seyirci kalmak, tanıklık etmek

 

 Instead of an intervention skirt, they just watched what was going on.

 Müdahale etek yerine olup biteni sadece izlediler.

 

 6- Complete - Tamamlamak, sona erdirmek, noktalamak

 

 I have finally completed the detective novel that I started to write two years ago.

 İki yıl önce yazmaya başladığım polisiye türündeki romanı nihayet tamamladım.

 

 7- Heat - Isıtmak, sıcak tutmak

 

 I had heated the house before you came.

 Siz gelmeden önce evi ısıtmıştım.

 

 8- Invent - Daha önce bir benzeri olmayan bir şeyi üretmek, icat etmek, keşfetmek.

 

 The first pin was invented in Ancient Egypt.

 İlk toplu iğne Antik Mısır döneminde icat edilmiştir.

 

 9- Learn - Daha önce bilinmeyen bir şeyi öğretmen, bilgi sahibi olmak

 

 Today I learned something new about Franz Kafka and her novel The Castle.

 Bugün Franz Kafka ve Şato romanı hakkında yeni şeyler öğrendim.

 

 10- Listen - Kulak vermek, dinlemek

 

 Unfortunately, we have listened to the bullshit she threw for many years.

 Maalesef uzun yıllar boyunca attığı palavraları dinlemişiz.

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 11- Pack - Paketlemek, ambalajlamak

 

 We packed all the new products that came to the shop in two hours.

 Dükkana yeni gelen ürünlerin hepsini iki saatte paketledik.

 

 NOT: Bir cümlede birden fazla düzenli fiil yer alabilir:

 

 Örneğin:

 

 Offer - Teklif ve tavsiye etmek, önermek

 Refus - Kabul etmemek, karşı çıkmak, reddetmek

 

 I offered her to work for me, but she refused.

 Ona yanımda çalışmasını teklif ettim ama kabul etmedi.

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