İngilizce Prepositions (Edatlar) Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

1- With her - Onunla birlikte 2- Just for you - Sadece senin için. İngilizce prepositions (edatlar) konusunu örnek cümlelerle birlikte derledik.
İngilizcede en çok kullanılan edatlar şu şekilde sıralanabilir: 1- On - Üstünde
2- In - İçinde 3- Near - Yanında, yakınında 4- Until - değin, -e kadar.
İngilizce Prepositions (Edatlar) Örnekleri ve Cümleleri
A - (In)
1- You go I'll wait in the car.
Siz gidin ben arabada beklerim. bugün arkadaşımın yanında kalacağım
2- Tomorrow at 12 o'clock in front of the cinema.
Yarın saat 12'de sinemanın önünde görüşürüz.
3- Don't you get bored in the house all day?
Bütün gün evin içinde sıkılmıyor musun?
4- You know something about the fight in the office?
Ofiste yaşanan kavga ile ilgili bir şeyler biliyor musun?
B - (With)
1- I will stay with my friend today.
Bugün arkadaşımla birlikte kalacağım.
2- Can I come with you to the meeting tomorrow?
Yarınki toplantıya ben de sizinle gelebilir miyim?
3- Don't forget to bring your notes with you in the book tomorrow?
Yarın kitapla birlikte notlarını da getirmeyi unutma sakın.
4- My brother will come to us next week with his fiancee.
Abim haftaya yanımıza nişanlısıyla birlikte gelecek.
C- (For)
1- This is a new development for me too.
Bu benim için de yeni bir gelişme sayılır.
2- I prepared a surprise birthday party for you..
Senin için sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamıştım.
3- I wrote a poem for that woman for the first time in my life.
Ben hayatımda ilk kez o kadın için şiir yazdım.
D- (Until)
1- What can I do with the job at hand. I have to finish it by tomorrow morning.
Elimdeki işi ne yapıp edip yarın sabaha kadar bitirmeliyim. Tekrar görüşünceye kadar kendine çok iyi bak
2- If I don't pay my debt until two days, interest will be charged.
Borcumu iki güne kadar ödemezsem faiz işlenecek.
3- Take care of yourself until we meet again.
Tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.
E- (On)
1- Didn't you dwell too much on this subject?
Bu konunun üstünde çok fazla durmadın mı?
2- Did you take the coins on the table?
Masanın üstündeki bozuk paraları sen mi aldın
F- (About)
1- You should definitely read Bertrand Russell's articles on philosophy.
Bertrand Russell'ın felsefe hakkında yazdığı makaleleri mutlaka okumalısın.
2- I don't want to argue with you any more about this.
Bu konu hakkında seninle daha fazla tartışmak istemiyorum
3- Tomorrow we will have a final meeting about the state of the house.
Yarın evin durumu hakkında son bir toplantı yapacağız
G - (At)
1- What did you do at this summer holliday?
Bu yaz tatilinde neler yaptın?
2- See you next tuesday at 4 o'clock.
Önümüzdeki salı saat 4'te görüşmek üzere.
3- At this neighborhood Never before had a crime like this been committed.
Bu mahallede daha önce hiç böyle bir suçu işlenmemişti.