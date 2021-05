İngilizce nasılsın ne demek? Nasılsın kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizcenin temellerinden biri de selamlaşma ve tanışmadır. En yaygın selamlaşma kelimesi ise nasılsındır. Bu yüzden yeni İngilizce öğrenmeye başlayanlar ilk olarak bu ve bu tarz kavramlar öğrenir. Nasılsın kelimesinin İngilizce karşılığı da bir tane değildir. Pek çok tarzda nasılsın demenin yolu vardır. Bu yüzden de bu durum bazen kafa karıştırıcı olabilmektedir.

İngilizce Nasılsın Ne Demek?

En temel ve ilk öretilen nasılsın how are you olacaktır. How are you günlük hayatta en çok kullanılan hal hatır sorma kalıbıdır. Birine how are you denilerek nasıl hissedildiği sorulabilir. Buna ek olarak da how are you kalıbı her daim her yerde kullanılabilir. Sadece çok resmi olduğu söylenemez.

Bir diğer nasılsın kalıbı what's up olacaktır. Bu kalıp daha informaldir. Yani resmiyetten tamamen uzaktır. Genelde yakın arkadaşlara söylenebilir.

Nasılsın Kelimesinin İngilizce Yazılışı

How are you tek başına bir cümledir. Bu yüzden ayrı bir cümle ile başlanıyorsa büyük harf ile yazılmalıdır. Tabi ki de bu bir soru cümlesidir. Yani sonuna soru işareti getirilmelidir. Aynı durum what's up için de geçerlidir. What's up kelimesinde kesme işareti esastır.

Nasılsın Kelimesinin İngilizce Okunuşu

How are you derken haw ar yu diye okunmalıdır. Genelde tek harf çıkarılır. What's up da ise vatsap demek yeterli olacaktır.

Nasılsın Kelimesinin İngilizce Söylenişi

How are you daha resmidir. Resmi ortamlarda kullanılabilir. Resmi olmayan ortamlar için what's up daha uygun olacaktır.