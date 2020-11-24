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Üniversite Bölümleri
Haber Giriş: 24.11.2020 - 03:11 | Son Güncelleme:

İngilizce Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

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İngilizce Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
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Birçok devlet ve vakıf üniversitesinin Eğitim Fakültesinde İngilizce Öğretmenliği Bölümü bulunmaktadır. Türkiye'de yaklaşık 70 bin İngilizce öğretmeni, devlet okullarında görev yapıyor. İngilizce bölümü olan üniversiteler hangileri, bu bölümden mezun olanlar nerelerde iş bulabilir? Sizin için derledik.

Dünya genelinde en fazla konuşulan yabancı dillerin başında İngilizce geliyor. Bu nedenle İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olanların iş bulma şansı oldukça yüksek. Mezunlar, eğitim kurumları dışında farklı birçok kurumda ve departmanda çalışabilir.

 İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

 İngilizce Öğretmenliği bölümünün taban puanları ve başarı sıralaması her yıl değişmektedir. 2020 yılında başarı sıralamasına göre ilk 5 üniversite ve taban puanları şu şekildedir:

 Boğaziçi Üniversitesi - 469,61789

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 457,40097

 Yeditepe Üniversitesi - 454,67041

 Hacettepe Üniversitesi - 448,55364

 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - 439,83204

 İngilizce Öğretmenliği nedir?

 Hem çocuklara hem de yetişkinlere İngilizce dilini öğreten meslek dalıdır. Eğitim süreci A1 - Beginner ve A2 Elementary ile başlar. Orta seviye İngilizce eğitimi B1 Pre Intermediate ve B2 Intermediate olarak ikiye ayrılır. İngilizce öğretmenlerinin verdiği ileri seviye İngilizce derslerinin isimleri ise C1 Upper Intermediate ve C2 Advanced'dir.

 İngilizce Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

 Bölümün temel amacı, devlet ve vakıf üniversitelerinde görev almak üzere İngilizce öğretmeni yetiştirmektir. Öğretmen adaylarının dil yetkinliğini geliştirmek adına, eğitim programında Gramer, Writing, Reading ve Listening gibi dersler yer alır.

 İngilizce Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

 Bölümden mezun olanlar devlet okulları dışında birçok özel kurumda da İngilizce öğretmenliği yapabilir. Bunun dışında çevirmenlik, danışmanlık ve turizm rehberliği gibi farklı sektörlerde de iş bulma şansları yüksektir.

 İngilizce Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

 İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllıktır.

 İngilizce Öğretmenliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

 Bu bölümü okumak için eğitim fakültelerinin 4 yıllık İngilizce Öğretmenliği bölümünde mezun olmak ve Kamu Personeli Seçme Sınavında taban puanı geçmek gerekiyor. Taban KPSS puanı 70,63010, taban mülakat puanı ise 71'dir.

 İngilizce Öğretmenliği Öğretimi İngilizce midir?

 Ülkemizde öğretim dili İngilizce olan birçok üniversite bulunmaktadır. Tüm derslerin İngilizce işlendiği eğitim programlarına &100 İngilizce adı verilir. Bazı fakülteler ise %30 İngilizce eğitimi verilmektedir.

 Öğretimin İngilizce yapıldığı üniversitelerden bazıları şunlardır:

 Boğaziçi Üniversitesi

 Orta Doğu Üniversitesi

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 İstanbul Kültür Üniversitesi

 Sakarya Üniversitesi

 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

 Bunun dışında Türkiye'de öğretim dili Türkçe olan birçok eğitim fakültesi bulunmaktadır.

 İngilizce Öğretmenliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

 İngilizce Öğretmenliği DİL -1- puan türü ile öğrenci almaktadır.

 İngilizce Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

  1. ve 2. Dönem Dersleri:

 Sözlü İletişim Becerileri I

 Eğitim Sosyolojisi

 Yazılı Anlatım

 Dinleme ve Sesletim I

 Okuma Becerileri

3. ve 4. Dönem Dersleri:

 Eğitim Felsefesi

 Eleştirel Okuma ve Yazma

 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 İngilizce Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları

 İngiliz Edebiyatı I - II

5. ve 6. Dönem Dersleri:

 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi

 Özel Öğretim Yöntemleri: Okuma ve Dinleme

 Kısa Öykü İncelemesi

 Eğitim Psikolojisi

 7. ve 8. Dönem Dersleri

 Çeviri Uygulamaları İngilizce - Türkçe

 Topluma Hizmet Uygulamaları

 Otonom Öğrenme

 Öğretmenlik Uygulaması

 İngilizce Öğretiminde Ders içeriği Geliştirme

 İngilizce Öğretmenliği bölümünde yer alan seçmeli dersler şunlardır:

 Dil Öğretiminde Pratik Yaklaşımlar

 Edebi Metin Çevirisi

 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi

 Çağdaş İngiliz Şiiri

 Karşılaştırmalı Kültür

 İngilizce Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde iş bulabilir ve çalışabilir?

 İngilizce öğretmenlerinin iş imkanları oldukça geniştir. İlköğretim ve lise düzeyindeki okullarda öğretmenlik ve üniversitelerde okutmanlık yapabilirler.

 İngilizce Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

 İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, kreşlerde, online İngilizce eğitimi veren kurumlarda ve yabancı dil kurslarında da çalışabilir.

 İngilizce öğretmenliğinin diğer çalışma alanları:

 Halkla İlişkiler

 Reklam

 Basın - Yayın

 Turizm

 İngilizce Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 Hacettepe Üniversitesi

 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

 Anadolu Üniversitesi

 İstanbul Kültür Üniversitesi

 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 Marmara Üniversitesi

 Kocaeli Üniversitesi

 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 Süleyman Demirel Üniversitesi

 Bursa Uludağ Üniversitesi

 İstanbul Üniversitesi

 Akdeniz Üniversitesi

 Boğaziçi Üniversitesi

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