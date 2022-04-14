Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

İngilizce Phrasal Verbs (Deyimsel Fiiller) Nedir? Listesi Örnekleri İle Konu Anlatımı

İngilizce Phrasal Verbs (Deyimsel Fiiller) Nedir Listesi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Birden fazla kelimeden oluşan kalıp ifadelere, deyimsel fiil denir. İngilizce karşılığı phrasal verbs olan deyimsel fiillerde, edatlar, zarflar ve bağlaçlar bir arada kullanılır. Örneğin ''Come on'' - Come fiil, on ise edattır. Öbek fiillerde kelime sözlük anlamında kullanılmaz. Come gelmek demektir. ''Come on'' ise flörtleşmek anlamında kullanılır. İngilizce phrasal verbs (deyimsel fiiller) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Haberin Devamı

 İngilizcede en çok kullanılan deyimsel fiiller şu şekilde sıralanabilir:

 1- Give up 2- Come down 3- Fail Down 4- Get away 5- Hang On 

 İngilizce Phrasal Verbs (Deyimsel Fiiller) Nedir? 

 Zaman içinde kullanıla kullanıla kalıp haline gelmiş, birden fazla kelimeden oluşan fiillere, deyimsel ya da öbek fiil denir. 

 İngilizce Phrasal Verbs (Deyimsel Fiiller) Listesi ve Örnekleri 

 1- Take off / Took of Havalanmak, uçmak 

 ''The plane took off and disappeared a short time later''

 Uçak havalandı ve çok kısa bir süre sonra gözden kayboldu. 

 2- Come in - İçeri Girmek 

 The manager yelled at her for coming in without knocking.

 Kapıyı çalmadan içeri girdiği için müdür ona bağırdı. 

 3- Get Up - Kalkmak, uyanmak 

 My father gets up early and does sports even on Sundays.

Haberin Devamı

 Babam pazar günleri bile erken kalkıp spor yapar.

 

 4- Make out - İdare etmek

 

 I've been make out this business for 4 years.

 Bu işi tam 4 yıldır ben idare ediyorum.

 

 5- Look Out - Özen göstermek, dikkat etmek

 

 From now on, look out with your behavior and actions.

 Bundan sonra hal ve hareketlerine dikkat et.

 

 6- Pass away - Vefat etmek

 

 My grandmother passed away last week.

 Anneannem geçen hafta vefat etti.

 

 7- Switch On / Elektrikli bir cihazı çalıştırmak

 

 You have to press this button to switch on.

 Cihazı çalıştırmak için şu düğmeye basmalısın.

 

 8- Break Off - İletişimi kesmek, konuşmayı noktalamak

 

 I break off with them after the last fight.

 Son kavgadan sonra onlarla bütün ilişkimi kestim.

 

 9- Bring Up - Evlat yetiştirmek

 

 It is very difficult to bring up these days.

 Bu devirde çocuk büyütmek çok zor.

 

 

 10- Cheer Up - Mutlu etmek, moralini düzeltmek

 

 Thank you so much for cheering me up.

 Beni neşelendirdiğin için çok teşekkür ederim.

 

 11- Get Down - Birisinin kalbini kırmak, üzülmesine neden olmak

 

 Please forgive me for get down you.

 Seni üzdüğüm için Lütfen beni bağışla.

 

 12- Get Rid Of - Kovmak, Defetmek

 

 I get rid of my room

 Onu odamdan kovdum.

 

 13- Go By - Hızlıca geçmek, göz açıp kapayıncaya kadar bitmek

 

 Time go bu like water.

 Zaman, su gibi geçip gidiyor.

Haberin Devamı

 

 14- Go Over - Bir metni düzeltmek için gözden geçirmek

 

 After go over my novel, I will send it to publishers.

 Romanımı gözden geçirdikten sonra yayınevlerine göndereceğim.

 

 15- Keep Away - Mesafeli davranmak, uzak durmak

 

 You should keep away from bad habits.

 Kötü alışkanlıklardan uzak durmalısın.

 

 16- Let Down - Umduğunu bulamamak, hayal kırıklığına uğramak

 

 Unfortunately, our last meeting let down me.

 Maalesef son görüşmemiz beni hayal kırıklığına uğrattı.

 

 17- Look for - Didik didik etmek, araştırmak, bulmaya çalışmak

 

 I'm look for where I went wrong.

 Nerede hata yaptığımı bulmaya çalışıyorum.

 

 18- Put Across - Bir şeyi detaylı bir şekilde izah etmek

 

 I will put across

 Size her şeyi açıklayacağım.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı