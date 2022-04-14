İngilizce Pre-İntermediate Ne Demek Ve Hangi Seviye?

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En çok merak edilen konular içerisinde İngilizce üzerinden seviyeler gelir. Bu seviyelerden biri olarak ise pre-intermediate öne çıkıyor. Özellikle başlangıç seviyelerden biri olarak ifade edildiğini söylemek mümkündür. Ancak aynı zamanda kelime anlamı ile beraber İngilizce üzerinden belli bir seviyeye öğrenimini göstermektedir. İngilizce öğrenmek isteyen her bireyin mutlaka seviyeleri içerisinde yer alır.

İngilizce Pre-İntermediate Ne Demek?

İngilizcede seviyeler harfler üzerinden ele alınır ve ifade edilir. Bu seviyeler içerisinde A1, A2, B1,B2, C1, C2 şeklinde değerlendirilmektedir. Bu şekilde 6 değişik seviye ile beraber İngilizce öğrenimi amaca uygun olarak öne çıkar. Tabii bu durum öğrenci seviyesi ile beraber günlük kullanım seviyesi ya da iş amaçlı gibi birçok seçenek altında öne çıkar. Bunlar arasında pre-intermediate kelimesi ise Türkçe karşılığı olarak ‘orta öncesi’ biçiminde anlatılır. Özellikle İngilizce seviyesinde ortaya gelmeden bir önceki bölüm olarak değerlendirilir. Taşımış olduğu bu kelimeyi de beraber, özellikle lise çağına kadar gelen öğrencilerin bulunduğu seviye olarak da anlatmak mümkün.

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İngilizce Pre-İntermediate Hangi Seviye?

Farklı seviyeler üzerinden ele alınması ile beraber Pre intermediate B1 seviyesi olarak bilinmektedir. Aynı zamanda orta seviye olarak da anlatmak mümkündür. Bu level ile beraber öğrenciler orta seviye bölümünü tamamlamış olur. Tabii genel olarak İngilizce tüm seviyeleri ele alındığı vakit, Türkçe karşılık olarak orta öncesi biçiminde anlatıldığı da söylemek mümkün.

Bu seviye tamamladıktan sonra artık öğrenciler İngilizceyi konuşma noktasında bir üst seviyeye çıkma imkanı elde eder. Sadece konuşma değil aynı zamanda anlama ve yazma noktasında da bir sonraki seviyeye önemli bir yer taşır. Ancak bu seviye İngilizce öğrenim noktasında orta öncesi ya da orta seviye şeklinde anlatılır.

İngilizce Pre-İntermediate Seviyesi ile Neler Yapılır?

Alınacak olan İngilizce eğitimi ile beraber pre-intermediate seviyesine gelen kişiler, günlük yaşam açısından birçok farklı unsuru yapma imkanı elde eder. Özellikle bu seviye üzerinden orta seviyenin tamamlamış olduğu anlaşılır.

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- Gündelik yaşama dair öne çıkan konuşmalar basitçe anlaşılabilir.

- Karşılıklı pek çok kişi ile iletişim kurma şansı elde edilebilir.

- Aynı zamanda telefon görüşmeleri üzerinden karşılıklı anlaşma daha kolay hale getirilebilir.

- Temel ve basit bir yapı altında okunulan, söylenen ve dinlenen cümleler anlaşılabilir.

Yukarıda durumda olduğu gibi pre-intermediate seviyesi günlük yaşamı kolaylaştırma noktasına önemli bir bölümdür. O yüzden bu seviye eksiksiz bir şekilde gerekli gramer, kelime ve pratik üzerinden tamamlanması gerekir. Böylece bir sonraki seviye olan akıcı İngilizce geçiş noktasına ulaşma imkanı sağlanır. Çünkü bundan sonraki seviye üzerinden artık öğrenciler günlük yaşamı İngilizce üzerinden daha kolay biçimde iletişim noktasına getirir.

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İngilizce Pre-İntermediate Seviyesi Ne Kadar Sürer?

Yapısını ve öğrenme durumuna bağlı olarak İngilizce seviyeleri farklı süreler dahilinde tamamlanır. Özellikle alınacak olan bir eğitim ile beraber genel olarak bu süre 3 ila 7 haftaya kadar sürer. Böylece devam eden bu süre içerisinde hem pratik hem de teorik olarak öğrenciler pek çok farklı konuyu öğrenmiş olur. Özellikle gündelik yaşamı daha kolay hale getirme noktasında önemli bir noktaya ulaşılmış hale gelir. Orta seviye ve orta öncesi seviye olarak İngilizce seviyeleri üzerinden ele alınır.