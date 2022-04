İngilizce Prepositions (Edatlar) Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

1- With her - Onunla birlikte 2- Just for you - Sadece senin için. İngilizce prepositions (edatlar) konusunu örnek cümlelerle birlikte derledik.

İngilizcede en çok kullanılan edatlar şu şekilde sıralanabilir: 1- On - Üstünde

2- In - İçinde 3- Near - Yanında, yakınında 4- Until - değin, -e kadar.

İngilizce Prepositions (Edatlar) Örnekleri ve Cümleleri

A - (In)

1- You go I'll wait in the car.

Siz gidin ben arabada beklerim.

2- Tomorrow at 12 o'clock in front of the cinema.

Yarın saat 12'de sinemanın önünde görüşürüz.

3- Don't you get bored in the house all day?

Bütün gün evin içinde sıkılmıyor musun?

4- You know something about the fight in the office?

Ofiste yaşanan kavga ile ilgili bir şeyler biliyor musun?

B - (With)

1- I will stay with my friend today.

Bugün arkadaşımla birlikte kalacağım.

2- Can I come with you to the meeting tomorrow?

Yarınki toplantıya ben de sizinle gelebilir miyim?

3- Don't forget to bring your notes with you in the book tomorrow?

Yarın kitapla birlikte notlarını da getirmeyi unutma sakın.

4- My brother will come to us next week with his fiancee.

Abim haftaya yanımıza nişanlısıyla birlikte gelecek.

C- (For)

1- This is a new development for me too.

Bu benim için de yeni bir gelişme sayılır.

2- I prepared a surprise birthday party for you..

Senin için sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamıştım.

3- I wrote a poem for that woman for the first time in my life.

Ben hayatımda ilk kez o kadın için şiir yazdım.

D- (Until)

1- What can I do with the job at hand. I have to finish it by tomorrow morning.

Elimdeki işi ne yapıp edip yarın sabaha kadar bitirmeliyim.

2- If I don't pay my debt until two days, interest will be charged.

Borcumu iki güne kadar ödemezsem faiz işlenecek.

3- Take care of yourself until we meet again.

Tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.

E- (On)

1- Didn't you dwell too much on this subject?

Bu konunun üstünde çok fazla durmadın mı?

2- Did you take the coins on the table?

Masanın üstündeki bozuk paraları sen mi aldın

F- (About)

1- You should definitely read Bertrand Russell's articles on philosophy.

Bertrand Russell'ın felsefe hakkında yazdığı makaleleri mutlaka okumalısın.

2- I don't want to argue with you any more about this.

Bu konu hakkında seninle daha fazla tartışmak istemiyorum

3- Tomorrow we will have a final meeting about the state of the house.

Yarın evin durumu hakkında son bir toplantı yapacağız

G - (At)

1- What did you do at this summer holliday?

Bu yaz tatilinde neler yaptın?

2- See you next tuesday at 4 o'clock.

Önümüzdeki salı saat 4'te görüşmek üzere.

3- At this neighborhood Never before had a crime like this been committed.

Bu mahallede daha önce hiç böyle bir suçu işlenmemişti.