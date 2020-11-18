İngilizce öğretmenlerine eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve British Council’ın ortak çalıştığı İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimi projesinin bir devamı olarak, onlara yönelik planlanan hizmetiçi eğitimler, Haziran 2020 tarihinden itibaren dijital platforma taşınarak Macmillan Education, Oxford University Press, Cambridge Assessment English ve Cambridge University Press eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi.

11 BİN ÖĞRETMEN EĞİTİM ALDI

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve British Council ortaklığında gerçekleştirilen ve Birleşik Krallık yayınevlerinin eğitim içeriğini sağladığı mesleki eğitim web seminerleriyle bugüne kadar Türkiye çapında 11 bin İngilizce öğretmeni Mebbis platformu üzerinden alınan kayıtlarla birlikte 18 farklı konuda eğitim alma fırsatı yakaladı. Web semineri serisi Macmillan Education, Oxford University Press, Cambridge Assessment English ve Cambridge University Press eğitmenleri tarafından öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi, okuma-yazma-konuşma-dinleme yetkinliklerinin çevrimiçi değerlendirmesi, genç öğrenenler için hata yönetimi, öğretmenler için stres yönetimi, çervrimiçi sınıf yönetimi ve dil öğretiminde müfredat dışı aktivite oluşturma gibi konularda toplam 18 saatlik eğitimden oluştu. Aralık ayında duyuları yapılacak mesleki eğitim web seminerlerine başvurular, itibaren http://ogretmen.meb.gov.tr/adresinden gerçekleştirilecek. Kayıtlar https://mebbis.meb.gov.tr/ üzerinden toplanacak ve katılım gösteren İngilizce öğretmenlerine sertifika verilecek.

‘ÖĞRETMENLERİMİZİN DİJİTAL YETKİNLİKLERİNİN GELİŞMESİNE DESTEK OLUYORUZ’

İngilizce öğretmenlerinin dijital yetkinliklerinin gelişmesinin öneminin altını çizen MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, “British Council ve diğer yayınevleriyle ortaklaşa yürüttüğümüz mesleki eğitim websemineri serisiyle tüm şehirlerimizden İngilizce öğretmenleri, alanında uzman eğitmenlerden eğitim alma fırsatı yakaladı. İngilizce öğretmenlerinden aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde web seminerlerinin yeni serisini aralık ayından itibaren tekrar başlatacağız” dedi.

‘İHTİYAÇLARI TANIMLAYIP BİRLEŞİK KRALLIK YAYINEVLERİYLE EĞİTİM İÇERİĞİ BELİRLEDİK’

British Council Türkiye Eğitim Direktörü Ayşen Güven ise “MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile birlikte İngilizce öğretmenleri için planladığımız hizmetiçi eğitimleri COVID-19 sonrası hızlıca dijital platforma geçirme kararı aldık. Sürecin başında öğretmenlerin ihtiyaçlarını doğru tanımlayıp, Birleşik Krallık’ın değerli yayınevleriyle ihtiyaçları karşılayan eğitim içeriği ürettik. Öğretmenlerin eğitimlere yüksek motivasyonla katıldığını görmek heyecan verici. Bu serinin tüm partnerler ve öğretmenler için ortak bir kazanım olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

‘ÇOK ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM OLDU’

Macmillan Education Kuzey ve Güney Avrupa Genel Müdürü Erdem Hacıfazlıoğlu ise şunları söyledi:

“MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve British Council ile gerçekleştirilen bu işbirliği ve stratejik ortaklık bizim için çok önemli bir girişim oldu. Bu zor dönemde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek bizler için büyük bir başarı. Gelecekte planlanan ortaklıklar için heyecan duyuyorum.”

Oxford University Press Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Erkan Akmeriç ise, “İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sağlamak kurumumuz adına çok önemli. Özellikle İngilizce öğretmenlerinin web seminerlerine yönelik yüksek motivasyonundan çok etkilendiğimizi belirtmeliyim” dedi.

Cambridge Assesment English Ülke Müdürü Mehmet Gürleyen ve Cambridge University Press Pazarlama Müdürü Doğrusal Hemiş ise “Dünya genelinde öğretmenlerin ve öğrencilerin yeni ve zorlu eğitim koşullarına adapte olmaya çalıştığı bu dönemde, dünyanın dört bir tarafından katılan Cambridge Assessment English ve Cambridge University Press İngilizce eğitimi, ölçme ve değerlendirme uzmanlarımızın verdiği seminerlerimizle, İngilizce öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamanın ve onları desteklemenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimi projesinde usta mentor eğitmeni olarak görev alan İngilizce öğretmeni Münevver Çakır, bu işbirliğinin önemini şöyle özetledi:

“Pandemi nedeniyle fiziksel olarak okullarından uzak kalan İngilizce öğretmenleri, web seminerleriyle birlikte öğrenme, pratik fikir ve etkinlikleri kullanma ve öğretim tekniklerini yenileme fırsatı buldu. Ayrıca, çevrimiçi eğitim ve öğretimin çok önemli hale geldiği böyle bir çağda, biz öğretmenler öğrenciye nasıl ulaşmamız gerektiğini ve onları çevrimiçi platformlarda motive etme konusundaki uygulamalarımızı geliştirme fırsatı yakaladık.”