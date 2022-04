İngilizce Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri) Nedir? Listesi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Hem İngilizce hem de Türkçe üzerinden bakıldığında dil bilgisi açısından iyelik zamirleri önemli bir yer tutar. Günlük hayatta da pek çok farklı cümle içerisinde mutlaka kullanılır. Ancak söz konusu İngilizce olduğu zaman, farklı biçimlerde ve şekillerde ele alınır. Aynı zamanda aitlik zamirleri olarak da ifade edilecek olan bu yapı, İngilizcedeki en önemli dilbilgisi konularından biridir.

İngilizce Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri) Nedir?

Bir ismin yerine geçmesi ile beraber nesnenin kime ait olduğunu gösteren zamir iyelik zamiri olarak bilinir. Taşıdığı anlam ile hem İngilizce hem de Türkçe üzerinde aynı biçimde anlatılır. Ancak kelime, gramer ve dilbilgisi ile cümle açısından İngilizcede farklı biçimde değerlendirilir. Başka bir ifadeyle aitlik sıfatı üzerinden belirtilen tamlamaların yerine değerlendirilir.

Genel olarak cümlenin sonunda ya da yine cümlenin başında ele alınır ve kullanılır. Bu kullanım üzerinden nesne kime ait veya kimin olduğuna dair bilgi sağlar. Bunu bir örnekle ele almak konuyu daha iyi anlama şansı tanıyacaktır;

This car is mine. (Bu araba benim.)

Yukarıda olduğu gibi kısaca arabanın kime ait olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğer burada iyelik zamiri kullanılma saydı o vakit şu şekilde ifade edilirdi;

This car is my car. (Bu araba benim arabam.)

Görüldüğü gibi bu şekilde uzun bir yazım yerine, iyelik zamirleri kullanarak cümle çok daha kullanışlı ve kolay hale gelmektedir. Tabii cümlede değerlendirilecek zamire bağlı olarak takı ekleri de ele alınır ve değerlendirilir.

İngilizce Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri) Listesi Örnekleri ile Konu Anlatımı

İngilizce possessive pronouns, yani iyelik zamirleri birçok farklı zamir üzerinden ele alınır. Bunlar aynı zamanda kişi zamiri şeklinde de ifade edilebilir. Ancak buradaki iyelik zamirleri, biraz farklı olarak doğrudan kişiyi değil, bunun aksine nesnenin kime ait olduğunu anlatır. Bu açıdan kullanılacak olan iyelik zamirleri İngilizcede şunlardır;

- Mine (Benimki)

- Yours (Seninki)

- Hers (Onunki)

- His (Onunki)

- Ours (Sizinki)

- Yours (Sizinki)

- Theirs (Onlarınki)

- its (Onun) possessive pronoun hali yoktur.

Bu şekilde yukarıdaki iyelik zamirleri ile beraber cümle içerisinde nesnenin kime ait olduğu belirtilir. Böylece vümleler çok daha kolay bir şekilde Türkçede olduğu gibi, İngilizce üzerinden de değerlendirilir. Yukarıdaki iyelik zamirleri dikkat edildiği üzere bazılarında takılar bulunur. Bu takı ise, ‘s’ takısıdır. Böylece kullanılan bu takı ile beraber, kişi herhangi bir durum üzerinden belirtilir ve durum ya da nesnenin kime ait olduğu anlaşılır.

İngilizce Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri) Cümle Örnekleri

Possessive pronouns, yani iyelik zamirlerini kullanmak suretiyle değerlendirecek pek çok farklı cümle örneği bulunmaktadır. Böylece öne çıkan bu cümle örnekleri ile beraber iyelik zamirleri üzerinden İngilizce dilbilgisi çok daha iyi bir şekilde anlaşılabilir.

That blue jacket is his (Bu mavi ceket onun.)

My car is more expensive than yours (Benim arabam seninkinden daha pahalı.)

Yours teacher is young, ours is old (Sizin Öğretmeniniz genç, bizimki yaşlı.)

Bu şekilde görüldüğü gibi ele alınacak olan iyelik zamirleri ile beraber birçok farklı örnek vermek mümkün. Böylece nesne ya da canlı varlıklar belli bir yapı üzerinden ifade edilir.