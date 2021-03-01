İngilizce öğrenmenin 10 kolay yolu

‘Gücü kaynağında farkı sonuçlarında’ mottosuyla online İngilizce eğitimi veren Beils, İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla ‘Hızlı İngilizce öğrenmek için ne yapmalı?’ sorusunu ele aldı. Beils eğitim danışmanları, İngilizce öğrenme sürecinize hız katmanıza yardımcı olacak 10 ipucunu sizler için derledi. İşte 10 adımda kolay İngilizce öğrenmenin yolları:

1 İNGİLİZCE ÖĞRENME HEDEFLERİNİZİ BELİRLEYİN

İngilizce öğrenme yolculuğuna çıkmadan önce, öğrenme ihtiyaç ve hedeflerinizi tespit edin. Kendinize gerçekçi ve erişilebilir hedefler belirlemeniz, öğrenme yolculuğunuzu yön ve motivasyonunuzu kaybetmeden sürdürmenizi sağlar. Amacınız ister kişisel veya mesleki gelişim, ister seyahat etmek olsun, İngilizce seviyeniz ne olursa olsun; bireysel İngilizce öğrenme ihtiyaç ve hedeflerinizi belirlemeniz, hızlı ve pratik İngilizce öğrenmenize yardımcı olacaktır.

2- İNGİLİZCE KİTAPLAR, YAYINLAR VE İÇERİKLER OKUYUN

Günümüzde İngilizce okumak için daha fazla fırsat yaratabilmek amacıyla hem basılı hem de online sayısız ücretsiz ve ücretli kaynağa erişmek mümkün. İngilizce seviyelerine göre uyarlanmış global haber siteleri, çok çeşitli uluslararası yayınlar, hikayeler, klasik eserler ve çok farklı konularda çok çeşitli okuma parçalarını keşfedin. Daha fazla İngilizce içerik okumak, İngilizceyi hızlı öğrenmenin yollarından en önemlisi. Bildiğiniz kelimelerin kullanımlarını pekiştirmek, yeni öğrendiğiniz kelimeleri bağlamlarında anlamlandırarak, kelime dağarcığınızı kalıcı biçimde geliştirmek için bol bol İngilizce okumak, hızlı İngilizce öğrenmenin en önemli anahtarlarından biri.

3- HER FIRSATTA İNGİLİZCE DİNLEYİN

İngilizce dinleme becerilerinizi geliştirmek de öğrenmenizi kolaylaştırarak hızlandırmanıza katkıda bulunur. Müzik dinlemekten hoşlanıyorsanız, İngilizce şarkılar tam da size göre. Ayrıca, ilgi alanlarınıza giren konularda podcast’ler keşfetmek veya çok çeşitli sesli hikaye ve kitap seçeneklerini değerlendirmek de dinleme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olarak, hızlı ve pratik İngilizce öğrenmenizi sağlar.

4- İNGİLİZCE KONUŞMA PRATİĞİ YAPMAK İÇİN FIRSATLAR YARATIN

İngilizce konuşma pratiği, İngilizce konuşma becerisini geliştirmek ve akıcı konuşmak isteyenler için vazgeçilmez unsurlardan biri. Teknolojinin sunduğu imkânlardan da yararlanarak, İngilizce konuşma pratiği yapma fırsatlarınızı çoğaltmaya başlayın ve İngilizce konuşma korkunuzu yenmek için ilk somut adımı atın. İngilizce konuşma dersleri almayı düşünün, özellikle online konuşma odaklı İngilizce derslerini keşfedin. Konuşma pratiği çalışmalarınızı kendi takviminize uygun biçimde planlama esnekliğinden yararlanarak, hızlı ve kolay İngilizce öğrenmeye başlayın.

5- GRAMERİ İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE ENGEL OLARAK GÖRMEYİN

Daha hızlı İngilizce öğrenmek için; grameri, öğreniminizi zorlaştıran bir engel olarak görmekten vazgeçin. Dilbilgisi kurallarının arkasında yatan mantığı algılamaya özen gösterin ve ezberlemeden, kalıpları kavramaya çalışın. Gramer bilgilerinizi geliştirirken, okuma çalışmalarınızda karşılaştığınız cümlelerin yapılarını inceleyerek, öğrendiklerinizi pekiştirin ve oluşturacağınız bir öğrenme günlüğüne not alarak İngilizce öğrenme yolculuğunuzu kolaylaştırın.

