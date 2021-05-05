İngilizce nasıl geliştirilir ve çalışılır? İngilizce geliştirme yöntemleri ve önerileri

Uzun zaman boyunca İngilizce dilinde gramer çalışmaları yapıp herhangi bir turist ile karşılaşıldığında İngilizce konuşamamak birçok kişinin başına gelen bir durumdur. İngilizce dili ilkokul döneminden üniversite dönemine kadar okullarda zorunlu olarak verilmesine rağmen Türkiye’de İngilizce dilinde büyük yetersizlikler ulunuyor. Bu durum en sık yaşanan sorunlardan biridir. Kelimeleri sistemli şekilde bir araya getirebilmek için gramer öğrenmek gerekir. Fakat bunun yanı sıra okuyabilmek, dinlediklerini anlamak, yazabilmek ve konuşabilmekte oldukça önemlidir. Şimdi bu yazımızda İngilizce geliştirmeye yönelik yapılması gerekenleri sunacağız.

İngilizce Geliştirmek İçin Hangi Yöntemler Kullanılmalı?

Öncelikle İngilizcenin dil bilgisi kurallarına hakim olmak gerekmektedir. Ardından mutlaka kelime dağarcığının genişletilmesi gerekir. Bunu yapabilmenin yollarından biri her seviyeye göre ayarlanmış olan ve sadeleştirilmiş olan çeşitli hikaye kitaplarını okumaktır. Aynı zamanda paragraf bazlı okuma yapabileceğiniz ve kelime becerinizi ölçebilecek, özel olarak hazırlanmış olan kitaplardan faydalanabilirsiniz.

İlk aşamada kelime dağarcığını geliştirmek pek de kolay olmayacaktır. Fakat kelimelerin anlamlarına yoğunlaşmak yerine, çalışmakta olduğunuz kelimelerin İngilizce açıklamalarını ve kullanıldığı cümleleri öğrenmek daha çok işinize yarayacaktır. Çevrim içi sesli sözlükler veya hazırlanmış özel programları kullanarak kelimelerin telaffuzunu öğrenebilirsiniz.

Dinleme Becerilerini Geliştirmek ve Metinleri Sesli Okumak

Kelime dağarcığını geliştirmek için en etkili olan yöntemlerden biri metinlerin kullanıldığı yöntemdir. Fakat belirli bir seviyeye gelindikten sonra mutlaka dinleme becerisine ağırlık vermeli ve bu alanda kendinizi geliştirmeye çalışmalısınız.

Dil öğrenirken sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri de yazılı şekilde kelimelerin bilinmesi fakat telaffuzunun nasıl yapıldığının bilinmemesidir. Bu sorunun önüne geçebilmek için birçok program, çevrim içi web siteleri ve uygulamalar bulunmaktadır. Aynı zamanda sesli olarak günlük haberlerin dinlenebildiği İngilizce yapılarda dinlenebilir.

İngilizce Konuşmak İçin Hazırlanmak

Dil öğrenimi için kişinin kendi kendine dahi olsa bile sesli şekilde sözcükleri ifade etmesi oldukça etkili bir yöntemdir. Bu sayede her zaman çevrede pratik yapabilecek kişileri bulmak kolay olmadığından, çevresel faktörlerden bağımsız şekilde de konuşma sağlanabilmektedir. Kişi günlük hayatında sanki anadili İngilizce imiş gibi düşünerek, devamlı olarak İngilizce düşünmeye ve konuşmaya çalışmalıdır. Başta bu durum kişiyi zorlayacak olsa da, zaman içinde pratik kazanılacak ve İngilizce düşünme hızı, konuşma becerisi artacaktır.

Birkaç gün sonra bir arkadaş grubu ile buluşulacaksa. O gün için İngilizce dilinde bir konuşma hazırlayabilir, bu konuşmaya çalışabilir ve İngilizce olarak arkadaşlarınıza bu konuşmayı aktarın. Bu durum sizin topluluk içinde de konuşabilmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda kafanızda Türkçe ’den İngilizceye çeviri yaparak değil de direk olarak İngilizce düşünmeye çalışmalısınız.

İngilizce Konuşma Gruplarına Katılın

Her zaman için çevrenizde İngilizce pratiğinizi yapabileceğiniz birilerini bulamayabilirsiniz ve bir süre sonra kendi kendinize yaptığınız pratikler sizin için yeterli gelmeyebilir. İşte bu durumlarda İngilizce konuşma gruplarına katılım sağlamanız sizinle aynı amaca sahip olan, hevesli diğer kişilerle daha kolay çalışmalar yapabiliriniz. Bu gruplarda kendi yaptığınız hataları düzeltmelerini isteyebilir ve siz de sık sık hat yaptığınız kelimeleri not alıp üzerinde ekstra çalışabilirsiniz.

İngilizce Geliştirmenin Diğer Yolları

Sosyal medyada yabancı arkadaşlar edinmek, çeşitli sosyal medya uygulamalarından İngilizce öğrenim gruplarına katılmak, İngilizce olan yayınları takip etmek İngilizceyi geliştirme yolları arasında yer alır.