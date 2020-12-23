İngilizce Öğretmeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İngilizce Öğretmeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

İngilizce öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrencilere İngilizce dersi veren kişiler olmaktadır.

İngilizce Öğretmeni Nedir?

Üniversitelerin İngilizce öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra İngilizce öğretmeni olma hakkına sahip olurlar. Kişiler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan bütün okullarda ve sınıf düzeylerinde öğrencilere İngilizce dilini öğretirler.

Bu mesleği seçmiş ve eğitimini almış olanlar anadilleri seviyesinde İngilizceye ve İngiliz kültürüne hakim olurlar.

İngilizce Öğretmeni Ne İş Yapar?

İngilizce öğretmenlerinin asli görevi her yaştan çocuk ve yetişkine İngilizce dilini öğretmektir. Gerek okul öncesi gerekse okulların diğer sınıflarında olan öğrencilere bu dili sevdirerek öğretmekte İngilizce öğretmenlerinin görevleri arasındadır. Diğer bir yandan bu dili öğrenmek isteyen yetişkinlerde yine İngilizce öğretmenlerinden faydalanmaktadırlar.

İngilizce Öğretmeni Nasıl Olunur?

İngilizce öğretmeni olmak için öncelikle liselerin yabancı dil bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Daha sonrasında üniversite yerleştirme sınavından yeterli puanın alınması ile birlikte eğitim fakültelerinin altında bulunan İngilizce öğretmenliği bölümüne yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler İngilizce öğretmeni unvanı almaktadırlar. Diğer bir yandan İngilizce öğretmeninde olması gereken özellikler şunlar olmaktadır:

Kültürlere duyarlı olmak,

Hoşgörülü ve sabırlı olmak,

İlgi çekici dersler planlayabilmek,

Öğretim aşamaları ile ilgili yaratıcı fikirler üretebilmek,

Pratik olmak,

Planlama ve organizasyon yeteneklerinin gelişmiş olması,

Sözlü ve yazılı iletişimin gelişmiş olması,

Ekip çalışmasına yatkın olmasın,

Problemleri hızlı bir şekilde çözebilmesi.

İngilizce Öğretmeni Olma Şartları Nelerdir?

İngilizce öğretmeni olmak için öncelikle eğitim fakültelerinde bulunan İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Daha sonrasında dileyen mezunlar öğrenimlerini yüksek lisans ve doktora ile devam edebilirler. Ayrıca dil ve edebiyat fakültelerinde bulunan İngiliz dili ve kültürü bölümü ile Amerikan dili ve kültürü bölümünden mezun olanlarda enformasyon dersleri alarak mesleğe adım atabilirler.

Mezuniyetlerinden sonra çalışmak istedikleri alanlara göre şartlar değişmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan devlet okullarında çalışmak isteyen İngilizce öğretmenleri KPSS ye girerek atanma için gerekli puan almaları gerekmektedir.

Özel okul ve kurumlarda çalışmak isteyen İngilizce öğretmenleri ise bu kurumların özel şartlarını yerine getirmek zorundadırlar.

İngilizce Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

İngilizce öğretmenlerinin çalıştıkları kurumlara göre görev ve sorumlulukları değişkenlik göstermektedir. Ayrıca çalışılan grubun yaş aralığı da yine görevleri üzerinden değişkenlik göstermesine neden olmaktadır. Diğer bir yandan İngilizce öğretmenlerinin ortak görevleri şu şekilde sıralanabilir

Her sınıfa yaş grubuna uygun olan ders planlarını hazırlamak ve sunmak,

Kaliteli ve etkili bir öğrenim ortamı sunmak,

Öğrencilerin İngilizce dilindeki okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek,

İngilizcenin gramer yapısını ve kelimelerini öğretmek,

Öğrencilerin çalışmalarını kontrol ederek eksiklerini tamamlamak ve yanlışlarını düzeltmek,

Öğrencileri değerlendirmek,

Öğrencilerin birbirleriyle ve diğer insanlarla İngilizce iletişim kurabilmeleri için motive etmek,

Öğrencileri derse dahil edecek yöntemleri uygulamak,

İngilizce öğrenimini gerçekleştirecek ve kolaylaştıracak ders materyallerini sağlamak ve bunları kullanmalarına yardımcı olmak,

Sınav sorularını ve alıştırma sorularını hazırlamak,

Öğrencilerin sınav kağıtlarını ve grup içindeki durumlarını değerlendirmek,

Mesleki bilgi gelişimini sürdürmek.

İngilizce Öğretmeni Maaşları Ne Kadardır?

Bu pozisyonda çalışanların maaşları çalıştıkları kurum ve kuruluşlara göre farklılık göstermektedir. Diğer bir yandan İngilizce öğretmenlerinin aylık ortalama maaşları 3 bin 500 Türk lirası civarında olmaktadır.

İngilizce Öğretmenleri İçin İş İmkanları Nelerdir?

İngilizce öğretmenleri birçok farklı kurum ve kuruluşta görev alabilirler. Bu kurumları genel olarak gruplarsak şunlar olmaktadır:

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler,

Özel okulların anaokulları, ilkokulları, ortaokulları ve liseleri,

Özel kreşler,

Dil kursları.