6- HAYATINIZA DAHA FAZLA İNGİLİZCE DAHİL EDİN

Film veya dizi izlemeyi seviyorsanız, ilginizi çeken film veya dizileri izlerken İngilizce altyazıları takip etseniz de bir yandan dinlemeye odaklanmak dinleme becerilerinizin gelişimine katkıda bulunur. Bunun yanı sıra, tüm dünyadan konuşmacıların çok çeşitli konularda konuşmalarını dinleyebilir veya ilgi duyduğunuz alanları ele alan YouTube kanallarına abone olarak, hayatınıza daha fazla İngilizce dahil edebilirsiniz. Böylece hızlı İngilizce öğrenme hedefinize doğru ilerlerken, bir yandan da keyifli vakit geçirebilirsiniz.

7- KELİME EZBERLEMEKTEN VAZGEÇİN, BAĞLAMDA ÖĞRENMEYİ AMAÇLAYIN

Kelime ezberlemekten vazgeçin ve kelimeleri kendi bağlamlarında öğrenmeye odaklanın. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve bağlamlarını ilişkilendirerek, doğal ve kalıcı biçimde kelime dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Sözlüklerden, özellikle kelimelerin anlamlarını bağlamlarında örneklerle sunan online sözlüklerden ve sözlük uygulamalarından yararlanın ve öğrenme günlüğünüze notlar alın. Böylece, İngilizce kelime dağarcığınızı kalıcı biçimde zenginleştirerek, hızlı ve pratik İngilizce öğrenme hedefinizi daha kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

8- HOBİLERİNİZİ DAHA SIKI KUCAKLAMAK İÇİN İNGİLİZCEYİ KEŞFEDİN

Hobileriniz ve ilgi alanlarınız ne olursa olsun, boş zamanlarınızı keyifle değerlendirirken İngilizcenizi geliştirme fırsatları yaratarak, daha hızlı İngilizce öğrenmeniz mümkün. İlgi alanlarınızla ve hobilerinizle ilgili İngilizce kaynakların blog veya e-bültenlerine abone olun, sosyal medya paylaşımlarını takip edin. Böylece, keyif aldığınız konularda bir yandan daha fazla bilgi edinirken, bir yandan da daha fazla İngilizce içerik tüketerek, kelime dağarcığınızı kalıcı biçimde geliştirebilirsiniz.

9- İNGİLİZCE EĞİTİMİ ALIN, ONLİNE EĞİTİMLERİ KEŞFEDİN

Etkili, hızlı ve pratik İngilizce öğrenmek için İngilizce eğitimi almayı düşünün. İngilizce öğrenme yolculuğunuza özgüvenle başlamak, İngilizce öğreniminizi verimli ve etkili biçimde sürdürerek öğrenme ihtiyaçlarınızı karşılamak ve öğrenme hedeflerinizi gerçekleştirmek için deneyimli uzman eğitmenlerden destek alın. İngilizce öğrenme ihtiyaç ve hedefleriniz her ne olursa olsun, kendinize yatırım yapmayı daha fazla ertelemeyin. Özellikle, evde daha çok vakit geçirdiğimiz bu günlerde sanal İngilizce öğrenmeye başlayabilirsiniz. Online İngilizce eğitim programlarını daha fazla vakit kaybetmeden keşfedin ve evdeki zamanınızı kendinize değer katarak değerlendirin.

10- SEYAHAT HAYALLERİ KURUN VE PLANLAMAYA BAŞLAYIN

Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya başta olmak üzere İngilizce konuşulan pek çok farklı ülkeye seyahat etme hayallerinizin peşine düşerek, seyahatlerinizde İngilizce konuşma pratiği yapabilir ve öğrenme yolculuğunuzda kaydettiğiniz ilerlemeyle gurur duyabilirsiniz. İngilizce öğrenme neden ve ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, paylaştığımız ipuçlarındaki hızlı İngilizce öğrenme tekniklerini hayatınızın bir parçası haline getirerek, kolayca akıcı İngilizce yetkinliği edinebilirsiniz. Özellikle, evlerimizde daha fazla zaman geçirdiğimiz bu günlerde; online İngilizce öğrenmeye başlayarak, etkili ve hızlı İngilizce öğrenmek için ilk adımı atabilirsiniz.