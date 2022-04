İngilizce Phrasal Verbs (Deyimsel Fiiller) Nedir? Listesi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İngilizcede en çok kullanılan deyimsel fiiller şu şekilde sıralanabilir:

1- Give up 2- Come down 3- Fail Down 4- Get away 5- Hang On

İngilizce Phrasal Verbs (Deyimsel Fiiller) Nedir?

Zaman içinde kullanıla kullanıla kalıp haline gelmiş, birden fazla kelimeden oluşan fiillere, deyimsel ya da öbek fiil denir.

İngilizce Phrasal Verbs (Deyimsel Fiiller) Listesi ve Örnekleri

1- Take off / Took of Havalanmak, uçmak

''The plane took off and disappeared a short time later''

Uçak havalandı ve çok kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

2- Come in - İçeri Girmek

The manager yelled at her for coming in without knocking.

Kapıyı çalmadan içeri girdiği için müdür ona bağırdı.

3- Get Up - Kalkmak, uyanmak

My father gets up early and does sports even on Sundays.

Babam pazar günleri bile erken kalkıp spor yapar.

4- Make out - İdare etmek

I've been make out this business for 4 years.

Bu işi tam 4 yıldır ben idare ediyorum.

5- Look Out - Özen göstermek, dikkat etmek

From now on, look out with your behavior and actions.

Bundan sonra hal ve hareketlerine dikkat et.

6- Pass away - Vefat etmek

My grandmother passed away last week.

Anneannem geçen hafta vefat etti.

7- Switch On / Elektrikli bir cihazı çalıştırmak

You have to press this button to switch on.

Cihazı çalıştırmak için şu düğmeye basmalısın.

8- Break Off - İletişimi kesmek, konuşmayı noktalamak

I break off with them after the last fight.

Son kavgadan sonra onlarla bütün ilişkimi kestim.

9- Bring Up - Evlat yetiştirmek

It is very difficult to bring up these days.

Bu devirde çocuk büyütmek çok zor.

10- Cheer Up - Mutlu etmek, moralini düzeltmek

Thank you so much for cheering me up.

Beni neşelendirdiğin için çok teşekkür ederim.

11- Get Down - Birisinin kalbini kırmak, üzülmesine neden olmak

Please forgive me for get down you.

Seni üzdüğüm için Lütfen beni bağışla.

12- Get Rid Of - Kovmak, Defetmek

I get rid of my room

Onu odamdan kovdum.

13- Go By - Hızlıca geçmek, göz açıp kapayıncaya kadar bitmek

Time go bu like water.

Zaman, su gibi geçip gidiyor.

14- Go Over - Bir metni düzeltmek için gözden geçirmek

After go over my novel, I will send it to publishers.

Romanımı gözden geçirdikten sonra yayınevlerine göndereceğim.

15- Keep Away - Mesafeli davranmak, uzak durmak

You should keep away from bad habits.

Kötü alışkanlıklardan uzak durmalısın.

16- Let Down - Umduğunu bulamamak, hayal kırıklığına uğramak

Unfortunately, our last meeting let down me.

Maalesef son görüşmemiz beni hayal kırıklığına uğrattı.

17- Look for - Didik didik etmek, araştırmak, bulmaya çalışmak

I'm look for where I went wrong.

Nerede hata yaptığımı bulmaya çalışıyorum.

18- Put Across - Bir şeyi detaylı bir şekilde izah etmek

I will put across

Size her şeyi açıklayacağım.