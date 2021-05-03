İngilizce perşembe ne demek? Perşembe kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Türkçe de toplam 7 tane gün vardır. Bu 7 günden birisini de perşembe günü oluşturur.

İngilizce Perşembe Ne Demek?

İngilizce dünya tarafından evrensel bir dil olarak kabul görmektedir. Bu nedenle her ülkede neredeyse öğrenilmesi zorunlu bir ders olarak öğrencilere okutulmaktadır. Bunun yanı sıra artık öyle bir konuma gelmiştir ki İngilizce' ye öğrenci olmayan kişilerin de öğrenmesi zorunlu gibi bir hal almıştır. Her yer de ön koşul olarak İngilizce sunulmaya başlamıştır. İngilizce de perşembe thursday demektir.

Perşembe Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Perşembe kelimesinin İngilizce dilinde bir yazılma şekli vardır. Perşembe İngilizce de thursday şeklinde yazılan bir kelimeyi ifade eder.

Perşembe Kelimesinin İngilizce Okunuşu

İngilizce ve Türkçe harf telaffuzları bakımdan farklılık taşıyan iki dildir. Bu nedenle bu kelimelerin İngilizce okunuşları da birbirinden farklılık arz eder. Perşembe kelimesinin İngilizce yazılışı ile okunuşu da farklılık arz eder. İngilizce de perşembe kelimesinin okunuşu tyuzdey şeklinde olmaktadır.

Perşembe Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Her dilin söylem tarzları ile birbirinden ayrılır. İngilizce ile Türkçe de bu yönden birbirinden çokça farklı iki dili teşkil eder. Bu iki dilin çoğu yönü de bu anlamda kural olarak farklı unsurlar içerir. Perşembe kelimesi İngilizce de thursday şeklinde bir ifadeye sahiptir. Bunun İngilizce de söylenişi ise tyuzdey şeklinde olur.