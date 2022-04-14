İngilizce Öğrenme Uygulamaları - En Çok Kullanılan Android & İos İngilizce Geliştirme Uygulamaları Listesi

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Günümüzde pek çok kişinin ortak dertlerinden birisi de İngilizce öğrenmektir. Beklentilere karşılık vermek ve kendini İngilizce ifade edebilmek için İngilizce programları çok sık araştırılmaktadır.

İngilizce Öğrenme Uygulamaları

Günümüzde akıllı telefon kullanan herkesin bazı uygulamalar üzerinden İngilizce öğrenebilmelri mümkündür. Kurslara gitmeye zamanı olmayan veya buna ayıracak bütçesi olmayan kişilerin yapabilecekleri şeyin başında bu uygulamalar bulunmaktadır. Bunlar yanında İngilizce filmler izlemek veya şarkılar söylemek de telaffuz çalışmak için en iyi yöntemlerden birisi olmaktadır.

İngilizce öğrenmek için IOS ve Android telefonlardan bazı programlar indirilerek çalışmak mümkündür. Fakat bu programların yanında sözlükler ile içli dışlı olmak, bol bol pratik yapmak ve sürekli dil öğrenme süreci içerisinde olunması gerekmektedir. Bu çalışmalar ile birlikte İngilizce öğrenme programları da sizler için büyük kolaylık olacaktır.

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İngilizce öğrenme program ve uygulamaları bu anlamda kişiler için yarar sağlamaktadır. Bu programlar ile istediğiniz yerden internet vasıtası ile çalışmalar yapabilmek mümkün olmaktadır. Bu programlar içerisinde Skyeng, Duoling, Cambly, Memrise gibi uygulamalardan oluşmaktadır. Uygulamalar hakkında araştırmalar yaparak sizlere uygun programı seçebilir ve İngilizce öğrenmeye başlayabilirsiniz.

En Çok Kullanılan Android & IOS İngilizce Geliştirme Uygulamaları

İngilizce öğrenme uygulamaları ile kişiler hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşmaktadır. Bu uygulamalar kendi içlerinde pek çok kavrama sahiptir. Bu nedenle İngilizce öğrenmek ve geliştirme isteyen kişilere kolaylık sağlamaktadır. İngilizce geliştirmek ve öğrenmek için Android veya IOS telefonlarından ş programlar tercih edilebilir:

- Skyeng: Skyeng 12.000 farklı öğretmen ve 100.000 öğrencisi ile hizmet vermektedir. Avrupa'nın en büyük çevrimiçi İngilizce öğrenme platformu olmaktadır. Dünyanın her yerinden öğrenme imkanının yanı sıra öğrencilere özel öğretmenler ile esnek saatler belirlenerek kararlaştırılmaktadır.

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Bu uygulamada kişiler İngilizceyi daha hızlı geliştirmek için anadili İngilizce olan öğretmenleri tercih edebilmektedir. Ayrıca uygulamanın en güzel yanı herkesin platformun nasıl çalıştığını öğrenmesi, İngilizce seviyelerini test etmesi ve kursu ücretsiz bir şekilde test edebilmesidir.

- Dualingo: Bu uygulama 2013 yılında Google Play En İyisi ödülünü almıştır. Dil öğrenmenin en kolay yolu olarak kendini tanıtan uygulama ile eğlenerek İngilizce öğrenebilmek mümkündür. Bu uygulama fiyat etiketine sahip olmayan ve ücretsiz bir şekilde çalışan bir programdır. Yanlış cevapları bir oyuna çevirerek çok etkin bir şekilde kişilerin çalışmasını sağlamaktadır. Verilen cevaplar karşısında kişilere puan belirleyen bu uygulama her aşamada farklı yeni görevler ve yeni heyecanlar ile kişilerin eğlenerek öğrenmesini sağlamaktadır.

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- Cambly: Cambly görüntülü görüşme yaparak kişilerin pratik yapmasını sağlamaktadır. Anadili İngilizce olan kişiler ile bu uygulama üzerinden görüşebilmek mümkündür. B kişiler ile iletişime geçerek seviyeye göre sohbet edilmekte ve sağlıklı bir ilerleme kat edilmektedir. Ayrıca bu uygulamada 7/24 öğretmenler ile iletişim kurulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle son dönemin en çok tercih edilen İngilizce öğrenme uygulamaları arasında yer almaktadır.

- Memrise: Bu uygulama özellikle İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yoğun olarak tercih edilen bir uygulamadır. Uygulama kişilerin İngilizce öğrenmeleri için sevdirecek teknikler sunmaktadır. Bu eğitim gerçek yaşam ile birleştiren bir öğrenme tekniği ile profesyonel ve eğlenceli bir hale gelmektedir. Sistemin İngilizce öğrenme deneyimi kişilerin hareketlerine göre değişebilmektedir.