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İngilizce Prepositions (Edatlar) Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce Prepositions (Edatlar) Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Cümle içerisindeki fiil ya da fiillerin, nerede ve hangi zaman diliminde yapıldığını bildiren kelimelere edat denir. İngilizce karşılığı ''prepositions'' olan edatlardan bazıları eylemin kiminle ve ne için yapıldığını da bildirir. Örneğin:

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 1- With her - Onunla birlikte 2- Just for you - Sadece senin için. İngilizce prepositions (edatlar) konusunu örnek cümlelerle birlikte derledik. 

 İngilizcede en çok kullanılan edatlar şu şekilde sıralanabilir: 1- On - Üstünde

 2- In - İçinde 3- Near - Yanında, yakınında 4- Until - değin, -e kadar. 

 İngilizce Prepositions (Edatlar) Örnekleri ve Cümleleri 

 A - (In) 

 1- You go I'll wait in the car.

 Siz gidin ben arabada beklerim. bugün arkadaşımın yanında kalacağım 

 2- Tomorrow at 12 o'clock in front of the cinema.

 Yarın saat 12'de sinemanın önünde görüşürüz. 

 3- Don't you get bored in the house all day?

 Bütün gün evin içinde sıkılmıyor musun? 

 4- You know something about the fight in the office?

 Ofiste yaşanan kavga ile ilgili bir şeyler biliyor musun? 

 B - (With) 

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 1- I will stay with my friend today.

 Bugün arkadaşımla birlikte kalacağım.

 

 2- Can I come with you to the meeting tomorrow?

 Yarınki toplantıya ben de sizinle gelebilir miyim?

 

 3- Don't forget to bring your notes with you in the book tomorrow?

 Yarın kitapla birlikte notlarını da getirmeyi unutma sakın.

 

 4- My brother will come to us next week with his fiancee.

 Abim haftaya yanımıza nişanlısıyla birlikte gelecek.

 

 C- (For)

 

 1- This is a new development for me too.

 Bu benim için de yeni bir gelişme sayılır.

 

 2- I prepared a surprise birthday party for you..

 Senin için sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamıştım.

 

 3- I wrote a poem for that woman for the first time in my life.

 Ben hayatımda ilk kez o kadın için şiir yazdım.

 

 D- (Until)

 

 1- What can I do with the job at hand. I have to finish it by tomorrow morning.

 Elimdeki işi ne yapıp edip yarın sabaha kadar bitirmeliyim. Tekrar görüşünceye kadar kendine çok iyi bak

 

 2- If I don't pay my debt until two days, interest will be charged.

 Borcumu iki güne kadar ödemezsem faiz işlenecek.

 

 3- Take care of yourself until we meet again.

 Tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.

 

 E- (On)

 

 1- Didn't you dwell too much on this subject?

 Bu konunun üstünde çok fazla durmadın mı?

 

 2- Did you take the coins on the table?

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 Masanın üstündeki bozuk paraları sen mi aldın

 

 F- (About)

 

 1- You should definitely read Bertrand Russell's articles on philosophy.

 Bertrand Russell'ın felsefe hakkında yazdığı makaleleri mutlaka okumalısın.

 

 2- I don't want to argue with you any more about this.

 Bu konu hakkında seninle daha fazla tartışmak istemiyorum

 

 3- Tomorrow we will have a final meeting about the state of the house.

 Yarın evin durumu hakkında son bir toplantı yapacağız

 

 G - (At)

 

 1- What did you do at this summer holliday?

 Bu yaz tatilinde neler yaptın?

 

 2- See you next tuesday at 4 o'clock.

 Önümüzdeki salı saat 4'te görüşmek üzere.

 

 3- At this neighborhood Never before had a crime like this been committed.

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 Bu mahallede daha önce hiç böyle bir suçu işlenmemişti.

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