İngilizce nasıl öğrenilir? İngilizce öğrenmek istiyorum diyenler için evde İngilizce öğrenme yolları, teknikleri ve siteleri

İngilizce öğrenmenin yolları, en başta kendinizi motive etmekten geçer. Sonrası çorap söküğü gibi gelecektir. Başarılı olmanın temel kuralı kendine inanmaktır.

İngilizce Öğrenmek İçin Nereden Başlamak Gerekir?

İlk olarak İngilizce seviyenizi bilmeniz gerekiyor. Bu dile ne kadar hakimsiniz ya da eksikleriniz neler ve nereden başlamanız gerektiğine dair kendinizi test edebilirsiniz. İngilizce öğrenmek yeni başlayanlar için ayrı, biraz bilenler için ayrı ve hatta bilip de bunu hayatına katamayanlar için ayrı şekillerde öğrenilir. Öncelikle siz bunlardan hangisisiniz, bunu bilmeniz gerekiyor.

Kendi okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinizin seviyelerini tam anlamıyla kavradıktan sonra nereden başlamanız gerektiğiniz de bilebilirsiniz. Öğrenmeye başladığınız da ise nasıl ki kendi dilinizde Dil Bilgisi kurallarının önemini kavradınız, aynı şey İngilizce için de geçerlidir. Kelimeler ve bu kelimelerin anlamları, zamanlar, fiiller gibi temel konular üzerinde odaklanarak kolay biçimde İngilizce öğrenebilirsiniz.

İngilizceyi Geliştirin!

Artık nereden başlamanız gerektiğini bildiğinize göre sıra geldi bunları geliştirmenin yollarına. Öncelikle birkaç gün boyunca daha önceden öğrendiğiniz kadar İngilizce kelimeleri tekrarlayın. Hatta yazın, çünkü yazmak herhangi bir şeyin ezberlenmesine büyük katkı sağlar. Tekrarlamalarınızı sesli ve telaffuza uygun şekilde yapmaya çalışın. Böylece hem telaffuzunuzu geliştirir hem de İngilizce konuşmaya kendinizi alıştırırsınız.

Tekrarlama sürecini tamamladıktan sonra geliştirme sürecine geçmenin vakti gelmiş demektir. Bu süreçte her gün size lazım olacak, en az bir - en fazla beş kelime ezberleyin. Bu kelimeleri cümle içerisinde kullanın ve cümleleri de tekrar etmekten kaçınmayın.

İngilizce Günlük Tutun!

İngilizce öğrenmenin bir diğer basit yolu ise ne öğrendiğinizi bilmektir. Her gün öğrendiğiniz kelime ve cümlelerle ister kağıt kalemle ister bilgisayar üzerinde günlük tutun. Günlüğünüze yazacağınız kelimeler bir bakıma hayatınızda kullandığınız sohbet kelimeleridir. Bu yüzden oldukça faydasını göreceksiniz.

İngilizce Oyunlar Oynayın!

Teknoloji bize inanılmaz fırsatlar sunmaktadır. Artık eskisi gibi sadece kitaplarımız ve defterlerimiz yok. Teknolojinin bizlere sağladığı faydalardan da yararlanmak gerekiyor. Bunlardan biri de her an erişebileceğimiz bilgisayar ya da telefon oyunlarıdır. İngilizce kelime türetme gibi oyunlar öğrenmenize fayda sağlayacaktır. Diğer yandan oynadığınız oyunların dilini İngilizce seçmek ve takıldığınız alanda sözlüğe başvurmak da yine öğrenmenin eğlenceli yollarından biridir.

Dil Öğrenme Siteleri

Teknolojinin faydalarından bahsetmiştik. Bu faydalardan biri de yine dil öğrenmek isteyenler için açılan sohbet siteleridir. Bu sitelere pek çok kişi yalnızca dil öğrenmek amacıyla girerler. Ana dili İngilizce olan, telaffuzu düzgün biriyle konuşmak dilinizi geliştirmenin en kolay yoludur. Ona bir şeyleri anlatmaya çalışırken hem öğrenecek hem de öğrendiklerinizi pekiştireceksiniz.

İngilizce öğrenirken en büyük problem, İngilizce konuşmaktan kaçınmaktır. Yaşınız kaç olursa olsun ya da kelime telaffuzlarınız nasıl olursa olsun, İngilizce konuşmaktan çekinmemeniz gerekir. İngilizceyi öğrenmiş olan kişilerin sizi yargılamasına izin vermemelisiniz. Fakat bununla birlikte İngilizce ana dili olan bir kimse sizi asla yargılamayacaktır.

İngilizce Kitap Okuyun!

Kitap okumanın ne denli faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde kitapları İngilizce okumanın da pek çok faydasını göreceksiniz. Hem yeni şeyler öğrenirken hem de İngilizceyi öğrenebilirsiniz. İlk başlarda biraz zorlanmanız doğaldır. Bu yüzden yanınıza bir sözlük alarak bilmediğiniz kelimeleri araştırabilirsiniz.

Kitap okumak sadece İngilizce anlama becerilerinizi geliştirmez. Aynı zamanda üzerinizdeki stresi atmanızı da sağlar. Size cazip gelen konularda kitap seçimleri yapmak, özellikle merak uyandıran kitapları seçmek okuma azminizi de perçinleyecektir.