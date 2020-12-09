İngilizce öğretmenlerine mesleki eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, British Council Eğitim Direktörü Ayşen Güven ve öğretmenlerin katıldığı toplantıyla kamuoyuna duyuruldu.

37 BİN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İLE 16 MİLYON ÖĞRENCİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Proje, ortaokullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekleyerek modern dil öğretim yöntem ve tekniklerini teşvik etmeyi ve yabancı dil öğretiminin etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Ankara’da 19 ilçede 550 İngilizce öğretmeni ve 50 binden fazla öğrenciye ulaşılan ve pilot aşaması tamamlanan projenin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması ve üç yılda 37 bin İngilizce öğretmeni ile yaklaşık 16 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projenin tanıtım programında gerçekleştirdiği konuşmada, şunları söyledi:

“Yabancı bir dil bilmek bireysel, ulusal ve uluslararası boyutlarıyla ele alınması gereken bir ihtiyaç ve eğitimin tartışmasız bir unsuru. Biz yabancı dil eğitiminin; ekonomik kalkınmamız, bilim ve teknolojide ilerlememiz, kültür ve sanatta gelişmemiz için kısacası hayalini kurduğumuz geleceğimiz için olmazsa olmaz olduğunun bilincindeyiz. Bu saiklerle eğitimin her kademesinde yabancı dil becerilerine gerekli yatırımı yapmak, stratejiler geliştirmek bizim için milli bir ödev. Yabancı dil eğitimindeki dönüşümü yeni bir bakış açısıyla ele alarak yol haritasını 2023 Vizyon Belgesi’nde ortaya koyduk. Öncelikli hedeflimiz, dil öğretim standartlarının ve sınıf içi uygulamaların geliştirilmesi. Ülkemizdeki çok sayıda uygulama ve tecrübeyi destekleyecek kendi öğrenme kültürümüze, okul iklimimize, ihtiyaçlarımıza yönelik işlevsel bir model oluşturmak istiyoruz. ‘İngilizce Öğretmenlerinin Sürekli Gelişimi Programı’ ve bu kapsamda yürütülen ‘English Together’ projesiyle bu modele yönelik oldukça önemli bir adım attık, Türkiye’ye özgü bir model geliştirdik. Öncelikle literatürü değil, sahayı esas aldık. Sahadan literatüre gittik. Mesleki dayanışmayı, iş birliğini, örnek uygulama ve etkinlikleri içeren pratik ve işlevsel, kendimize özgü bir model ortaya koyduk.

UZAKTAN EĞİTİMLE EDİNBURGH COLLEGE EĞİTİMCİLERİNDEN EŞ ZAMANLI EĞİTİM ALIYORLAR

Proje kapsamında bakanlık olarak öğretmenlerin mesleki süreçlerini ve gelişimlerini kendimiz değerlendirip geliştirebilmemiz Türkiye’de ve Birleşik Krallık’ta Edinburgh College’de eğitimler düzenledik. Bu süreci desteklemek için pilot uygulamanın yapıldığı Ankara ilinde ‘Mesleki Öğrenme Toplulukları’nı kurduk. Ankara’nın 19 ilçesinden İngilizce öğretmenlerimizin yer aldığı dokuz gruptan oluşan bu topluluklar, yüz yüze ve çevrimiçi toplantılarla bir araya geldi; yaşadıkları zorlukları, çözüm yollarını, tecrübeleri paylaşarak birbirlerine destek oldular, ayna tuttular. Müfredatı destekleyen sınıf dışı aktiviteler yaptılar, bunları paylaştılar, birbirlerine örnek ve ilham kaynağı oldular. Projenin yayılımı için pilot uygulamayı genişlettik, 23 ilde eğitimleri başlattık.”

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ise, “Bu projenin binlerce İngilizce öğretmeni ve milyonlarca öğrenci için önemini düşündüğümde, bu çalışmayı Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki en değerli iş birliği olarak gördüğümü de belirtmek isterim” dedi.

‘ÖĞRETMENLERİMİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK’

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da, “Her şeyin en iyisine layık olan öğretmenlerimizin; yeniliğe, öğrenmeye ve öğretmeye olan aşkı, heyecanı, bizleri onlar için daha çok çalışmaya teşvik ediyor. Öğretmenlerimizin en yüksek seviyede ve daha yenilikçi metotlarla İngilizce öğretme isteğini de bu projenin çıkış noktası olarak görüyoruz. İngilizce, bugün küresel iletişim dili olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada bilimsel çalışmaların yüzde 90’a yakını İngilizce dilinde yapılıyor. Dil öğrenimi gençlerin dünyaya açılan penceresidir. Ülkemizde nitelikli İngilizce eğitimi yaygın olarak sağlandığı takdirde, gençlerimiz dünyanın her yerinden bilimsel kaynaklara birinci elden ulaşabilecekler. Ve bu sayede dünya ile bağları daha da kuvvetlenecek. Sabancı Vakfı olarak, yıllardır desteklediğimiz projelerden biliyoruz ki; sosyal değişim zaman istiyor, birliktelik ve işbirliği gerektiriyor. Bu nedenle sivil toplum, özel sektör ve kamu kurumları arasındaki iş birliklerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ben buna başarı üçgeni diyorum. Dünyanın pek çok ülkesinde eğitim ve kültür alanında çalışan, İngilizce öğretiminde otorite kabul edilen British Council’ın varlığı bu projeye güven veriyor ve güç katıyor. Öğretmeni her zaman merkeze koyan ve eğitim vizyon belgesindeki hedefleri bir bir hayata geçiren Sayın Bakanımızın da bu projeye liderlik etmesi hepimiz için çok kıymetli. Ülkemizin her yerinde eğitim ve öğretmenlerle ilgili pek çok proje gerçekleştiren Sabancı Vakfı olarak ‘English Together’ projesinin paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz.”

‘SEMİNERLERİMİZİ 256 BİN 700 KİŞİNİN BAŞVURUSUNA AÇTIK’

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, “Projenin birinci fazında Ankara’da ortaokullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerimizin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla British Council işbirliğinde ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı yüz yüze ve çevrimiçi mesleki gelişim eğitimlerini tamamladık ve İngilizce öğretmenlerimize yönelik seminerlerimizi 256 bin 700 kişinin başvurusuna açtık. Eğitim içeriklerinden oluşan iki kitap hazırlayarak öğretmenlerimizle paylaştık. Projenin ikinci ve üçüncü fazında ise toplam 37 bin İngilizce öğretmenine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

British Council Eğitim Direktörü Ayşen Güven, ‘English Together Projesi’ni planlarken, British Council’un İngilizce alanında dünya çapındaki büyük çaplı projelerden edindikleri tecrübelerden yararlandıklarını söyledi. Güven, “Türkiye’deki İngilizce öğretmenlerimizi Birleşik Krallık uzmanlarıyla bir araya getirerek, kendi ülkemizin kültür dokusuna uygun, İngilizce öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, sınıflarımızda ve sınıf dışında uygulanabilecek, dilin yaşamın her alanında etkin kullanımını artıracak ortamlar yarattık. Bunu yaparken küresel bir bakış açısıyla harmanlanmış ulusal bir model kurgulamak üzere yola çıktık. Önceliğimiz projemizin 81 ile yayılımını sağlayacak uzun vadeli bir iş birliği modeli kurgulamak ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek” dedi.