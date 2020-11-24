İngilizce Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Birçok devlet ve vakıf üniversitesinin Eğitim Fakültesinde İngilizce Öğretmenliği Bölümü bulunmaktadır. Türkiye'de yaklaşık 70 bin İngilizce öğretmeni, devlet okullarında görev yapıyor. İngilizce bölümü olan üniversiteler hangileri, bu bölümden mezun olanlar nerelerde iş bulabilir? Sizin için derledik.
Dünya genelinde en fazla konuşulan yabancı dillerin başında İngilizce geliyor. Bu nedenle İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olanların iş bulma şansı oldukça yüksek. Mezunlar, eğitim kurumları dışında farklı birçok kurumda ve departmanda çalışabilir.
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
İngilizce Öğretmenliği bölümünün taban puanları ve başarı sıralaması her yıl değişmektedir. 2020 yılında başarı sıralamasına göre ilk 5 üniversite ve taban puanları şu şekildedir:
Boğaziçi Üniversitesi - 469,61789
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 457,40097
Yeditepe Üniversitesi - 454,67041
Hacettepe Üniversitesi - 448,55364
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - 439,83204
İngilizce Öğretmenliği nedir?
Hem çocuklara hem de yetişkinlere İngilizce dilini öğreten meslek dalıdır. Eğitim süreci A1 - Beginner ve A2 Elementary ile başlar. Orta seviye İngilizce eğitimi B1 Pre Intermediate ve B2 Intermediate olarak ikiye ayrılır. İngilizce öğretmenlerinin verdiği ileri seviye İngilizce derslerinin isimleri ise C1 Upper Intermediate ve C2 Advanced'dir.
İngilizce Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?
Bölümün temel amacı, devlet ve vakıf üniversitelerinde görev almak üzere İngilizce öğretmeni yetiştirmektir. Öğretmen adaylarının dil yetkinliğini geliştirmek adına, eğitim programında Gramer, Writing, Reading ve Listening gibi dersler yer alır.
İngilizce Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?
Bölümden mezun olanlar devlet okulları dışında birçok özel kurumda da İngilizce öğretmenliği yapabilir. Bunun dışında çevirmenlik, danışmanlık ve turizm rehberliği gibi farklı sektörlerde de iş bulma şansları yüksektir.
İngilizce Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?
İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllıktır.
İngilizce Öğretmenliği Okumak İçin Ne Gereklidir?
Bu bölümü okumak için eğitim fakültelerinin 4 yıllık İngilizce Öğretmenliği bölümünde mezun olmak ve Kamu Personeli Seçme Sınavında taban puanı geçmek gerekiyor. Taban KPSS puanı 70,63010, taban mülakat puanı ise 71'dir.
İngilizce Öğretmenliği Öğretimi İngilizce midir?
Ülkemizde öğretim dili İngilizce olan birçok üniversite bulunmaktadır. Tüm derslerin İngilizce işlendiği eğitim programlarına &100 İngilizce adı verilir. Bazı fakülteler ise %30 İngilizce eğitimi verilmektedir.
Öğretimin İngilizce yapıldığı üniversitelerden bazıları şunlardır:
Boğaziçi Üniversitesi
Orta Doğu Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Bunun dışında Türkiye'de öğretim dili Türkçe olan birçok eğitim fakültesi bulunmaktadır.
İngilizce Öğretmenliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?
İngilizce Öğretmenliği DİL -1- puan türü ile öğrenci almaktadır.
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri:
Sözlü İletişim Becerileri I
Eğitim Sosyolojisi
Yazılı Anlatım
Dinleme ve Sesletim I
Okuma Becerileri
3. ve 4. Dönem Dersleri:
Eğitim Felsefesi
Eleştirel Okuma ve Yazma
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
İngilizce Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları
İngiliz Edebiyatı I - II
5. ve 6. Dönem Dersleri:
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi
Özel Öğretim Yöntemleri: Okuma ve Dinleme
Kısa Öykü İncelemesi
Eğitim Psikolojisi
7. ve 8. Dönem Dersleri
Çeviri Uygulamaları İngilizce - Türkçe
Topluma Hizmet Uygulamaları
Otonom Öğrenme
Öğretmenlik Uygulaması
İngilizce Öğretiminde Ders içeriği Geliştirme
İngilizce Öğretmenliği bölümünde yer alan seçmeli dersler şunlardır:
Dil Öğretiminde Pratik Yaklaşımlar
Edebi Metin Çevirisi
Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi
Çağdaş İngiliz Şiiri
Karşılaştırmalı Kültür
İngilizce Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde iş bulabilir ve çalışabilir?
İngilizce öğretmenlerinin iş imkanları oldukça geniştir. İlköğretim ve lise düzeyindeki okullarda öğretmenlik ve üniversitelerde okutmanlık yapabilirler.
İngilizce Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?
İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, kreşlerde, online İngilizce eğitimi veren kurumlarda ve yabancı dil kurslarında da çalışabilir.
İngilizce öğretmenliğinin diğer çalışma alanları:
Halkla İlişkiler
Reklam
Basın - Yayın
Turizm
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
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