İngilizce Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Dünya genelinde en fazla konuşulan yabancı dillerin başında İngilizce geliyor. Bu nedenle İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olanların iş bulma şansı oldukça yüksek. Mezunlar, eğitim kurumları dışında farklı birçok kurumda ve departmanda çalışabilir.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İngilizce Öğretmenliği bölümünün taban puanları ve başarı sıralaması her yıl değişmektedir. 2020 yılında başarı sıralamasına göre ilk 5 üniversite ve taban puanları şu şekildedir:

Boğaziçi Üniversitesi - 469,61789

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 457,40097

Yeditepe Üniversitesi - 454,67041

Hacettepe Üniversitesi - 448,55364

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - 439,83204

İngilizce Öğretmenliği nedir?

Hem çocuklara hem de yetişkinlere İngilizce dilini öğreten meslek dalıdır. Eğitim süreci A1 - Beginner ve A2 Elementary ile başlar. Orta seviye İngilizce eğitimi B1 Pre Intermediate ve B2 Intermediate olarak ikiye ayrılır. İngilizce öğretmenlerinin verdiği ileri seviye İngilizce derslerinin isimleri ise C1 Upper Intermediate ve C2 Advanced'dir.

İngilizce Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Bölümün temel amacı, devlet ve vakıf üniversitelerinde görev almak üzere İngilizce öğretmeni yetiştirmektir. Öğretmen adaylarının dil yetkinliğini geliştirmek adına, eğitim programında Gramer, Writing, Reading ve Listening gibi dersler yer alır.

İngilizce Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olanlar devlet okulları dışında birçok özel kurumda da İngilizce öğretmenliği yapabilir. Bunun dışında çevirmenlik, danışmanlık ve turizm rehberliği gibi farklı sektörlerde de iş bulma şansları yüksektir.

İngilizce Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllıktır.

İngilizce Öğretmenliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak için eğitim fakültelerinin 4 yıllık İngilizce Öğretmenliği bölümünde mezun olmak ve Kamu Personeli Seçme Sınavında taban puanı geçmek gerekiyor. Taban KPSS puanı 70,63010, taban mülakat puanı ise 71'dir.

İngilizce Öğretmenliği Öğretimi İngilizce midir?

Ülkemizde öğretim dili İngilizce olan birçok üniversite bulunmaktadır. Tüm derslerin İngilizce işlendiği eğitim programlarına &100 İngilizce adı verilir. Bazı fakülteler ise %30 İngilizce eğitimi verilmektedir.

Öğretimin İngilizce yapıldığı üniversitelerden bazıları şunlardır:

Boğaziçi Üniversitesi

Orta Doğu Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Bunun dışında Türkiye'de öğretim dili Türkçe olan birçok eğitim fakültesi bulunmaktadır.

İngilizce Öğretmenliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

İngilizce Öğretmenliği DİL -1- puan türü ile öğrenci almaktadır.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri:

Sözlü İletişim Becerileri I

Eğitim Sosyolojisi

Yazılı Anlatım

Dinleme ve Sesletim I

Okuma Becerileri

3. ve 4. Dönem Dersleri:

Eğitim Felsefesi

Eleştirel Okuma ve Yazma

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

İngilizce Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları

İngiliz Edebiyatı I - II

5. ve 6. Dönem Dersleri:

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi

Özel Öğretim Yöntemleri: Okuma ve Dinleme

Kısa Öykü İncelemesi

Eğitim Psikolojisi

7. ve 8. Dönem Dersleri

Çeviri Uygulamaları İngilizce - Türkçe

Topluma Hizmet Uygulamaları

Otonom Öğrenme

Öğretmenlik Uygulaması

İngilizce Öğretiminde Ders içeriği Geliştirme

İngilizce Öğretmenliği bölümünde yer alan seçmeli dersler şunlardır:

Dil Öğretiminde Pratik Yaklaşımlar

Edebi Metin Çevirisi

Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi

Çağdaş İngiliz Şiiri

Karşılaştırmalı Kültür

İngilizce Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde iş bulabilir ve çalışabilir?

İngilizce öğretmenlerinin iş imkanları oldukça geniştir. İlköğretim ve lise düzeyindeki okullarda öğretmenlik ve üniversitelerde okutmanlık yapabilirler.

İngilizce Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, kreşlerde, online İngilizce eğitimi veren kurumlarda ve yabancı dil kurslarında da çalışabilir.

İngilizce öğretmenliğinin diğer çalışma alanları:

Halkla İlişkiler

Reklam

Basın - Yayın

Turizm

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi